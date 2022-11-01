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İzvestiya: Türk otelleri, Rus Mir kartlarını kabul etmeye başladı
İzvestiya: Türk otelleri, Rus Mir kartlarını kabul etmeye başladı
Rusya’da yayınlanan İzvestiya gazetesi, Türkiye’deki otellerin Rus Mir kartları ile ödeme kabul etmek adına Rus ödeme sistemleri ile çalışmaya başladıklarını... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T13:17+0300
2022-11-01T13:17+0300
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rusya
mir
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otel
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Rus İzvestiya gazetesinin haberine göre Antalya’da bulunan Papillon Zeugma Relaxury oteli, Rus ödeme sistemi Sigma ile çalışmaya başlaması sayesinde Mir kartlarını kabul edebilmeye başladı. Ayrıca Papillon Belvil isimli otel, Rusya’da verilmiş olan Visa ve Mastercard kartlarını kabul edebiliyor, bu kartlarla yapılan ödemeler aracı bir sistem üstünden otele iletiliyor.Bununla birlikte haberde, Nirvana otellerinin üç otelinde de Mir kartlarının kabul edilmeye devam edildiği belirtildi.ABD Hazine Bakanlığı’nın Rus Mir kartlarının kullanımının Rusya dışında yayılmasına yardım edenlere yaptırım uygulayabileceği yönündeki tehdidinin ardından Türkiye’deki bankaların tamamı eylül ayında Mir kartlarını kabul etmeyi durdurmuştu.Mir, Türkiye’de gelen Rus turistlerin sık sık kullandıkları bir ödeme biçimiydi.Öte yandan Rusya’nın Ukrayna’da şubat ayında başlattığı operasyon nedeniyle uygulanan yaptırımlar, Rusya’da verilen Visa ve Mastercard kartlarının Rusya dışında kullanılmalarına da kısıtlama getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220929/mire-alternatif-ticket-1061758483.html
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rusya, mir, türkiye, otel
rusya, mir, türkiye, otel

İzvestiya: Türk otelleri, Rus Mir kartlarını kabul etmeye başladı

13:17 01.11.2022
© SputnikAntalya- Rus turist
Antalya- Rus turist - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© Sputnik
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Rusya’da yayınlanan İzvestiya gazetesi, Türkiye’deki otellerin Rus Mir kartları ile ödeme kabul etmek adına Rus ödeme sistemleri ile çalışmaya başladıklarını duyurdu. Türk otellerinin bu sayede Rusya’da verilmiş olan Visa ve Mastercard kartlarını da kabul edebildikleri belirtildi.
Rus İzvestiya gazetesinin haberine göre Antalya’da bulunan Papillon Zeugma Relaxury oteli, Rus ödeme sistemi Sigma ile çalışmaya başlaması sayesinde Mir kartlarını kabul edebilmeye başladı. Ayrıca Papillon Belvil isimli otel, Rusya’da verilmiş olan Visa ve Mastercard kartlarını kabul edebiliyor, bu kartlarla yapılan ödemeler aracı bir sistem üstünden otele iletiliyor.
Bununla birlikte haberde, Nirvana otellerinin üç otelinde de Mir kartlarının kabul edilmeye devam edildiği belirtildi.
ABD Hazine Bakanlığı’nın Rus Mir kartlarının kullanımının Rusya dışında yayılmasına yardım edenlere yaptırım uygulayabileceği yönündeki tehdidinin ardından Türkiye’deki bankaların tamamı eylül ayında Mir kartlarını kabul etmeyi durdurmuştu.
Mir, Türkiye’de gelen Rus turistlerin sık sık kullandıkları bir ödeme biçimiydi.
Öte yandan Rusya’nın Ukrayna’da şubat ayında başlattığı operasyon nedeniyle uygulanan yaptırımlar, Rusya’da verilen Visa ve Mastercard kartlarının Rusya dışında kullanılmalarına da kısıtlama getirmişti.
Rus turist - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
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