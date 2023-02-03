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https://sputniknews.com.tr/20230203/gatesden-zenginlere-tavsiye-parayi-mars-icin-degil-asi-icin-harcayin-1066526370.html
Gates'den zenginlere tavsiye: Parayı Mars için değil, aşı için harcayın
Gates'den zenginlere tavsiye: Parayı Mars için değil, aşı için harcayın
Bill Gates, milyarderlikteki rakibi Elon Musk'ın insanları Mars'a götürme, hatta yerleştirme projelerini eleştirdi. Microsoft kurucusu, Mars girişimlerini... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T12:03+0300
2023-02-03T13:03+0300
dünya
bill gates
elon musk
aşı
mars
jeffrey epstein
koronavirüs
kovid-19
pandemi
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Dünyanın en zenginleri arasında aşılama faaliyetleriyle öne çıkan ve Kovid pandemisinde komplo teorilerinin vazgeçilmez kahramanı olan Bill Gates, BBC'ye verdiği röportajda, "Aslında Mars'a gitmek oldukça pahalı. Kızamık aşısı satın alabilir ve kurtarılan can başına 1000 dolar karşılığı hayat kurtarabilirsiniz. Böylece bir nevi ayaklarınız yere basar; Mars'a gitmeyin" telkininde bulundu. 'Yapay zeka dönüşüm ve verimlilik demek'Yapay zekanın insanlığı büyük oranda ve derinden dönüştüreceği görüşünü de dile getiren Microsoft kurucusu, şu manzarayı çizdi:"Tıbbi ve bilimsel meselelerle ilgilenmemize yardımcı olacak. Yapay zeka robotlardan ibaret değil, okuma ve yazmaya da yardımcı oluyor. Aslında bu alanda robot tarafında olduğundan daha fazla ilerleme kaydedildi. Her ikisi de bize çok daha yüksek verimlilik sağlayacak."'Bilimden anlamayanlarca pandeminin öcüsü haline getirildim'Kovid pandemisiyle ilgili komplo teorilerinin yüzü haline getirilmeni şaşkınlıkla karşıladığını belirten Gates, koronavirüsü başlattığı ve bundan çıkar sağladığı iddialarına atıfla "Bunu beklemiyordum" diyerek şöyle devam etti:"Pandemi sırasında kasıtlı olarak buna neden olduğum veya insanları takip ettiğime dair on milyonlarca mesaj vardı. Aşılarla ilgilendiğim doğru, ama hayat kurtarmak için ilgileniyorum. Bu mesajlar tersi izlenim yarattı.""Sanırım insanlar perdenin arkasındaki 'öcüyü' arıyor, aşırı basit açıklamalar peşinde koşuyor. Kötü niyet atfetmek, biyolojiyi anlamaktan çok daha kolaydır."Epstein sorusuna yanıt: Artık daha dikkatliyim, ama yine hata yapabilirimHayır işleriyle uğraşan diğer bazı zenginler gibi ABD'de reşit olmayan kızlara cinsel istismar ve seks ticareti ağı oluşturmak suçlamalarından hapisteyken ölen milyarder finansçı Jeffrey Epstein ile teması olması hakkındaki sorular üzerine Gates şu yanıtı verdi:"Artık bunu yaptığım zamana göre kesinlikle daha dikkatliyim. Biraz daha gerekli özeni göstereceğim. Yine hata yapabilirim. Dışa dönüğüm ve münzevi olmaya çalışmıyorum."'Büyükannemin standartlarına göre ben deliyim'Teknoloji devi, özel hayatında tutumlu olup olmadığı sorusunu şöyle yanıtladı:"Devasa bir dolabım yok. Takı takmıyorum. Hediye paketini açarken paket kağıdını katlayıp tekrar kullanmam. Büyükannem hayatında hiç kese kağıdı, paket ipi atmamıştı. Yani onun standartlarına göre ben deliyim."BBC'nin 'Hayatının çoğunu dünyanın en zengin kişisi olarak geçirmiş bulunan, genellikle küresel sağlığa, özellikle de çocuklara yönelik hayırsever amaçlara on milyarlarca dolar bağışlamış olan, Microsoft yönetim kurulundan ayrıldıktan sonra artık zamanını iklim değişikliğiyle mücadele ile yetersiz beslenme, çocuk felci ve sıtma gibi hastalıkları ortadan kaldırma çabaları arasında bölüştüren' bir kişi olarak tasvir ettiği Gates, hakkındaki cinsel taciz suçlamaları ve Epstein'la yakınlığının mercek altına alınmasına koşut, Mayıs 2021'de eşi Melinda'dan boşanmıştı. Tekrar aşkı bulmak isteyip istemediği sorulduğunda, Gates "Elbette, ben robot değilim" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20200730/elon-musk-kendisini-anladigin-islerle-ilgilen-diye-paylayan-bill-gatese-michael-jackson-sarkisiyla-1042559830.html
https://sputniknews.com.tr/20220527/gates-muskin-twitteri-satin-almasini-engellemek-icin-milyonlarca-dolar-akitti-1056737515.html
https://sputniknews.com.tr/20230131/bill-gatesi-kizdiran-soru-jeffrey-epstein-ile-yemege-ciktiginiz-icin-pisman-misiniz-1066389316.html
https://sputniknews.com.tr/20230124/gates-insan-yapimi-ve-kovidden-cok-daha-acimasiz-olabilecek-siradaki-pandemiye-hazirlik-yapmaliyiz-1066134472.html
https://sputniknews.com.tr/20210522/bill-gates-imajinin-50-yili-1044564287.html
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bill gates, elon musk, aşı, mars, jeffrey epstein, koronavirüs, kovid-19, pandemi
bill gates, elon musk, aşı, mars, jeffrey epstein, koronavirüs, kovid-19, pandemi

Gates'den zenginlere tavsiye: Parayı Mars için değil, aşı için harcayın

12:03 03.02.2023 (güncellendi: 13:03 03.02.2023)
© Fotoğraf : Twitter/The Lowy Institute@LowyInstituteBill Gates
Bill Gates - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© Fotoğraf : Twitter/The Lowy Institute@LowyInstitute
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Bill Gates, milyarderlikteki rakibi Elon Musk'ın insanları Mars'a götürme, hatta yerleştirme projelerini eleştirdi. Microsoft kurucusu, Mars girişimlerini parayı kullanmanın iyi bir yolu olarak görmediğini, Mars'a seyahat etmektense aşılar için para ödemeyi tercih edeceğini söyledi.
Dünyanın en zenginleri arasında aşılama faaliyetleriyle öne çıkan ve Kovid pandemisinde komplo teorilerinin vazgeçilmez kahramanı olan Bill Gates, BBC'ye verdiği röportajda, "Aslında Mars'a gitmek oldukça pahalı. Kızamık aşısı satın alabilir ve kurtarılan can başına 1000 dolar karşılığı hayat kurtarabilirsiniz. Böylece bir nevi ayaklarınız yere basar; Mars'a gitmeyin" telkininde bulundu.

'Yapay zeka dönüşüm ve verimlilik demek'

Yapay zekanın insanlığı büyük oranda ve derinden dönüştüreceği görüşünü de dile getiren Microsoft kurucusu, şu manzarayı çizdi:
"Tıbbi ve bilimsel meselelerle ilgilenmemize yardımcı olacak. Yapay zeka robotlardan ibaret değil, okuma ve yazmaya da yardımcı oluyor. Aslında bu alanda robot tarafında olduğundan daha fazla ilerleme kaydedildi. Her ikisi de bize çok daha yüksek verimlilik sağlayacak."
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2020
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Elon Musk, kendisini 'anladığın işlerle ilgilen' diye paylayan Bill Gates'e Michael Jackson şarkısıyla yanıt verdi
30 Temmuz 2020, 14:57

'Bilimden anlamayanlarca pandeminin öcüsü haline getirildim'

Kovid pandemisiyle ilgili komplo teorilerinin yüzü haline getirilmeni şaşkınlıkla karşıladığını belirten Gates, koronavirüsü başlattığı ve bundan çıkar sağladığı iddialarına atıfla "Bunu beklemiyordum" diyerek şöyle devam etti:
"Pandemi sırasında kasıtlı olarak buna neden olduğum veya insanları takip ettiğime dair on milyonlarca mesaj vardı. Aşılarla ilgilendiğim doğru, ama hayat kurtarmak için ilgileniyorum. Bu mesajlar tersi izlenim yarattı."
"Sanırım insanlar perdenin arkasındaki 'öcüyü' arıyor, aşırı basit açıklamalar peşinde koşuyor. Kötü niyet atfetmek, biyolojiyi anlamaktan çok daha kolaydır."
Bill Gates - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
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27 Mayıs 2022, 14:54

Epstein sorusuna yanıt: Artık daha dikkatliyim, ama yine hata yapabilirim

Hayır işleriyle uğraşan diğer bazı zenginler gibi ABD'de reşit olmayan kızlara cinsel istismar ve seks ticareti ağı oluşturmak suçlamalarından hapisteyken ölen milyarder finansçı Jeffrey Epstein ile teması olması hakkındaki sorular üzerine Gates şu yanıtı verdi:
"Artık bunu yaptığım zamana göre kesinlikle daha dikkatliyim. Biraz daha gerekli özeni göstereceğim. Yine hata yapabilirim. Dışa dönüğüm ve münzevi olmaya çalışmıyorum."
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31 Ocak, 13:20

'Büyükannemin standartlarına göre ben deliyim'

Teknoloji devi, özel hayatında tutumlu olup olmadığı sorusunu şöyle yanıtladı:
"Devasa bir dolabım yok. Takı takmıyorum. Hediye paketini açarken paket kağıdını katlayıp tekrar kullanmam. Büyükannem hayatında hiç kese kağıdı, paket ipi atmamıştı. Yani onun standartlarına göre ben deliyim."
Bill Gates - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
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Gates: İnsan yapımı ve Kovid'den çok daha acımasız olabilecek sıradaki pandemiye hazırlık yapmalıyız
24 Ocak, 22:47
BBC'nin 'Hayatının çoğunu dünyanın en zengin kişisi olarak geçirmiş bulunan, genellikle küresel sağlığa, özellikle de çocuklara yönelik hayırsever amaçlara on milyarlarca dolar bağışlamış olan, Microsoft yönetim kurulundan ayrıldıktan sonra artık zamanını iklim değişikliğiyle mücadele ile yetersiz beslenme, çocuk felci ve sıtma gibi hastalıkları ortadan kaldırma çabaları arasında bölüştüren' bir kişi olarak tasvir ettiği Gates, hakkındaki cinsel taciz suçlamaları ve Epstein'la yakınlığının mercek altına alınmasına koşut, Mayıs 2021'de eşi Melinda'dan boşanmıştı.
Forbes'in Dünyanın En Zenginleri listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2021
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Bill Gates imajının 50 yılı: 'Kurumsal kötülüğün vücuda gelmiş hali'
22 Mayıs 2021, 17:45
Tekrar aşkı bulmak isteyip istemediği sorulduğunda, Gates "Elbette, ben robot değilim" dedi.
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