https://sputniknews.com.tr/20221101/izvestiya-turk-otelleri-rus-mir-kartlarini-kabul-etmeye-basladi-1062933803.html

İzvestiya: Türk otelleri, Rus Mir kartlarını kabul etmeye başladı

İzvestiya: Türk otelleri, Rus Mir kartlarını kabul etmeye başladı

Rusya’da yayınlanan İzvestiya gazetesi, Türkiye’deki otellerin Rus Mir kartları ile ödeme kabul etmek adına Rus ödeme sistemleri ile çalışmaya başladıklarını... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T13:17+0300

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Rus İzvestiya gazetesinin haberine göre Antalya’da bulunan Papillon Zeugma Relaxury oteli, Rus ödeme sistemi Sigma ile çalışmaya başlaması sayesinde Mir kartlarını kabul edebilmeye başladı. Ayrıca Papillon Belvil isimli otel, Rusya’da verilmiş olan Visa ve Mastercard kartlarını kabul edebiliyor, bu kartlarla yapılan ödemeler aracı bir sistem üstünden otele iletiliyor.Bununla birlikte haberde, Nirvana otellerinin üç otelinde de Mir kartlarının kabul edilmeye devam edildiği belirtildi.ABD Hazine Bakanlığı’nın Rus Mir kartlarının kullanımının Rusya dışında yayılmasına yardım edenlere yaptırım uygulayabileceği yönündeki tehdidinin ardından Türkiye’deki bankaların tamamı eylül ayında Mir kartlarını kabul etmeyi durdurmuştu.Mir, Türkiye’de gelen Rus turistlerin sık sık kullandıkları bir ödeme biçimiydi.Öte yandan Rusya’nın Ukrayna’da şubat ayında başlattığı operasyon nedeniyle uygulanan yaptırımlar, Rusya’da verilen Visa ve Mastercard kartlarının Rusya dışında kullanılmalarına da kısıtlama getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220929/mire-alternatif-ticket-1061758483.html

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