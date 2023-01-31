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Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin gözaltına alındı
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin gözaltına alındı
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda aralarında Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de bulunduğu 5 şüpheli... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T11:05+0300
2023-01-31T11:05+0300
türkiye
gökçeada
belediye başkanı
gözaltı
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Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gökçeada'da bazı adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D., kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B., emniyet müdürlüğüne götürüldü.Başka bir suçtan tutuklu müteahhit K.Ç.'nin de şüpheliler arasında olduğu öğrenildi.Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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gökçeada, belediye başkanı, gözaltı
gökçeada, belediye başkanı, gözaltı

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin gözaltına alındı

11:05 31.01.2023
© FotoğrafGökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin gözaltına alındı
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© Fotoğraf
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda aralarında Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gökçeada'da bazı adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.
Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D., kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B., emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Başka bir suçtan tutuklu müteahhit K.Ç.'nin de şüpheliler arasında olduğu öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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