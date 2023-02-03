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https://sputniknews.com.tr/20230203/enflasyonla-bogusan-arjantinde-2-bin-pesoluk-banknotlar-tedavule-konulacak-1066538268.html
Enflasyonla boğuşan Arjantin'de 2 bin peso'luk banknotlar tedavüle konulacak
Enflasyonla boğuşan Arjantin'de 2 bin peso'luk banknotlar tedavüle konulacak
Arjantin Merkez Bankası (BCRA), ülkede yükselen enflasyonla mücadele amacıyla Arjantin'de 2 bin peso'luk yeni bir banknotlar çıkarılacağını duyurdu. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T16:30+0300
2023-02-03T16:30+0300
ekonomi
arjantin
arjantin pesosu
banknot
enflasyon
para
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Güney Amerika'nın en büyük ikinci ekonomisi olan Arjantin'de enflasyonun yükselmeye devam etmesiyle birlikte devlet, para politikalarında yeniliklere gitmeye devam ediyor.Arjantin Merkez Bankası (BCRA), kur değeri 11 euro olacak 2 bin peso'luk banknotların yakında tedavüle konulacağını duyurdu.Ülkede tüketici fiyatları, geçen yılın aralık ayının sonun kadar yaklaşık yüzde 95 artış kaydetmişti.Bu rakam, ülkenin 1991'den bu yana en hızlı enflasyon temposuna işaret ediyor.En yüksek birimli banknot halihazırda 1000 peso ve değeri 2.70 dolar.Twitter'dan açıklama yapan Merkez Bankası, yeni banknotun 'bilim ve tıbbın Arjantin'deki gelişimine hatırlatacağını' belirtti.Banka, banknotların üzerinde öncü doktorlar Cecilia Grierson ve Ramón Carrillo'nun resimlerinin yer alacağını da sözlerine ekledi.Arjantin'in mevcut para birimi 1992'de piyasaya sürüldüğünde, değeri Amerikan dolarıyla eşti.Ancak 2001 ve 2002 yıllarında ülkeyi etkisi altına alan mali krizden sonra sabit kur sisteminden vazgeçildi.Aralık ayında Uluslararası Para Fonu (IMF), Arjantin için 6 milyar dolarlık bir kurtarma paketini devreye sokmuştu.Öte yandan Merkez Bankası, eylül ayında hayat pahalılığındaki yükselişi dizginlemek için politika faizi oranını yüzde 75'e yükseltmişti.Bununla beraber Bloomberg, geçen günlerde ülkedeki Banco Galicia ve Banco Santander bankalarının, banknotları koymak için yer bulamayarak yeni kasalar kurmak zorunda kaldıklarını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230126/arjantinde-bankalar-ulusal-para-banknotlarini-koyabilmek-icin-daha-fazla-kasaya-ihtiyac-duyuyor--1066225472.html
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arjantin, arjantin pesosu, banknot, enflasyon, para
arjantin, arjantin pesosu, banknot, enflasyon, para

Enflasyonla boğuşan Arjantin'de 2 bin peso'luk banknotlar tedavüle konulacak

16:30 03.02.2023
© AFP 2023 / JUAN MABROMATAArjantin- Peso
Arjantin- Peso - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© AFP 2023 / JUAN MABROMATA
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Arjantin Merkez Bankası (BCRA), ülkede yükselen enflasyonla mücadele amacıyla Arjantin'de 2 bin peso'luk yeni bir banknotlar çıkarılacağını duyurdu.
Güney Amerika'nın en büyük ikinci ekonomisi olan Arjantin'de enflasyonun yükselmeye devam etmesiyle birlikte devlet, para politikalarında yeniliklere gitmeye devam ediyor.
Arjantin Merkez Bankası (BCRA), kur değeri 11 euro olacak 2 bin peso'luk banknotların yakında tedavüle konulacağını duyurdu.
Ülkede tüketici fiyatları, geçen yılın aralık ayının sonun kadar yaklaşık yüzde 95 artış kaydetmişti.
Bu rakam, ülkenin 1991'den bu yana en hızlı enflasyon temposuna işaret ediyor.
En yüksek birimli banknot halihazırda 1000 peso ve değeri 2.70 dolar.
Twitter'dan açıklama yapan Merkez Bankası, yeni banknotun 'bilim ve tıbbın Arjantin'deki gelişimine hatırlatacağını' belirtti.
Banka, banknotların üzerinde öncü doktorlar Cecilia Grierson ve Ramón Carrillo'nun resimlerinin yer alacağını da sözlerine ekledi.
Arjantin'in mevcut para birimi 1992'de piyasaya sürüldüğünde, değeri Amerikan dolarıyla eşti.
Ancak 2001 ve 2002 yıllarında ülkeyi etkisi altına alan mali krizden sonra sabit kur sisteminden vazgeçildi.
Aralık ayında Uluslararası Para Fonu (IMF), Arjantin için 6 milyar dolarlık bir kurtarma paketini devreye sokmuştu.
Öte yandan Merkez Bankası, eylül ayında hayat pahalılığındaki yükselişi dizginlemek için politika faizi oranını yüzde 75'e yükseltmişti.
Bununla beraber Bloomberg, geçen günlerde ülkedeki Banco Galicia ve Banco Santander bankalarının, banknotları koymak için yer bulamayarak yeni kasalar kurmak zorunda kaldıklarını duyurmuştu.
Arjantin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
EKONOMİ
Arjantin banknotları koyacak yer bulamıyor
26 Ocak, 17:20
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