https://sputniknews.com.tr/20230203/ankarada-kar-yagisi-halayla-kutlandi-1066524647.html

Ankara’da kar yağışı halayla kutlandı

Ankara’da kar yağışı halayla kutlandı

Ankara’da kar yağışının etkili olması sonrasında vatandaşlar halay çekerek kutlama yaptı. 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T10:49+0300

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yaşam

ankara

kar

halay

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Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışının etkili olması sonrasında caddeler ve sokaklar beyaza büründü. Mamak ilçesinde vatandaşlar kar yağışını halay çekerek kutlarken çocuklar ise karda kayarak eğlendi.

https://sputniknews.com.tr/20230203/meteorolojiden-kar-yagisi-ve-don-uyarisi-1066524087.html

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ankara, kar, halay