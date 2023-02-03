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https://sputniknews.com.tr/20230203/ankarada-kar-yagisi-halayla-kutlandi-1066524647.html
Ankara’da kar yağışı halayla kutlandı
Ankara’da kar yağışı halayla kutlandı
Ankara’da kar yağışının etkili olması sonrasında vatandaşlar halay çekerek kutlama yaptı. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T10:49+0300
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Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışının etkili olması sonrasında caddeler ve sokaklar beyaza büründü. Mamak ilçesinde vatandaşlar kar yağışını halay çekerek kutlarken çocuklar ise karda kayarak eğlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230203/meteorolojiden-kar-yagisi-ve-don-uyarisi-1066524087.html
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ankara, kar, halay

Ankara’da kar yağışı halayla kutlandı

10:49 03.02.2023
© AA / MUSA ENES AKSAKALAnkara’da kar yağışı halayla kutlandı
Ankara’da kar yağışı halayla kutlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© AA / MUSA ENES AKSAKAL
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Ankara’da kar yağışının etkili olması sonrasında vatandaşlar halay çekerek kutlama yaptı.
Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışının etkili olması sonrasında caddeler ve sokaklar beyaza büründü.
Mamak ilçesinde vatandaşlar kar yağışını halay çekerek kutlarken çocuklar ise karda kayarak eğlendi.
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Meteoroloji'den kar yağışı ve don uyarısı
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