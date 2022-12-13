https://sputniknews.com.tr/20221213/bakan-kocadan-ilac-aciklamasi-hasta-sayisi-ve-recete-sayisinin-artmasi-ilac-tuketimini-artirdi-1064518901.html

Bakan Koca'dan ilaç açıklaması: 'Hasta ve reçete sayısının artması ilaç tüketimini artırdı'

Bakan Koca'dan ilaç açıklaması: 'Hasta ve reçete sayısının artması ilaç tüketimini artırdı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde bazı ilaçlara erişimde yaşanan sorunları değerlendirdi. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Koca... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T12:16+0300

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türkiye

ilaç

ilaç

ilaç sektörü

sağlık bakanlığı

fahrettin koca

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Üst solunum yolları hastalıklarının arttığı ve hastanelerde yoğunluk yaşanılan dönemde birçok ilaca erişim sorunu olması gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Sorunun artan maliyetler ve hasta sayısından kaynaklandığını söyleyen Koca, "Gündemimizdeki en önemli konu bu. Sorunları çözeceğiz. Maliyetler arttı. Bu dönemde hasta sayımız ve reçete sayımız yüzde 40 oranında arttı" dedi.Koca, "Dolayısıyla bu dönemde hasta yoğunluğu, reçete sayısının fazlalığı, belli ilaçlarda tüketimin yoğunluğu, ayrıca dünyada hammadde sorununun varlığı önemli bir neden" diye konuştu.'Yılda bir zam doğru değil'İlaç fiyatlarında yılda bir kez zam olmasının doğru olmadığını da dile getiren Bakan Koca, "Belli dönemlerde en az iki kez olması gerektiği kanaatindeyiz" ifadelerini de kullandı.'Birden fazla güncelleme olabilir'İlaç fiyatlarını belirleyen kur oranı her yıl şubat ayında güncelleniyor. Mevcutta 1 Euro'nun değeri, 7 lira 86 kuruş. Şubat 2023'te bu rakamın artacağı ifade edilirken Bakan Koca, ilaç sorununda zam beklentisinin de etkisi olduğunu dile getirdi."Şubat döneminde yapılacak bir önceki yılın Euro kuru ortaklaması üzerinden zam beklentisi bu sorunu daha da arttırıyor. Dolayısıyla bizim buna farklı bir yaklaşım getirerek olayı çözecek tedbiri hızla devreye almamız gerekiyor" ifadelerini kullanan Bakan Koca, yıl içinde birden fazla güncelleme olabileceğini söyleyerek durumu tartıştıklarını dile getirdi."Bu döneme özel olarak, şubat öncesi dönemde ne yapabiliriz çalıştık" diyen Bakan Koca, "Çok uzun sürmeyecek" dedi.'Soruşturma açıldı'6 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar iddialarında doktorun kemik yaşıyla ilgili düzenlediği raporun sorulması üzerine Koca, bu konuyla ilgili soruşturma açtıklarını söyledi.Maske uyarısıÖte yandan hastanelere üst solunum yolu şikayetiyle başvuran hasta sayılarında artış olduğunu dile getiren Bakan Koca, maske uyarısı da yaptı.Koca,"Üst solunum yolu belirtisi olan kişiler maske takarak normal hayata karışmalı. Hastalığı ne olursa olsun bulaştırmamaya özen göstermeli" dedi.

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ilaç, ilaç, ilaç sektörü, sağlık bakanlığı, fahrettin koca