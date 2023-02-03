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https://sputniknews.com.tr/20230203/abd-disislerinden-turkiye-mektubu-gonderen-27-senatore-yanit-1066523769.html
ABD Dışişleri'nden Türkiye mektubu gönderen 27 senatöre yanıt
ABD Dışişleri'nden Türkiye mektubu gönderen 27 senatöre yanıt
ABD Dışişleri Sözcüsü Price, bir dizi senatörün Türkiye'ye F-16 satışı için İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onayı şartını Başkan Joe Biden'a ilettiği... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T10:31+0300
2023-02-03T10:39+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Demokrat Jeanne Shaheen ve Cumhuriyetçi Thom Tillis'in öncülük ettiği bir grup senatörün Başkan Joe Biden'a mektup göndererek Türkiye'ye İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylaması şartıyla F-16 tedarik edilmesi çağrısını değerlendirdi.'Türkiye'nin güvenlik kaygıları meşru'Price, dün düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya "Bu konuyu hem son haftalarda konuşma fırsatı bulduk hem de yaza dönecek olursak, Başkan Biden, Madrid'deki NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın hemen yanına oturmuştu ve ABD'nin Türkiye'ye F-16 tedarikini destekliyor. Türkiye elbette bir NATO müttefiki ve meşru güvenlik kaygıları var" yanıtını verdi.Ankara'nın NATO'ya tümüyle entegre olması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Price, F-16 tedarikine verdikleri desteğin bunun göstergeri olduğunu belirtti.'F-16'lara desteğimizi Kongre'ye açıkça ifade ettik'Söz konusu kararın yürütme organına bırakıldığına dikkat çeken Price, "F-16'lara desteğimizi Kongre'ye açıkça ifade ettik. Kongre tutumunu netleştirdi veya senatörlerin - veya bazı durumlarda senatör gruplarının - tutumlarını netleştirdiğini söylemeliyim" diye konuştu.Sözcü, hem Ankara hem de Kongre ile temaslarının sürdüğünü ifade ederek "Bizim düşüncemiz, Türkiye'nin değerli bir NATO müttefiki olduğu. On yıllardır ittifak içindeki rolü kayda değer olmuştur. NATO ittifakını güçlendirmeye çalışırken bir yandan Türkiye ile çalışabilmenin yollarını aramaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230203/abdli-27-senatorden-bidena-turkiye-mektubu-1066517300.html
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f-16, abd, türkiye, ned price, nato, isveç, finlandiya
f-16, abd, türkiye, ned price, nato, isveç, finlandiya

ABD Dışişleri'nden Türkiye mektubu gönderen 27 senatöre yanıt

10:31 03.02.2023 (güncellendi: 10:39 03.02.2023)
© AFP 2023 / SAM YEHA F-16V fighter jet
A F-16V fighter jet - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© AFP 2023 / SAM YEH
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ABD Dışişleri Sözcüsü Price, bir dizi senatörün Türkiye'ye F-16 satışı için İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onayı şartını Başkan Joe Biden'a ilettiği mektuba dair "Başkan Biden, Türkiye'ye F-16 tedarikini destekliyor. Türkiye, elbette bir NATO müttefiki ve meşru güvenlik kaygıları var" yorumunu yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Demokrat Jeanne Shaheen ve Cumhuriyetçi Thom Tillis'in öncülük ettiği bir grup senatörün Başkan Joe Biden'a mektup göndererek Türkiye'ye İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylaması şartıyla F-16 tedarik edilmesi çağrısını değerlendirdi.

'Türkiye'nin güvenlik kaygıları meşru'

Price, dün düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya "Bu konuyu hem son haftalarda konuşma fırsatı bulduk hem de yaza dönecek olursak, Başkan Biden, Madrid'deki NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın hemen yanına oturmuştu ve ABD'nin Türkiye'ye F-16 tedarikini destekliyor. Türkiye elbette bir NATO müttefiki ve meşru güvenlik kaygıları var" yanıtını verdi.
Ankara'nın NATO'ya tümüyle entegre olması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Price, F-16 tedarikine verdikleri desteğin bunun göstergeri olduğunu belirtti.

'F-16'lara desteğimizi Kongre'ye açıkça ifade ettik'

Söz konusu kararın yürütme organına bırakıldığına dikkat çeken Price, "F-16'lara desteğimizi Kongre'ye açıkça ifade ettik. Kongre tutumunu netleştirdi veya senatörlerin - veya bazı durumlarda senatör gruplarının - tutumlarını netleştirdiğini söylemeliyim" diye konuştu.
Sözcü, hem Ankara hem de Kongre ile temaslarının sürdüğünü ifade ederek "Bizim düşüncemiz, Türkiye'nin değerli bir NATO müttefiki olduğu. On yıllardır ittifak içindeki rolü kayda değer olmuştur. NATO ittifakını güçlendirmeye çalışırken bir yandan Türkiye ile çalışabilmenin yollarını aramaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
DÜNYA
ABD'li 27 senatörden Biden'a Türkiye mektubu
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