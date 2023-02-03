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https://sputniknews.com.tr/20230203/izvestiya-thynin-internet-sitesinden-rus-kartlari-ile-yeniden-bilet-alinabiliyor-1066532082.html
İzvestiya: THY’nin internet sitesinden Rus kartları ile yeniden bilet alınabiliyor
İzvestiya: THY’nin internet sitesinden Rus kartları ile yeniden bilet alınabiliyor
Türk Hava Yolları’nın Rus kartları ile yeniden bilet satışına başladığı belirtildi. THY’nin, internet sitesi üzerinden yapılan bilet satışlarında, Rus Mir... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T14:04+0300
2023-02-03T14:04+0300
ekonomi
türk hava yolları (thy)
mir
rusya
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Rus İzvestiya gazetesi, Türk Hava Yolları’nın internet sitesinde Rus kartları ile bilet alımının yeniden mümkün olduğunu yazdı. Gazetenin haberine göre THY’nin internet sitesinden sadece Rus mir kartları ile değil Rusya’da basımı yapılmış olan Visa ve Mastercard kartları ile de ödeme yapılabiliyor.Bununla beraber İzvestiya, THY müşteri hizmetleri birimi yetkililerine atıfla, Rus kartları ile bilet alma seçeneğinin yeniden bulunmasına karşın söz konusu kartlar ile her zaman ödeme kabul edilemediğini yazdı. THY yetkilileri, Rus yolcuların Rus kartları ile bilet almasının mümkün olmasına rağmen, bazı durumlarda ödemenin kabul edilmeyebileceğini ya da ödeme yapılmasının ardından işlemin iptal edilebileceğini söyledi.THY yetkilileri, böyle bir durumda yolcunun Rusya’da bulunmayan bir banka tarafından verilmiş bir kart ile ödeme yapabileceğini ya da THY satış ofislerine gidip bilet satın alabileceklerini kaydetti.Rusya’ya, Ukrayna’da sürdürdüğü operasyon nedeniyle uygulanan yaptırımlar kapsamında Rus kartlarının kullanılmasını yasaklayan ABD Hazine Bakanlığı, söz konusu kartların Rusya dışında yaygın kullanımını destekleyen bankaları da yaptırım uygulamakla tehdit etmişti. Bu nedenle Türkiye’deki pek çok banka da Rus kartlarıyla işlem yapmayı durdurdu.Bu soruna bir süredir çözüm aranıyor, zira Rus Mir kartları, Türkiye’ye gelen Rus turistlerin sıklıkla kullandığı bir ödeme yöntemi. Nitekim Rus RBC gazetesi, Rusya’daki iki büyük bankanın Rusya karşıtı yaptırım uygulamayan ülkelerde kendi pos-terminallerini kurmayı planladığını yazdı. Böylelikle bu ülkelerde Rusların kolaylıkla kendi kartları ile işlem yapması hedefleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20221101/izvestiya-turk-otelleri-rus-mir-kartlarini-kabul-etmeye-basladi-1062933803.html
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türk hava yolları (thy), mir, rusya, türkiye
türk hava yolları (thy), mir, rusya, türkiye

İzvestiya: THY’nin internet sitesinden Rus kartları ile yeniden bilet alınabiliyor

14:04 03.02.2023
© turkishairlines.comTürk Hava Yolları pilot
Türk Hava Yolları pilot - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© turkishairlines.com
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Türk Hava Yolları’nın Rus kartları ile yeniden bilet satışına başladığı belirtildi. THY’nin, internet sitesi üzerinden yapılan bilet satışlarında, Rus Mir kartları ve Rus bankaları tarafından verilmiş Visa ve Mastercard kartlarını da kabul ettiği kaydedildi.
Rus İzvestiya gazetesi, Türk Hava Yolları’nın internet sitesinde Rus kartları ile bilet alımının yeniden mümkün olduğunu yazdı. Gazetenin haberine göre THY’nin internet sitesinden sadece Rus mir kartları ile değil Rusya’da basımı yapılmış olan Visa ve Mastercard kartları ile de ödeme yapılabiliyor.
Bununla beraber İzvestiya, THY müşteri hizmetleri birimi yetkililerine atıfla, Rus kartları ile bilet alma seçeneğinin yeniden bulunmasına karşın söz konusu kartlar ile her zaman ödeme kabul edilemediğini yazdı. THY yetkilileri, Rus yolcuların Rus kartları ile bilet almasının mümkün olmasına rağmen, bazı durumlarda ödemenin kabul edilmeyebileceğini ya da ödeme yapılmasının ardından işlemin iptal edilebileceğini söyledi.
THY yetkilileri, böyle bir durumda yolcunun Rusya’da bulunmayan bir banka tarafından verilmiş bir kart ile ödeme yapabileceğini ya da THY satış ofislerine gidip bilet satın alabileceklerini kaydetti.
Rusya’ya, Ukrayna’da sürdürdüğü operasyon nedeniyle uygulanan yaptırımlar kapsamında Rus kartlarının kullanılmasını yasaklayan ABD Hazine Bakanlığı, söz konusu kartların Rusya dışında yaygın kullanımını destekleyen bankaları da yaptırım uygulamakla tehdit etmişti. Bu nedenle Türkiye’deki pek çok banka da Rus kartlarıyla işlem yapmayı durdurdu.
Bu soruna bir süredir çözüm aranıyor, zira Rus Mir kartları, Türkiye’ye gelen Rus turistlerin sıklıkla kullandığı bir ödeme yöntemi. Nitekim Rus RBC gazetesi, Rusya’daki iki büyük bankanın Rusya karşıtı yaptırım uygulamayan ülkelerde kendi pos-terminallerini kurmayı planladığını yazdı. Böylelikle bu ülkelerde Rusların kolaylıkla kendi kartları ile işlem yapması hedefleniyor.
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