https://sputniknews.com.tr/20230203/meteorolojiden-kar-yagisi-ve-don-uyarisi-1066524087.html
Meteoroloji'den kar yağışı ve don uyarısı
Meteoroloji'den kar yağışı ve don uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T10:38+0300
2023-02-03T10:38+0300
2023-02-03T10:39+0300
yaşam
meteoroloji
kar
kar yağışı
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Marmara'nın kuzeydoğusu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Yağışların gece saatlerinden sonra Hatay çevreleri ile Adana ve Mersin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalısı gerekiyor.Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı, ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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meteoroloji, kar, kar yağışı
meteoroloji, kar, kar yağışı
Meteoroloji'den kar yağışı ve don uyarısı
10:38 03.02.2023 (güncellendi: 10:39 03.02.2023) Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Giresun, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara'nın kuzeydoğusu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların gece saatlerinden sonra Hatay çevreleri ile Adana ve Mersin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalısı gerekiyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı, ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.