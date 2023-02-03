https://sputniknews.com.tr/20230203/bahcelievlerde-kaza-yapan-iett-soforu-adliyeye-sevk-edildi-1066526916.html
Bahçelievler'de kaza yapan İETT şoförü adliyeye sevk edildi
Bahçelievler'de kaza yapan İETT şoförü adliyeye sevk edildi
Bahçelievler’de İETT otobüsünün hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan otobüs durağına dalan sürücü Sefer Baldan adliyeye sevk edildi. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T12:28+0300
2023-02-03T12:28+0300
2023-02-03T12:28+0300
bahçelievler
iett
adliye
kaza
türkiye
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Bahçelievler'de 2 Şubat günü sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü yol kenarından bulunan otobüs durağına daldı. İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerledi. Otobüs, durağında bekleyen minibüse çarparak durabilmişti. Kazada engelli 1 vatandaş hayatını kaybetti, 1’i ağır 5 vatandaş yaralandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İETT şoförü Sefer Baldan adliyeye sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230202/bahcelievlerde-iett-otobusu-duraga-girdi-yaralilar-var-1066501655.html
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bahçelievler, iett, adliye, kaza
bahçelievler, iett, adliye, kaza
Bahçelievler'de kaza yapan İETT şoförü adliyeye sevk edildi
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Bahçelievler’de İETT otobüsünün hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan otobüs durağına dalan sürücü Sefer Baldan adliyeye sevk edildi.
Bahçelievler'de 2 Şubat günü sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü yol kenarından bulunan otobüs durağına daldı. İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerledi. Otobüs, durağında bekleyen minibüse çarparak durabilmişti. Kazada engelli 1 vatandaş hayatını kaybetti, 1’i ağır 5 vatandaş yaralandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İETT şoförü Sefer Baldan adliyeye sevk edildi.