Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230203/bahcelievlerde-kaza-yapan-iett-soforu-adliyeye-sevk-edildi-1066526916.html
Bahçelievler'de kaza yapan İETT şoförü adliyeye sevk edildi
Bahçelievler'de kaza yapan İETT şoförü adliyeye sevk edildi
Bahçelievler’de İETT otobüsünün hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan otobüs durağına dalan sürücü Sefer Baldan adliyeye sevk edildi. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T12:28+0300
2023-02-03T12:28+0300
bahçelievler
iett
adliye
kaza
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066527137_0:0:885:498_1920x0_80_0_0_ca08dd5a09cf26b6813cd75d910c83e7.jpg
Bahçelievler'de 2 Şubat günü sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü yol kenarından bulunan otobüs durağına daldı. İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerledi. Otobüs, durağında bekleyen minibüse çarparak durabilmişti. Kazada engelli 1 vatandaş hayatını kaybetti, 1’i ağır 5 vatandaş yaralandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İETT şoförü Sefer Baldan adliyeye sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230202/bahcelievlerde-iett-otobusu-duraga-girdi-yaralilar-var-1066501655.html
bahçelievler
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066527137_0:0:735:551_1920x0_80_0_0_7c7542e5b7a17d243f819b3ff89d78b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bahçelievler, iett, adliye, kaza
bahçelievler, iett, adliye, kaza

Bahçelievler'de kaza yapan İETT şoförü adliyeye sevk edildi

12:28 03.02.2023
© İHABahçelievler'de İETT otobüsü kazası
Bahçelievler'de İETT otobüsü kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© İHA
Abone olTelegram
Bahçelievler’de İETT otobüsünün hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan otobüs durağına dalan sürücü Sefer Baldan adliyeye sevk edildi.
Bahçelievler'de 2 Şubat günü sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü yol kenarından bulunan otobüs durağına daldı. İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerledi. Otobüs, durağında bekleyen minibüse çarparak durabilmişti. Kazada engelli 1 vatandaş hayatını kaybetti, 1’i ağır 5 vatandaş yaralandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İETT şoförü Sefer Baldan adliyeye sevk edildi.
İstanbul Bahçelievler'de İETT otobüsü kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
TÜRKİYE
Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa girdi: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Dün, 19:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала