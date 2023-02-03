https://sputniknews.com.tr/20230203/ankarada-kar-yagisi-halayla-kutlandi-1066524647.html
Ankara’da kar yağışı halayla kutlandı
Ankara’da kar yağışı halayla kutlandı
Ankara’da kar yağışının etkili olması sonrasında vatandaşlar halay çekerek kutlama yaptı. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T10:49+0300
2023-02-03T10:49+0300
2023-02-03T10:49+0300
yaşam
ankara
kar
halay
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Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışının etkili olması sonrasında caddeler ve sokaklar beyaza büründü. Mamak ilçesinde vatandaşlar kar yağışını halay çekerek kutlarken çocuklar ise karda kayarak eğlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230203/meteorolojiden-kar-yagisi-ve-don-uyarisi-1066524087.html
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ankara, kar, halay
Ankara’da kar yağışı halayla kutlandı
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Ankara’da kar yağışının etkili olması sonrasında vatandaşlar halay çekerek kutlama yaptı.
Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışının etkili olması sonrasında caddeler ve sokaklar beyaza büründü.
Mamak ilçesinde vatandaşlar kar yağışını halay çekerek kutlarken çocuklar ise karda kayarak eğlendi.