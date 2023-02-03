https://sputniknews.com.tr/20230203/abdden-rus-ve-belaruslu-sporcularin-2024-yaz-olimpiyatlarina-katilimina-sartli-onay-1066522393.html

ABD'den Rus ve Belaruslu sporcuların 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılımına şartlı onay

ABD'den Rus ve Belaruslu sporcuların 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılımına şartlı onay

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ülkesinin Rus ve Belaruslu sporcuların 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılmasını, 'tarafsız kalmaları' yani ülkelerinin... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T10:07+0300

2023-02-03T10:07+0300

2023-02-03T10:07+0300

ukrayna krizi

rusya

belarus

uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)

sporcu

olimpiyat oyunları

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Ukrayna'daki askeri harekatın ardından Rus ve Belaruslu sporcuların uluslararası müsabakalardan men edilmesine ilişkin tartışmalar devam ediyor.Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Rus ve Belaruslu sporcuların kendi ülkelerini temsil etmedikleri 'kesinlikle açık' olmadıkça 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na katılmalarını desteklemeyeceğini belirtti.Jean-Pierre, Komite'nin Rus ve Belaruslu sporcuların müsabakalara katılmasına izin vermesi durumunda, Rusya veya Belarus bayraklarının, amblemlerinin veya marşlarının kullanılmasının yasaklanması gerektiğini söyledi.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) tüm Rus ve Belaruslu sporcuların 2024 Olimpiyatları'nda yer almasına yasak getirilmesi çağrısı yapmıştı.Komite ise "Hiçbir sporcunun sadece pasaportu nedeniyle yarışması engellenmemeli" açıklamasını yapmış, sporcuların 'tarafsız' olarak müsabakalara katılması alternatifini sunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230126/uluslararasi-olimpiyat-komitesinden-rus-ve-belaruslu-sporcularin-paris-2024e-katilimina-yesil-isik-1066204433.html

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rusya, belarus, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), sporcu, olimpiyat oyunları