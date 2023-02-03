https://sputniknews.com.tr/20230203/abd-disislerinden-turkiye-mektubu-gonderen-27-senatore-yanit-1066523769.html

ABD Dışişleri'nden Türkiye mektubu gönderen 27 senatöre yanıt

ABD Dışişleri'nden Türkiye mektubu gönderen 27 senatöre yanıt

ABD Dışişleri Sözcüsü Price, bir dizi senatörün Türkiye'ye F-16 satışı için İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onayı şartını Başkan Joe Biden'a ilettiği... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T10:31+0300

2023-02-03T10:31+0300

2023-02-03T10:39+0300

dünya

f-16

abd

türkiye

ned price

nato

isveç

finlandiya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/15/1060195089_0:51:1001:614_1920x0_80_0_0_c751946de5b9068b237a8ffaf56946c8.jpg

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Demokrat Jeanne Shaheen ve Cumhuriyetçi Thom Tillis'in öncülük ettiği bir grup senatörün Başkan Joe Biden'a mektup göndererek Türkiye'ye İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylaması şartıyla F-16 tedarik edilmesi çağrısını değerlendirdi.'Türkiye'nin güvenlik kaygıları meşru'Price, dün düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya "Bu konuyu hem son haftalarda konuşma fırsatı bulduk hem de yaza dönecek olursak, Başkan Biden, Madrid'deki NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın hemen yanına oturmuştu ve ABD'nin Türkiye'ye F-16 tedarikini destekliyor. Türkiye elbette bir NATO müttefiki ve meşru güvenlik kaygıları var" yanıtını verdi.Ankara'nın NATO'ya tümüyle entegre olması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Price, F-16 tedarikine verdikleri desteğin bunun göstergeri olduğunu belirtti.'F-16'lara desteğimizi Kongre'ye açıkça ifade ettik'Söz konusu kararın yürütme organına bırakıldığına dikkat çeken Price, "F-16'lara desteğimizi Kongre'ye açıkça ifade ettik. Kongre tutumunu netleştirdi veya senatörlerin - veya bazı durumlarda senatör gruplarının - tutumlarını netleştirdiğini söylemeliyim" diye konuştu.Sözcü, hem Ankara hem de Kongre ile temaslarının sürdüğünü ifade ederek "Bizim düşüncemiz, Türkiye'nin değerli bir NATO müttefiki olduğu. On yıllardır ittifak içindeki rolü kayda değer olmuştur. NATO ittifakını güçlendirmeye çalışırken bir yandan Türkiye ile çalışabilmenin yollarını aramaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230203/abdli-27-senatorden-bidena-turkiye-mektubu-1066517300.html

isveç

finlandiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

f-16, abd, türkiye, ned price, nato, isveç, finlandiya