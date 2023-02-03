https://sputniknews.com.tr/20230203/abdli-27-senatorden-bidena-turkiye-mektubu-1066517300.html

ABD'li 27 senatörden Biden'a Türkiye mektubu

ABD'li 27 senatörden Biden'a Türkiye mektubu

ABD'de 27 senatör Başkan Joe Biden'a Türkiye hakkında bir mektup yazdı. Senatörler, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verilmediği sürece Türkiye'ye... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

abd

joe biden

türkiye

f-16

senatör

mektup

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ABD'li 27 senatör, Başkan Joe Biden'a İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği onaylanmadıkça Türkiye'ye F-16 satışı yapılmamasını içeren bir mektup yolladı.Biden'a gönderilen mektupta, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanmamasının Ukrayna krizinin devam ettiği kritik bir süreçte NATO'nun birliğini tehdit ettiği iddia edildi.Senatörler İsveç ve Finlandiya'nın üçlü mutabakatın şartlarını yerine getirdiğini savundu.NTV'nin aktardığına göre mektupta, iki ülkenin NATO'ya katılımı Türkiye tarafından onaylandıktan sonra, Kongre'nin F-16 savaş uçaklarının satışını değerlendirebileceği belirtildi. Aksi halde F-16'lar da dahil olmak üzere Türkiye'ye herhangi bir destek verilmemesi çağrısı yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230203/bidenin-beyaz-saray-ekibinde-ikinci-degisiklik-1066517104.html

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