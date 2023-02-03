https://sputniknews.com.tr/20230203/guney-askeri-bolgesinin-sorumluluk-alani-yeni-rus-topraklarini-kapsayacak-sekilde-genisletildi-1066544744.html
Güney Askeri Bölgesi'nin sorumluluk alanı, yeni Rus topraklarını kapsayacak şekilde genişletildi
Güney Askeri Bölgesi'nin sorumluluk alanı, yeni Rus topraklarını kapsayacak şekilde genişletildi
Rusya Güney Askeri Bölgesi'nin sorumluluk alanının Rusya'nın yeni bölgeleri olan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerini... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T19:24+0300
2023-02-03T19:24+0300
2023-02-03T19:24+0300
ukrayna krizi
güney askeri bölgesi
rusya
donbass
lugansk
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Güney Askeri Bölgesi'nin sorumluluk alanının Rusya'nın yeni bölgeleri olan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerini kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi.Açıklamada, “Her askeri sorumluluk bölgesi, Rusya Federasyonu topraklarının ve yabancı bölgelerin bir kısmını içeriyor. Güney Askeri Bölgesinin sorumluluk alanının genişletilmesi yeni bölgelerin Rusya'ya bağlanması ve Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin halk milisi birliklerinin Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerine dahil edilmesiyle ilişkilidir” denildi.Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgeleri, 30 Eylül 2022'de Rusya’ya bağlanmıştı.
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güney askeri bölgesi, rusya, donbass, lugansk
güney askeri bölgesi, rusya, donbass, lugansk
Güney Askeri Bölgesi'nin sorumluluk alanı, yeni Rus topraklarını kapsayacak şekilde genişletildi
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Rusya Güney Askeri Bölgesi'nin sorumluluk alanının Rusya'nın yeni bölgeleri olan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerini kapsayacak şekilde genişletildiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Güney Askeri Bölgesi'nin sorumluluk alanının Rusya'nın yeni bölgeleri olan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerini kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi.
Açıklamada, “Her askeri sorumluluk bölgesi, Rusya Federasyonu topraklarının ve yabancı bölgelerin bir kısmını içeriyor. Güney Askeri Bölgesinin sorumluluk alanının genişletilmesi yeni bölgelerin Rusya'ya bağlanması ve Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin halk milisi birliklerinin Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerine dahil edilmesiyle ilişkilidir” denildi.
Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgeleri, 30 Eylül 2022'de Rusya’ya bağlanmıştı.