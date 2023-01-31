https://sputniknews.com.tr/20230131/sarj-edilebilir-toyota-c-hr-dunyada-ilk-kez-turkiyede-uretilecek-1066381500.html

Şarj edilebilir Toyota C-HR dünyada ilk kez Türkiye’de üretilecek

Şarj edilebilir Toyota C-HR dünyada ilk kez Türkiye’de üretilecek

Toyota'nın Sakarya'da bulunan fabrikası ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Fabrikaya bir batarya üretim birimi kurulacağı açıklandı. Ayrıca fişli, yani... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

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Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarafından yapılan açıklamada, Toyota'nın sevilen modelleri arasında yer alan C-HR'ın ikinci nesli ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.Toyota, bugüne kadar hibrit otomobillerinde fişli sistem tercih etmedi. Bugüne kadar üretilen hibrit modellerde, elektrik motoru ile içten yanmalı motor birlikte kullanılıyor, frene basıldığında bataryanın şarj edilmesine imkân tanınıyorduFişli hibrit sistem de aslında aynı teknolojiye sahip. Ancak harici olarak bataryanın şarj edilmesi için aracın fişe bağlanması da mümkün oluyor. Bu sayede batarya, daha yola çıkmadan doldurulmuş olacak. Önceki nesil C-HR'da bataryanın şarj edilmesi için, arabanın çalıştırılması gerekiyordu. Toyota'nın Sakarya fabrikası, sadece ikinci nesil C-HR ile konuşulmayacak. Bu fabrikaya, batarya üretim birimi de eklenecek. Yılda 75 bin batarya üretmesi planlanan fabrikada, bu alanda uzmanlaşmış 60 kişi daha işe alınacak. Toyota, bu hamle ile Avrupa'da ilk kez batarya üretimi yapmış olacak.Toyota, ikinci nesil fişli C-HR için 317 milyon euro yatırım yapacağını duyurdu. Böylelikle Japon otomobil firmasının Türkiye'deki toplam yatırımı 2.3 milyar euroya ulaşmış olacak. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve CEO’su Erdoğan Şahin, "Bu proje Toyota’nın küresel gücünün bir parçası olan Sakarya’daki üretim tesisimizin, global anlamda önemli aktörlerinden biri olduğunu bir kez daha teyit etmektedir." dedi. | Kaynak: Ntv

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