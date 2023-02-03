https://sputniknews.com.tr/20230203/meteorolojiden-kar-yagisi-ve-don-uyarisi-1066524087.html

Meteoroloji'den kar yağışı ve don uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T10:38+0300

2023-02-03T10:38+0300

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kar yağışı

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Marmara'nın kuzeydoğusu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Yağışların gece saatlerinden sonra Hatay çevreleri ile Adana ve Mersin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalısı gerekiyor.Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı, ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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2023

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meteoroloji, kar, kar yağışı