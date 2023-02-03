https://sputniknews.com.tr/20230203/abd-disislerinden-turkiye-mektubu-gonderen-27-senatore-yanit-1066523769.html
ABD Dışişleri'nden Türkiye mektubu gönderen 27 senatöre yanıt
ABD Dışişleri'nden Türkiye mektubu gönderen 27 senatöre yanıt
ABD Dışişleri Sözcüsü Price, bir dizi senatörün Türkiye'ye F-16 satışı için İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onayı şartını Başkan Joe Biden'a ilettiği... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T10:31+0300
2023-02-03T10:31+0300
2023-02-03T10:39+0300
dünya
f-16
abd
türkiye
ned price
nato
isveç
finlandiya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/15/1060195089_0:51:1001:614_1920x0_80_0_0_c751946de5b9068b237a8ffaf56946c8.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Demokrat Jeanne Shaheen ve Cumhuriyetçi Thom Tillis'in öncülük ettiği bir grup senatörün Başkan Joe Biden'a mektup göndererek Türkiye'ye İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylaması şartıyla F-16 tedarik edilmesi çağrısını değerlendirdi.'Türkiye'nin güvenlik kaygıları meşru'Price, dün düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya "Bu konuyu hem son haftalarda konuşma fırsatı bulduk hem de yaza dönecek olursak, Başkan Biden, Madrid'deki NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın hemen yanına oturmuştu ve ABD'nin Türkiye'ye F-16 tedarikini destekliyor. Türkiye elbette bir NATO müttefiki ve meşru güvenlik kaygıları var" yanıtını verdi.Ankara'nın NATO'ya tümüyle entegre olması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Price, F-16 tedarikine verdikleri desteğin bunun göstergeri olduğunu belirtti.'F-16'lara desteğimizi Kongre'ye açıkça ifade ettik'Söz konusu kararın yürütme organına bırakıldığına dikkat çeken Price, "F-16'lara desteğimizi Kongre'ye açıkça ifade ettik. Kongre tutumunu netleştirdi veya senatörlerin - veya bazı durumlarda senatör gruplarının - tutumlarını netleştirdiğini söylemeliyim" diye konuştu.Sözcü, hem Ankara hem de Kongre ile temaslarının sürdüğünü ifade ederek "Bizim düşüncemiz, Türkiye'nin değerli bir NATO müttefiki olduğu. On yıllardır ittifak içindeki rolü kayda değer olmuştur. NATO ittifakını güçlendirmeye çalışırken bir yandan Türkiye ile çalışabilmenin yollarını aramaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230203/abdli-27-senatorden-bidena-turkiye-mektubu-1066517300.html
isveç
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/15/1060195089_56:0:943:665_1920x0_80_0_0_41c4688ee78dd4eda3f858264e441d16.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
f-16, abd, türkiye, ned price, nato, isveç, finlandiya
f-16, abd, türkiye, ned price, nato, isveç, finlandiya
ABD Dışişleri'nden Türkiye mektubu gönderen 27 senatöre yanıt
10:31 03.02.2023 (güncellendi: 10:39 03.02.2023) Abone ol
ABD Dışişleri Sözcüsü Price, bir dizi senatörün Türkiye'ye F-16 satışı için İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onayı şartını Başkan Joe Biden'a ilettiği mektuba dair "Başkan Biden, Türkiye'ye F-16 tedarikini destekliyor. Türkiye, elbette bir NATO müttefiki ve meşru güvenlik kaygıları var" yorumunu yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Demokrat Jeanne Shaheen ve Cumhuriyetçi Thom Tillis'in öncülük ettiği bir grup senatörün Başkan Joe Biden'a mektup göndererek Türkiye'ye İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylaması şartıyla F-16 tedarik edilmesi çağrısını değerlendirdi.
'Türkiye'nin güvenlik kaygıları meşru'
Price, dün düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya "Bu konuyu hem son haftalarda konuşma fırsatı bulduk hem de yaza dönecek olursak, Başkan Biden, Madrid'deki NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın hemen yanına oturmuştu ve ABD'nin Türkiye'ye F-16 tedarikini destekliyor. Türkiye elbette bir NATO müttefiki ve meşru güvenlik kaygıları var" yanıtını verdi.
Ankara'nın NATO'ya tümüyle entegre olması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Price, F-16 tedarikine verdikleri desteğin bunun göstergeri olduğunu belirtti.
'F-16'lara desteğimizi Kongre'ye açıkça ifade ettik'
Söz konusu kararın yürütme organına bırakıldığına dikkat çeken Price, "F-16'lara desteğimizi Kongre'ye açıkça ifade ettik. Kongre tutumunu netleştirdi veya senatörlerin - veya bazı durumlarda senatör gruplarının - tutumlarını netleştirdiğini söylemeliyim" diye konuştu.
Sözcü, hem Ankara hem de Kongre ile temaslarının sürdüğünü ifade ederek "Bizim düşüncemiz, Türkiye'nin değerli bir NATO müttefiki olduğu. On yıllardır ittifak içindeki rolü kayda değer olmuştur. NATO ittifakını güçlendirmeye çalışırken bir yandan Türkiye ile çalışabilmenin yollarını aramaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.