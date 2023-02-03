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https://sputniknews.com.tr/20230203/bidenin-beyaz-saray-ekibinde-ikinci-degisiklik-1066517104.html
Biden'ın Beyaz Saray ekibinde ikinci değişiklik
Biden'ın Beyaz Saray ekibinde ikinci değişiklik
Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Ron Klain'ın ardından Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brian Deese'in de görevinden ayrılacağı belirtildi. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T02:16+0300
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dünya
joe biden
abd
brian deese
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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brian Deese'in görevinden ayrılacağını bildirdi.Biden, yazılı açıklamasında, son iki yıldır kendisine ekonomi politikalarında yardımcı olan Deese'in görevinden ayrıldığını duyurdu.Göreve geldiğinde yüksek işsizlik rakamları ve ekonomik krizin ülkede hakim olduğuna işaret eden Biden, bu sorunlar karşısında Deese ile çalıştıklarını aktardı.Biden, ekonominin toparlanmasında Deese'in önemli rolü olduğunu belirterek "Brian, karmaşık politika zorluklarını, Amerikan halkının yaşamlarını iyileştiren somut eylemlere dönüştürme konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip" ifadesini kullandı.Amerikan Kurtarma Planı, İki Partili Altyapı Yasası, Çipler ve Bilim Yasası ve Enflasyonu Düşürme Yasası gibi ülke ekonomisi için atılan önemli adımlarda Deese'in rolünün büyük olduğuna işaret eden Biden, Deese ve ailesine katkılarından ötürü teşekkür etti.Biden, yeni Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörünün kim olacağına dair bir bilgi paylaşmadı.ABD Başkanı Biden, 27 Ocak'ta da Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Ron Klain'ın görevinden ayrılacağını ve yerine Jeff Zients'in getirileceğini bildirmişti. Zients dün itibarıyla göreve başlamıştı.
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joe biden, abd, brian deese
joe biden, abd, brian deese

Biden'ın Beyaz Saray ekibinde ikinci değişiklik

02:16 03.02.2023 (güncellendi: 02:17 03.02.2023)
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
/
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Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Ron Klain'ın ardından Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brian Deese'in de görevinden ayrılacağı belirtildi.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brian Deese'in görevinden ayrılacağını bildirdi.
Biden, yazılı açıklamasında, son iki yıldır kendisine ekonomi politikalarında yardımcı olan Deese'in görevinden ayrıldığını duyurdu.
Göreve geldiğinde yüksek işsizlik rakamları ve ekonomik krizin ülkede hakim olduğuna işaret eden Biden, bu sorunlar karşısında Deese ile çalıştıklarını aktardı.
Biden, ekonominin toparlanmasında Deese'in önemli rolü olduğunu belirterek "Brian, karmaşık politika zorluklarını, Amerikan halkının yaşamlarını iyileştiren somut eylemlere dönüştürme konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip" ifadesini kullandı.
Amerikan Kurtarma Planı, İki Partili Altyapı Yasası, Çipler ve Bilim Yasası ve Enflasyonu Düşürme Yasası gibi ülke ekonomisi için atılan önemli adımlarda Deese'in rolünün büyük olduğuna işaret eden Biden, Deese ve ailesine katkılarından ötürü teşekkür etti.
Biden, yeni Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörünün kim olacağına dair bir bilgi paylaşmadı.
ABD Başkanı Biden, 27 Ocak'ta da Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Ron Klain'ın görevinden ayrılacağını ve yerine Jeff Zients'in getirileceğini bildirmişti. Zients dün itibarıyla göreve başlamıştı.
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