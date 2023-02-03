Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230203/guney-askeri-bolgesinin-sorumluluk-alani-yeni-rus-topraklarini-kapsayacak-sekilde-genisletildi-1066544744.html
Güney Askeri Bölgesi'nin sorumluluk alanı, yeni Rus topraklarını kapsayacak şekilde genişletildi
Güney Askeri Bölgesi'nin sorumluluk alanı, yeni Rus topraklarını kapsayacak şekilde genişletildi
Rusya Güney Askeri Bölgesi'nin sorumluluk alanının Rusya'nın yeni bölgeleri olan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerini... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T19:24+0300
2023-02-03T19:24+0300
ukrayna krizi
güney askeri bölgesi
rusya
donbass
lugansk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/13/1049964141_0:262:3073:1990_1920x0_80_0_0_b1fb123e206a38ebcb3a7227ad7f9a9e.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Güney Askeri Bölgesi'nin sorumluluk alanının Rusya'nın yeni bölgeleri olan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerini kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi.Açıklamada, “Her askeri sorumluluk bölgesi, Rusya Federasyonu topraklarının ve yabancı bölgelerin bir kısmını içeriyor. Güney Askeri Bölgesinin sorumluluk alanının genişletilmesi yeni bölgelerin Rusya'ya bağlanması ve Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin halk milisi birliklerinin Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerine dahil edilmesiyle ilişkilidir” denildi.Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgeleri, 30 Eylül 2022'de Rusya’ya bağlanmıştı.
rusya
donbass
lugansk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/13/1049964141_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7cb96dcfe2d6731cab4ebff413ab5b6d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
güney askeri bölgesi, rusya, donbass, lugansk
güney askeri bölgesi, rusya, donbass, lugansk

Güney Askeri Bölgesi'nin sorumluluk alanı, yeni Rus topraklarını kapsayacak şekilde genişletildi

19:24 03.02.2023
© Sputnik / Константин МихальчевскийRusya Karadeniz Filosu'na ve Güney Askeri Bölgesi'ne bağlı birlikler, Kırım'daki Opuk poligonunda kıyı savunma tatbikatı gerçekleştirdi.
Rusya Karadeniz Filosu'na ve Güney Askeri Bölgesi'ne bağlı birlikler, Kırım'daki Opuk poligonunda kıyı savunma tatbikatı gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
Abone olTelegram
Rusya Güney Askeri Bölgesi'nin sorumluluk alanının Rusya'nın yeni bölgeleri olan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerini kapsayacak şekilde genişletildiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Güney Askeri Bölgesi'nin sorumluluk alanının Rusya'nın yeni bölgeleri olan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerini kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi.
Açıklamada, “Her askeri sorumluluk bölgesi, Rusya Federasyonu topraklarının ve yabancı bölgelerin bir kısmını içeriyor. Güney Askeri Bölgesinin sorumluluk alanının genişletilmesi yeni bölgelerin Rusya'ya bağlanması ve Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin halk milisi birliklerinin Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerine dahil edilmesiyle ilişkilidir” denildi.
Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgeleri, 30 Eylül 2022'de Rusya’ya bağlanmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала