https://sputniknews.com.tr/20230203/enflasyonla-bogusan-arjantinde-2-bin-pesoluk-banknotlar-tedavule-konulacak-1066538268.html

Enflasyonla boğuşan Arjantin'de 2 bin peso'luk banknotlar tedavüle konulacak

Enflasyonla boğuşan Arjantin'de 2 bin peso'luk banknotlar tedavüle konulacak

Arjantin Merkez Bankası (BCRA), ülkede yükselen enflasyonla mücadele amacıyla Arjantin'de 2 bin peso'luk yeni bir banknotlar çıkarılacağını duyurdu. 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T16:30+0300

2023-02-03T16:30+0300

2023-02-03T16:30+0300

ekonomi

arjantin

arjantin pesosu

banknot

enflasyon

para

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/0c/1059838641_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_10cd81087e245138bc69600c08a6d87e.jpg

Güney Amerika'nın en büyük ikinci ekonomisi olan Arjantin'de enflasyonun yükselmeye devam etmesiyle birlikte devlet, para politikalarında yeniliklere gitmeye devam ediyor.Arjantin Merkez Bankası (BCRA), kur değeri 11 euro olacak 2 bin peso'luk banknotların yakında tedavüle konulacağını duyurdu.Ülkede tüketici fiyatları, geçen yılın aralık ayının sonun kadar yaklaşık yüzde 95 artış kaydetmişti.Bu rakam, ülkenin 1991'den bu yana en hızlı enflasyon temposuna işaret ediyor.En yüksek birimli banknot halihazırda 1000 peso ve değeri 2.70 dolar.Twitter'dan açıklama yapan Merkez Bankası, yeni banknotun 'bilim ve tıbbın Arjantin'deki gelişimine hatırlatacağını' belirtti.Banka, banknotların üzerinde öncü doktorlar Cecilia Grierson ve Ramón Carrillo'nun resimlerinin yer alacağını da sözlerine ekledi.Arjantin'in mevcut para birimi 1992'de piyasaya sürüldüğünde, değeri Amerikan dolarıyla eşti.Ancak 2001 ve 2002 yıllarında ülkeyi etkisi altına alan mali krizden sonra sabit kur sisteminden vazgeçildi.Aralık ayında Uluslararası Para Fonu (IMF), Arjantin için 6 milyar dolarlık bir kurtarma paketini devreye sokmuştu.Öte yandan Merkez Bankası, eylül ayında hayat pahalılığındaki yükselişi dizginlemek için politika faizi oranını yüzde 75'e yükseltmişti.Bununla beraber Bloomberg, geçen günlerde ülkedeki Banco Galicia ve Banco Santander bankalarının, banknotları koymak için yer bulamayarak yeni kasalar kurmak zorunda kaldıklarını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230126/arjantinde-bankalar-ulusal-para-banknotlarini-koyabilmek-icin-daha-fazla-kasaya-ihtiyac-duyuyor--1066225472.html

arjantin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arjantin, arjantin pesosu, banknot, enflasyon, para