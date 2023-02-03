https://sputniknews.com.tr/20230203/bakan-kirisci-tarimsal-gayrisafi-hasila-olarak-avrupada-birinci-dunyada-da-ilk-10dayiz-1066552985.html

Bakan Kirişci: Tarımsal gayrisafi hasıla olarak Avrupa'da birinci, dünyada da ilk 10'dayız

Bakan Kirişci: Tarımsal gayrisafi hasıla olarak Avrupa'da birinci, dünyada da ilk 10'dayız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal ithalat ve ihracatla ilgili açıklama yaptı. Kirişci "Tarımsal gayrisafi hasıla olarak Avrupa'da birinci, dünyada... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T23:28+0300

2023-02-03T23:28+0300

2023-02-03T23:28+0300

türkiye

vahit kirişci

tarım

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca organize edilen "7. Dönem Tematik Kış Kampları" kapsamında, gençlere yönelik, video konferans yöntemiyle "Akıllı Tarım ve Çevre" konulu bir konuşma yaptı.Gençlerin ülkenin geleceği ve umudu olduğuna işaret eden Kirişci, tarımın öneminin gençler tarafından iyi bilindiğini belirtti. İnsanlık var olduğundan bu yana, tarımsal üretimin önemini koruduğunun altını çizen Kirişci, pandemi döneminde de bu konunun daha iyi anlaşıldığını vurguladı.Kirişci, 'Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından, insanlarda panik oluştuğunu ve dünyada gıda krizinin konuşulmaya başlandığını' anımsatarak, "Türkiye, bunları kendi halkına asla yaşatmadı. Sadece 85 milyon vatandaşımızın doyurulması işi değil, vatandaşlarımızın yanı sıra Türkiye'yi güvenli liman olarak gören ve bize gelip sığınanlara da bu konularda tedarikçi olduk. Yetmedi ülkemizi ziyarete gelen yine 52 milyon turisti de yine kendi ürettiklerimizle doyurmayı başardık. Dahası Türkiye, 2022 yılında tam 30 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi" değerlendirmesinde bulundu.'Net ihracatçı olduğumuzu göğsümüzü gere gere ifade edebilirsiniz'Bütün bunların, üretici ve sanayicilerin ortak çabasıyla başarıldığına dikkati çeken Kirişci, şöyle devam etti:Su verimliliği seferberliğiKirişci, küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkan su kısıtlılığına da değindi. Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığının altını çizen Kirişci, ülkede nüfus artışına paralel olarak su ihtiyacının da arttığını bildirdi."Su Verimliliği Seferberliği ve Suda Sıfır Kayıp" sloganıyla yola çıktıkları faaliyetlere, gençlerden destek beklediklerini dile getiren Kirişci, "Devlet Su İşleri tarafından temizlenip, arıtılıp su sistemimize, su şebekelerimize verilen su miktarı 6.2 milyar metreküp. Bunun 2.1 milyar metreküpü, daha musluklardan akmadan şebekelerdeki yetersizlikler nedeniyle su kaybı ve kaçağı yaşanmaktadır. Suyla ilgili çok özenli davranmamız, buna ilişkin birtakım tedbirler almamız ve bu tedbirleri de zorunlu olarak uygulamamız gerekiyor. Ben sizlerin bunları gerçekten eksiksiz noksansız yapacağınıza yürekten inanıyorum. Tarım ve çevre sizlere emanet ve bu emaneti siz gençler aracılığıyla ileriye doğru taşımamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.'TarımCebimde ile ilgili değerlendirmenizi paylaşın'Kirişci, gençlerin tarıma ve ormana kazandıracağı çok şey olduğu düşüncesiyle, Tarım ve Orman Gençlik Konseyini kurduklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230201/bakan-kirisci-tahil-koridorundan-bugune-kadar-690-gemi-gecti-1066461883.html

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vahit kirişci, tarım