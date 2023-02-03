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Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin tutuklandı
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin tutuklandı
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden, Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T23:50+0300
2023-02-04T01:01+0300
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çanakkale
cumhuriyet başsavcılığı
gökçeada
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Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D, eski İYİ Parti Gökçeada İlçe Başkanı H.E, kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından Çanakkale Adliyesine getirildi. Savcılık tarafından sorgulanan Çetin ve diğer 5 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.İmar uygulamalarında usulsüz ruhsat verdikleri ve müteahhitlerden rüşvet aldıkları iddia edilen Belediye Başkanı Çetin ve İmar Müdürü S.D. ile rüşvete aracılık ettiği öne sürülen H.E. tutuklandı. E.B, R.G. ve B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Gökçeada Belediye Başkanı Çetin görevinden uzaklaştırıldıTutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı, geçici tedbir olarak Çetin’i görevinden uzaklaştırdı.İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 31 Ocak'ta Gökçeada'da bazı adreslere düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de aralarında olduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230131/gokceada-belediye-baskani-unal-cetin-gozaltina-alindi-1066383351.html
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çanakkale, cumhuriyet başsavcılığı, gökçeada
çanakkale, cumhuriyet başsavcılığı, gökçeada

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin tutuklandı

23:50 03.02.2023 (güncellendi: 01:01 04.02.2023)
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden, Belediye Başkanı Ünal Çetin'
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden, Belediye Başkanı Ünal Çetin' - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden, Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de aralarında olduğu 3'ü tutuklandı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D, eski İYİ Parti Gökçeada İlçe Başkanı H.E, kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından Çanakkale Adliyesine getirildi. Savcılık tarafından sorgulanan Çetin ve diğer 5 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İmar uygulamalarında usulsüz ruhsat verdikleri ve müteahhitlerden rüşvet aldıkları iddia edilen Belediye Başkanı Çetin ve İmar Müdürü S.D. ile rüşvete aracılık ettiği öne sürülen H.E. tutuklandı. E.B, R.G. ve B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gökçeada Belediye Başkanı Çetin görevinden uzaklaştırıldı

Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı, geçici tedbir olarak Çetin’i görevinden uzaklaştırdı.
İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin hakkında 'Rüşvet Almak Suçundan' Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma nedeniyle Çanakkale 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 2023/29 nolu sorgu kararıyla 03.02.2023 tarihinde tutuklama kararı verildiği, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın derdest olması nedeniyle adı geçen Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 03.02.2023 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır. Ayrıca yürütülen soruşturma kapsamında Gökçeada Belediyesinde Fen İşleri Müdürü olarak görev yapan ve tutuklanan Mimar S.D’de Gökçeada Kaymakamlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır."
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 31 Ocak'ta Gökçeada'da bazı adreslere düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de aralarında olduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
TÜRKİYE
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin gözaltına alındı
31 Ocak, 11:05
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