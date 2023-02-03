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Ataşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 28 şüpheli gözaltına alındı
Ataşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 28 şüpheli gözaltına alındı
Ataşehir Belediyesinde ihaleye fesat karıştırdıkları iddia edilen kişilere yönelik soruşturma kapsamında aralarında Ataşehir Belediyesinin 2, Kadıköy... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T12:01+0300
2023-02-03T12:01+0300
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belediye
ataşehir belediyesi
gözaltı
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018 yılında yürütülen ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında, 2013 yılında Ataşehir Belediyesine büro malzemeleri alım ihalesinde usulsüzlük yapılarak 5 ihalede 2 milyon lira haksız kazanç elde edildiği ve 20 şüphelinin bu olaya karıştığı belirlendi.Ayrıca Ataşehir Belediyesinin açık hava reklam panolarının 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işiyle ilgili ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına yol açıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada da firma yetkilisi ve belediye görevlilerinin aralarında bulunduğu 13 şüpheli tespit edildi.Her iki soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda, Ataşehir Belediyesinin 2, Kadıköy Belediyesinin 1 başkan yardımcısının da yer aldığı 28 kişiyi yakaladı.Soruşturma kapsamında aranan 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilirken Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230131/32-ilde-feto-operasyonu-cok-sayida-gozalti-karari-var-1066380195.html
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belediye, ataşehir belediyesi, gözaltı
belediye, ataşehir belediyesi, gözaltı

Ataşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 28 şüpheli gözaltına alındı

12:01 03.02.2023
© İBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş., kentteki 11’nci Bahçe Market’i, Ataşehir’de açtı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş., kentteki 11’nci Bahçe Market’i, Ataşehir’de açtı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© İBB/ONUR GUNAL
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Ataşehir Belediyesinde ihaleye fesat karıştırdıkları iddia edilen kişilere yönelik soruşturma kapsamında aralarında Ataşehir Belediyesinin 2, Kadıköy Belediyesinin 1 başkan yardımcısının da bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018 yılında yürütülen ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında, 2013 yılında Ataşehir Belediyesine büro malzemeleri alım ihalesinde usulsüzlük yapılarak 5 ihalede 2 milyon lira haksız kazanç elde edildiği ve 20 şüphelinin bu olaya karıştığı belirlendi.
Ayrıca Ataşehir Belediyesinin açık hava reklam panolarının 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işiyle ilgili ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına yol açıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada da firma yetkilisi ve belediye görevlilerinin aralarında bulunduğu 13 şüpheli tespit edildi.
Her iki soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda, Ataşehir Belediyesinin 2, Kadıköy Belediyesinin 1 başkan yardımcısının da yer aldığı 28 kişiyi yakaladı.
Soruşturma kapsamında aranan 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilirken Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
tutuklama, gözaltı, - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
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