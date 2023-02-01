https://sputniknews.com.tr/20230201/bakan-kirisci-tahil-koridorundan-bugune-kadar-690-gemi-gecti-1066461883.html

Bakan Kirişci: Tahıl koridorundan bugüne kadar 690 gemi geçti

Bakan Kirişci: Tahıl koridorundan bugüne kadar 690 gemi geçti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Tahıl koridorundan bugüne kadar 690 gemi geçti. Buradan geçen gıda miktarı 19.1 milyon ton” dedi. 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T21:12+0300

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türkiye

vahit kirişci

tahıl

gemi

avrupa

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Bakan Kirişci, Ulucanlar Cezaevi Müzesi toplantı salonunda düzenlenen Ankara Şubesi 25. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.Burada bir konuşma gerçekleştiren Kirişci, tahıl koridorunun bir güvenlik ve açlıkla mücadele koridoru olduğunu belirterek, "Her türlü emtia fiyatlarıyla ilgili bir rahatlama koridoru olarak adlandırabileceğimiz bir koridor inşa edildi. Bu koridordan dün itibarıyla geçen toplam gemi sayısı 690 ve buradan geçen tahıl başta olmak üzere gıda ürünleri miktarı da 19.1 milyon ton. Burada aslan payını savaşa alkış tutarak Ukrayna’nın yanında yer aldığını ifade ederek Ukrayna’ya gaz verenler, hem de ‘Biz açlıkla mücadele adı altında kendi kapılarımızı kapatıyor, ihracat yasağı getiriyoruz’ diyen Avrupa, burada yüzde 53 gibi önemli bir pay aldı” diye konuştu. Gübre fiyatlarının geçen yılın aynı dönemindeki gübre fiyatlarına göre daha gerilediğini kaydeden Kirişci, “Bu bizim üretim maliyetlerimizi inşallah aşağı çekecek ve üretimimize ilişkin daha güzel günler bizleri bekliyor olacak" dedi.'Biz bu ülkede muhalefeti millileştiremedik, buna üzülüyoruz'Kirişci, 14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçimlere ilişkin şunları aktardı: 'Mutabakat metni içerisinde kendi bakanlığımla ilgili abuk sabuk şeyler yazmışlar'Altılı Masa tarafından hazırlanan Ortak Mutabakat Metni'ni değerlendiren Kirişci, “Bu metin içerisinde farklı bölümler var ama benim kendi bakanlığımla ilgili olan bölümde öyle abuk sabuk şeyler yazmışlar ki Allah’tan korkun. Önce 2013 yılında belki AK Parti’de siyasetten ayrıldın ama en azından geri kalan kısmında değilse bile, öncesinde yapılanları unutma. Bu gerçekten bir ihanet değilse nedir diye düşünmeden edemiyorum. Bu ülke serbest piyasa ekonomisine geçmiş ve bu ülkede taban fiyattan söz ediyor. Taban fiyat mı kaldı? Bu fiyatın adı müdahale fiyatıdır. Taban fiyat denilen şey, karma ekonomik modellerde olur. Artık Türkiye bunları terk etti. İkinci olarak diyor ki, ‘Biz ürünlerin fiyatını daha önceden açıklayacağız’. Peki ben size soruyorum, ekmediğiniz veya ekip de daha nasıl olacağını bilmediğiniz, hangi maliyet unsurlarıyla karşılaşacağınız ürünlere nasıl fiyat vereceğiz? Bir akıl tutulması ve bu şekilde çalakala” ifadelerini kullandı.'Böyle bir muhalefetin olduğu Türkiye’de canla, başla mücadele eden bir cumhurbaşkanımız var'Bakan Kirişci, Altılı Masa eleştirisini şöyle sürdürdü:Yeni yüzyılın ana eksenlerinden birinin tarım ve orman sektörü olacağını dile getiren Kirişci, “Biz şuna inanıyoruz; çalışmaya devam edeceğiz, aziz milletimiz bize 15 kez birinci parti yaptı ve bizi sürekli iktidar yaptı. Bizi kesintisiz 21 yıldan beri iktidarda tutuyor. İnşallah bunun duracağını düşünmüyoruz. Bu ülkenin böyle eylem ve söylemlerle geçirecek zamanı yok. 2023 Türkiye’nin, cumhuriyetimizin 100 yılını geride bıraktığı, ama yeni bir 100 yıla başladığı zaman olacak” dedi.

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vahit kirişci, tahıl, gemi, avrupa