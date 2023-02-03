https://sputniknews.com.tr/20230203/ibn-i-sinadan-beyni-rahatlatan-en-etkili-baharat-1-tutam-yeterli-1066523919.html

İbn-i Sina'dan beyni rahatlatan en etkili baharat: 1 tutam yeterli

İbn-i Sina'dan beyni rahatlatan en etkili baharat: 1 tutam yeterli

İbn-i Sina, beyni rahatlatan, baş ağrısını önleyen ve hafıza kaybına karşı koruyan baharata dair araştırmaları sonucu çay ağacı yaprakları, kuru nane ve... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T10:31+0300

2023-02-03T10:31+0300

2023-02-03T10:31+0300

yaşam

ibni sina hastanesi

baharat

sağlık

baş ağrısı

reçete

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Baş ağrısı birçok insanın çaresini bulamadığı bir ağrı türü. İbn-i Sina, baş ağrısına iyi gelen bir yöntem dile getirmiş ve bu sorunu yaşamayan insanlara bile bunu önermiştir.İbn-i Sina'nın önerdiği reçete şu şekilde:Baş ağrısına iyi gelen çaylarStresten kaynaklı baş ağrısı sorunu, strese iyi gelen bitkiler ile çözülebilmektedir. Bu bitkiler melisa, adaçayı, lavanta, kediotu, kantaron ve ıhlamurdur. Uzmanlara göre şiddetli baş ağrısına ne iyi gelir sorusunun cevabı papatya çayı ve biberiye çayıdır. Baş ağrısına iyi gelen diğer bitkiler arasında nane ve zencefil de öne çıkmaktadır. İbn-i Sina tıpkı yukarıdaki kürde olduğu gibi yüz yıllar öncesinden baş ağrısına karşı naneyi önermiştir. Öyle ki koklamak bile beyne iyi gelmektedir.İbn-i Sina tarafından önerilen nanenin sağlığa şaşırtıcı yararları bulunmaktadır. Bunlar arasında; sindirimi rahatlatmak, kilo vermeye yardımcı olmak, mide bulantısını önlemek, yorgunluk ve baş ağrısından kurtulmak ilk sırada yer alır. Nane ayrıca astım, hafıza kaybı ve cilt problemlerinin tedavisinde de kullanılmaktadır.

https://sputniknews.com.tr/20221213/bakan-kocadan-ilac-aciklamasi-hasta-sayisi-ve-recete-sayisinin-artmasi-ilac-tuketimini-artirdi-1064518901.html

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Sputnik Türkiye

ibni sina hastanesi, baharat, sağlık, baş ağrısı, reçete