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https://sputniknews.com.tr/20230203/ibn-i-sinadan-beyni-rahatlatan-en-etkili-baharat-1-tutam-yeterli-1066523919.html
İbn-i Sina'dan beyni rahatlatan en etkili baharat: 1 tutam yeterli
İbn-i Sina'dan beyni rahatlatan en etkili baharat: 1 tutam yeterli
İbn-i Sina, beyni rahatlatan, baş ağrısını önleyen ve hafıza kaybına karşı koruyan baharata dair araştırmaları sonucu çay ağacı yaprakları, kuru nane ve... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T10:31+0300
2023-02-03T10:31+0300
yaşam
ibni sina hastanesi
baharat
sağlık
baş ağrısı
reçete
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Baş ağrısı birçok insanın çaresini bulamadığı bir ağrı türü. İbn-i Sina, baş ağrısına iyi gelen bir yöntem dile getirmiş ve bu sorunu yaşamayan insanlara bile bunu önermiştir.İbn-i Sina'nın önerdiği reçete şu şekilde:Baş ağrısına iyi gelen çaylarStresten kaynaklı baş ağrısı sorunu, strese iyi gelen bitkiler ile çözülebilmektedir. Bu bitkiler melisa, adaçayı, lavanta, kediotu, kantaron ve ıhlamurdur. Uzmanlara göre şiddetli baş ağrısına ne iyi gelir sorusunun cevabı papatya çayı ve biberiye çayıdır. Baş ağrısına iyi gelen diğer bitkiler arasında nane ve zencefil de öne çıkmaktadır. İbn-i Sina tıpkı yukarıdaki kürde olduğu gibi yüz yıllar öncesinden baş ağrısına karşı naneyi önermiştir. Öyle ki koklamak bile beyne iyi gelmektedir.İbn-i Sina tarafından önerilen nanenin sağlığa şaşırtıcı yararları bulunmaktadır. Bunlar arasında; sindirimi rahatlatmak, kilo vermeye yardımcı olmak, mide bulantısını önlemek, yorgunluk ve baş ağrısından kurtulmak ilk sırada yer alır. Nane ayrıca astım, hafıza kaybı ve cilt problemlerinin tedavisinde de kullanılmaktadır.
https://sputniknews.com.tr/20221213/bakan-kocadan-ilac-aciklamasi-hasta-sayisi-ve-recete-sayisinin-artmasi-ilac-tuketimini-artirdi-1064518901.html
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ibni sina hastanesi, baharat, sağlık, baş ağrısı, reçete
ibni sina hastanesi, baharat, sağlık, baş ağrısı, reçete

İbn-i Sina'dan beyni rahatlatan en etkili baharat: 1 tutam yeterli

10:31 03.02.2023
© AABaharat
Baharat - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© AA
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İbn-i Sina, beyni rahatlatan, baş ağrısını önleyen ve hafıza kaybına karşı koruyan baharata dair araştırmaları sonucu çay ağacı yaprakları, kuru nane ve okaliptus bitkilerinin baş ağrısına iyi geldiğini ortaya koymuştur.
Baş ağrısı birçok insanın çaresini bulamadığı bir ağrı türü. İbn-i Sina, baş ağrısına iyi gelen bir yöntem dile getirmiş ve bu sorunu yaşamayan insanlara bile bunu önermiştir.
İbn-i Sina'nın önerdiği reçete şu şekilde:
Bir tencerenin içine 5 bardak içme suyu koyun.
Akabinde içine çay ağacı yaprakları, kuru nane ve okaliptus bitkilerden birer tutam koyun.
Bu su kaynarken tenceredeki buharı iyice solumaya çalışın.
Alın kısmına yukarı doğru masaj yaparak buradaki kaslarınızı gevşetin.
Banyo yaparken son yıkanmada bir kovanın içine kaynatılmış deniz suyu koyun ve suyu burnunuza çekin geri sümkürün. Kalan suyu baştan aşağı tüm vücudunuza dökün. Bu yöntemde baş ağrısına iyi gelmekte ve beyni rahatlatmaktadır.

Baş ağrısına iyi gelen çaylar

Stresten kaynaklı baş ağrısı sorunu, strese iyi gelen bitkiler ile çözülebilmektedir. Bu bitkiler melisa, adaçayı, lavanta, kediotu, kantaron ve ıhlamurdur. Uzmanlara göre şiddetli baş ağrısına ne iyi gelir sorusunun cevabı papatya çayı ve biberiye çayıdır. Baş ağrısına iyi gelen diğer bitkiler arasında nane ve zencefil de öne çıkmaktadır. İbn-i Sina tıpkı yukarıdaki kürde olduğu gibi yüz yıllar öncesinden baş ağrısına karşı naneyi önermiştir. Öyle ki koklamak bile beyne iyi gelmektedir.
İbn-i Sina tarafından önerilen nanenin sağlığa şaşırtıcı yararları bulunmaktadır. Bunlar arasında; sindirimi rahatlatmak, kilo vermeye yardımcı olmak, mide bulantısını önlemek, yorgunluk ve baş ağrısından kurtulmak ilk sırada yer alır. Nane ayrıca astım, hafıza kaybı ve cilt problemlerinin tedavisinde de kullanılmaktadır.
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