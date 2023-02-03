https://sputniknews.com.tr/20230203/bahcelievlerdeki-kazaya-iliskin-gozaltina-alinan-iett-soforu-tutuklandi-1066549796.html

Bahçelievler'deki kazaya ilişkin gözaltına alınan İETT şoförü tutuklandı

Bahçelievler'deki kazaya ilişkin gözaltına alınan İETT şoförü tutuklandı

Bahçelievler E-5 yan yolda kaldırıma çıkarak 2 kişinin ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına neden olan İETT otobüsünün sürücüsü tutuklandı. 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T22:16+0300

2023-02-03T22:16+0300

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türkiye

bahçelievler

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kaza

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Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edilen şoför Sefer B (58), cumhuriyet savcısına verdiği ifadede, mesaisinin saat 05.50'de başladığını ve 21.30'da biteceğini belirtti.Kazaya karışan aracın kendisine ait olmadığını, şoför olarak çalıştığını bildiren Sefer B, "Olay öncesinde gözlerim karardı, olay olduktan sonra kendime geldim. Tansiyon hastalığım var. Kesinlikle uyumadım, tansiyon ilacı kullanıyorum, o gün de kullanmamıştım. Yolcunun beyanını kesinlikle kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.Öte yandan, otobüsün çarptığı minibüsün şoförünün de "mala zarar verme" suçundan şoför Sefer B'den şikayetçi olduğu öğrenildi.Olaya şahit bir yolcunun soruşturma kapsamında alınan ifadesinde, uyuyup uyumadığını sorduğu Sefer B'nin o esnada esnediğini, otobüsün arka bölümüne geçtiği sırada kazanın gerçekleştiğini anlattığı kaydedildi.Savcılık, şüpheli Sefer B'yi, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk etti. Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Mahkemesi, Sefer B'nin sevk edildiği suçtan tutuklanmasına karar verdi.Bahçelievler'deki İETT otobüsü kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldiBahçelievler E-5 yan yolda İETT otobüsünün kaldırıma çıkması sonucu yaralanan 5 kişiden 1'i hastanede hayatını kaybetti.Kazada yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırılan 5 kişiden Azerbaycan uyruklu Ahmad Rzayev'in yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.Bahçelievler'de dün meydana gelen kazada, fiziksel engelli Hikmet Kaya (51) olay yerinde hayatını kaybetmiş, 2'si yabancı uyruklu 5 kişi yaralanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230203/bahcelievlerde-kaza-yapan-iett-soforu-adliyeye-sevk-edildi-1066526916.html

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