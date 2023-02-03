https://sputniknews.com.tr/20230203/guney-askeri-bolgesinin-sorumluluk-alani-yeni-rus-topraklarini-kapsayacak-sekilde-genisletildi-1066544744.html

Güney Askeri Bölgesi'nin sorumluluk alanı, yeni Rus topraklarını kapsayacak şekilde genişletildi

Güney Askeri Bölgesi'nin sorumluluk alanı, yeni Rus topraklarını kapsayacak şekilde genişletildi

Rusya Güney Askeri Bölgesi'nin sorumluluk alanının Rusya'nın yeni bölgeleri olan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerini... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T19:24+0300

2023-02-03T19:24+0300

2023-02-03T19:24+0300

ukrayna krizi

güney askeri bölgesi

rusya

donbass

lugansk

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Güney Askeri Bölgesi'nin sorumluluk alanının Rusya'nın yeni bölgeleri olan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerini kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi.Açıklamada, “Her askeri sorumluluk bölgesi, Rusya Federasyonu topraklarının ve yabancı bölgelerin bir kısmını içeriyor. Güney Askeri Bölgesinin sorumluluk alanının genişletilmesi yeni bölgelerin Rusya'ya bağlanması ve Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin halk milisi birliklerinin Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerine dahil edilmesiyle ilişkilidir” denildi.Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgeleri, 30 Eylül 2022'de Rusya’ya bağlanmıştı.

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