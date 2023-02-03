https://sputniknews.com.tr/20230203/16-yildir-aranan-italyan-mafya-pizza-sefi-olarak-calisirken-yakalandi-1066525337.html

16 yıldır aranan İtalyan mafya, pizza şefi olarak çalışırken yakalandı

16 yıldır aranan İtalyan mafya, pizza şefi olarak çalışırken yakalandı

İtalya'nın en güçlü organize suç örgütlerinden birinin mensubu olduğuna belirtilen ve cinayetten hüküm giyen Edgardo Greco, 16 yıllık firardan sonra pizza şefi... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T11:31+0300

2023-02-03T11:31+0300

2023-02-03T11:31+0300

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italya

mafya

interpol

yakalama

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İtalya'nın en büyük mafya liderlerinden olduğu belirtilen Edgardo Greco'nun ülkenin güneyindeki Calabria'da güçlü bir mafya örgütü olan 'Ndrangheta' mensubu olduğu düşünülüyor.Fransız savcılarına göre Interpol, Fransız Saint-Etienne kentinde bir takma ad kullanan Greco'yu İtalyan restoranı işlettiği yerde gözaltına aldı.Interpol, yaptığı açıklamada 'tehlikeli bir kaçak' olarak tanımlanan Greco'nun, Stefano ve Giuseppe Bartolomeo cinayetlerinden ömür boyu hapis cezasını çekmek üzere İtalya'da arandığını söyledi.Ayrıca 1990'ların başına damgasını vuran Pino Sena ve Perna Pranno çeteleri arasındaki bir mafya savaşının parçası olarak Emiliano Mosciaro'yu öldürmeye teşebbüsle suçlandı.İtalyan polisi, Bartolomeo kardeşlerin Ocak 1991'de bir balık deposunda demir çubuklarla dövülerek öldürüldüğünü söyledi.Kurbanların cansız bedenleri hala bulunamadı.

https://sputniknews.com.tr/20230121/30-yil-sonra-yakalanan-italyan-mafya-liderinin-evinde-baba-filminin-posteri-bulundu-1066002038.html

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