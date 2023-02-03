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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230203/abdden-rus-ve-belaruslu-sporcularin-2024-yaz-olimpiyatlarina-katilimina-sartli-onay-1066522393.html
ABD'den Rus ve Belaruslu sporcuların 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılımına şartlı onay
ABD'den Rus ve Belaruslu sporcuların 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılımına şartlı onay
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ülkesinin Rus ve Belaruslu sporcuların 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılmasını, 'tarafsız kalmaları' yani ülkelerinin... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T10:07+0300
2023-02-03T10:07+0300
ukrayna krizi
rusya
belarus
uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)
sporcu
olimpiyat oyunları
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Ukrayna'daki askeri harekatın ardından Rus ve Belaruslu sporcuların uluslararası müsabakalardan men edilmesine ilişkin tartışmalar devam ediyor.Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Rus ve Belaruslu sporcuların kendi ülkelerini temsil etmedikleri 'kesinlikle açık' olmadıkça 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na katılmalarını desteklemeyeceğini belirtti.Jean-Pierre, Komite'nin Rus ve Belaruslu sporcuların müsabakalara katılmasına izin vermesi durumunda, Rusya veya Belarus bayraklarının, amblemlerinin veya marşlarının kullanılmasının yasaklanması gerektiğini söyledi.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) tüm Rus ve Belaruslu sporcuların 2024 Olimpiyatları'nda yer almasına yasak getirilmesi çağrısı yapmıştı.Komite ise "Hiçbir sporcunun sadece pasaportu nedeniyle yarışması engellenmemeli" açıklamasını yapmış, sporcuların 'tarafsız' olarak müsabakalara katılması alternatifini sunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230126/uluslararasi-olimpiyat-komitesinden-rus-ve-belaruslu-sporcularin-paris-2024e-katilimina-yesil-isik-1066204433.html
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rusya, belarus, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), sporcu, olimpiyat oyunları
rusya, belarus, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), sporcu, olimpiyat oyunları

ABD'den Rus ve Belaruslu sporcuların 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılımına şartlı onay

10:07 03.02.2023
© AFP 2023 / PHILIP FONGJaponya-olimpiyat-stadyum
Japonya-olimpiyat-stadyum - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© AFP 2023 / PHILIP FONG
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ülkesinin Rus ve Belaruslu sporcuların 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılmasını, 'tarafsız kalmaları' yani ülkelerinin bayraklarını taşımamaları halinde destekleyeceğini söyledi.
Ukrayna'daki askeri harekatın ardından Rus ve Belaruslu sporcuların uluslararası müsabakalardan men edilmesine ilişkin tartışmalar devam ediyor.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Rus ve Belaruslu sporcuların kendi ülkelerini temsil etmedikleri 'kesinlikle açık' olmadıkça 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na katılmalarını desteklemeyeceğini belirtti.
Jean-Pierre, Komite'nin Rus ve Belaruslu sporcuların müsabakalara katılmasına izin vermesi durumunda, Rusya veya Belarus bayraklarının, amblemlerinin veya marşlarının kullanılmasının yasaklanması gerektiğini söyledi.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) tüm Rus ve Belaruslu sporcuların 2024 Olimpiyatları'nda yer almasına yasak getirilmesi çağrısı yapmıştı.
Komite ise "Hiçbir sporcunun sadece pasaportu nedeniyle yarışması engellenmemeli" açıklamasını yapmış, sporcuların 'tarafsız' olarak müsabakalara katılması alternatifini sunmuştu.
Paris 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
Ukrayna krizi
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden Rus ve Belaruslu sporcuların Paris 2024'e katılımına yeşil ışık
26 Ocak, 12:49
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