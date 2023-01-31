https://sputniknews.com.tr/20230131/32-ilde-feto-operasyonu-cok-sayida-gozalti-karari-var-1066380195.html

32 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

32 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

Ankara merkezli 32 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2011-2013 yıllarında sınav sorularını usulsüz şekilde aldığı tespit edilen 35 şüpheli... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T08:58+0300

2023-01-31T08:58+0300

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türkiye

fetö

operasyon

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularının usulsüz şekilde alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılmak suretiyle haksız menfaat temin edilmesine yönelik olarak şüphelilerden bir kısmı hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık suçlarından, bir kısmı hakkında ise sadece Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık suçundan yürütülen soruşturma dosyaları kapsamında, 35 şüpheli hakkında Ankara merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon ve gözaltı kararı verildi.

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