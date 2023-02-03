https://sputniknews.com.tr/20230203/bidenin-beyaz-saray-ekibinde-ikinci-degisiklik-1066517104.html

Biden'ın Beyaz Saray ekibinde ikinci değişiklik

Biden'ın Beyaz Saray ekibinde ikinci değişiklik

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Ron Klain'ın ardından Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brian Deese'in de görevinden ayrılacağı belirtildi. 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T02:16+0300

2023-02-03T02:16+0300

2023-02-03T02:17+0300

dünya

joe biden

abd

brian deese

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066516952_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ffe043ac078f7b7e5c91ab3c2743e446.jpg

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brian Deese'in görevinden ayrılacağını bildirdi.Biden, yazılı açıklamasında, son iki yıldır kendisine ekonomi politikalarında yardımcı olan Deese'in görevinden ayrıldığını duyurdu.Göreve geldiğinde yüksek işsizlik rakamları ve ekonomik krizin ülkede hakim olduğuna işaret eden Biden, bu sorunlar karşısında Deese ile çalıştıklarını aktardı.Biden, ekonominin toparlanmasında Deese'in önemli rolü olduğunu belirterek "Brian, karmaşık politika zorluklarını, Amerikan halkının yaşamlarını iyileştiren somut eylemlere dönüştürme konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip" ifadesini kullandı.Amerikan Kurtarma Planı, İki Partili Altyapı Yasası, Çipler ve Bilim Yasası ve Enflasyonu Düşürme Yasası gibi ülke ekonomisi için atılan önemli adımlarda Deese'in rolünün büyük olduğuna işaret eden Biden, Deese ve ailesine katkılarından ötürü teşekkür etti.Biden, yeni Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörünün kim olacağına dair bir bilgi paylaşmadı.ABD Başkanı Biden, 27 Ocak'ta da Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Ron Klain'ın görevinden ayrılacağını ve yerine Jeff Zients'in getirileceğini bildirmişti. Zients dün itibarıyla göreve başlamıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

joe biden, abd, brian deese