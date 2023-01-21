Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230121/30-yil-sonra-yakalanan-italyan-mafya-liderinin-evinde-baba-filminin-posteri-bulundu-1066002038.html
30 yıl sonra yakalanan İtalyan mafya liderinin evinde 'Baba' filminin posteri bulundu
30 yıl sonra yakalanan İtalyan mafya liderinin evinde 'Baba' filminin posteri bulundu
İtalya'da 30 yıl sonra 16 Ocak günü yakalanan mafya lideri Matteo Messina Denaro'nun evinden ‘’Baba’’ filminin posteri çıktı. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T04:22+0300
2023-01-21T04:23+0300
italya
dünya
mafya
italyan mafyası
matteo messina denaro
baba
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0c/1064471888_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_abb5ecce2aca6c30812f02bacd772d9d.jpg
İtalya'da yaklaşık 30 yıldır firarda olan ve 16 Ocak günü yakalanan mafya lideri Matteo Messina Denaro'nun son yıllarda kullandığı ev ve depolarda aramalar yapılırken kendisine yardımcı olanların sorgusu sürüyor.İtalyan basınında yer alan haberlere göre, güvenlik güçleri yaptıkları aramalarla, Denaro'nun 30 yıl kaçmasını sağlayan yapı ve bir şekilde mafya örgütlenmesi içinde yönettiği operasyonlar üzerindeki sır perdesini aralamaya çalışıyor.Güvenlik güçleri, Denaro'nun yakalanmadan önce yaşadığı Campobello Di Mazzara kasabasında kullandığı 3 adreste arama yaptı.İtalyan jandarmasının, ilk arama yaptığı yerin, Denaro'nun son dönemde ev olarak kullandığı yer olduğu belirtilirken burada kişisel günlüğüne, not defterine, katalogladığı bazı belgeler ile şifre olduğu düşünülen numaralara ve bazı telefon numaralarına ulaştığı kaydedildi.Söz konusu notlarda, Denaro'nun kızı Lorenza Alagna ile görüşememesinden yakındığı ifade edildi.İtalyan basınına göre, Denaro'nun evindeki aramalarda rastlanan en ilginç durum ise güvenlik güçlerinin evin salonunda yönetmenliğini Francis Ford Coppola'nın yaptığı ünlü "Baba" filminin bir posterini bulması oldu.Diğer yandan, Denaro'yu yakalandığı gün kendisini kliniğe getiren şoför, tedavisini yapan doktorlar ve yakalandığı sırada kimliğini kullandığı Andrea Bonafede'nin sorgusunun sürdüğü basına yansıdı.Uzun yıllardır aranan 60 yaşındaki mafya lideriMatteo Messina Denaro, 16 Ocak Pazartesi sabahı tedavisi için gittiği Palermo'daki özel bir klinikte güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalanmıştı.İşlediği ve azmettirdiği pek çok cinayet sebebiyle hakkında kesinleşmiş çok sayıda mahkumiyet kararı bulunan Denaro, mafya ile mücadele eden yargıçlar Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino'nun öldürüldüğü 1992 bombalı saldırılarının yanı sıra 1993'te yine mafyanın gerçekleştirdiği Milano, Floransa ve Roma'daki saldırılarının sorumluları arasında gösteriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230117/30-yildir-aranan-mafya-babasinin-evinden-luks-kiyafet-ve-parfumler-cikti-1065836350.html
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0c/1064471888_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_606bcb6f8d15eac112df82e625b8f0b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
italya, mafya, italyan mafyası, matteo messina denaro, baba
italya, mafya, italyan mafyası, matteo messina denaro, baba

30 yıl sonra yakalanan İtalyan mafya liderinin evinde 'Baba' filminin posteri bulundu

04:22 21.01.2023 (güncellendi: 04:23 21.01.2023)
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINAİtalya - polis
İtalya - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINA
Abone olTelegram
İtalya'da 30 yıl sonra 16 Ocak günü yakalanan mafya lideri Matteo Messina Denaro'nun evinden ‘’Baba’’ filminin posteri çıktı.
İtalya'da yaklaşık 30 yıldır firarda olan ve 16 Ocak günü yakalanan mafya lideri Matteo Messina Denaro'nun son yıllarda kullandığı ev ve depolarda aramalar yapılırken kendisine yardımcı olanların sorgusu sürüyor.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, güvenlik güçleri yaptıkları aramalarla, Denaro'nun 30 yıl kaçmasını sağlayan yapı ve bir şekilde mafya örgütlenmesi içinde yönettiği operasyonlar üzerindeki sır perdesini aralamaya çalışıyor.
Güvenlik güçleri, Denaro'nun yakalanmadan önce yaşadığı Campobello Di Mazzara kasabasında kullandığı 3 adreste arama yaptı.
İtalyan jandarmasının, ilk arama yaptığı yerin, Denaro'nun son dönemde ev olarak kullandığı yer olduğu belirtilirken burada kişisel günlüğüne, not defterine, katalogladığı bazı belgeler ile şifre olduğu düşünülen numaralara ve bazı telefon numaralarına ulaştığı kaydedildi.
Söz konusu notlarda, Denaro'nun kızı Lorenza Alagna ile görüşememesinden yakındığı ifade edildi.
İtalyan basınına göre, Denaro'nun evindeki aramalarda rastlanan en ilginç durum ise güvenlik güçlerinin evin salonunda yönetmenliğini Francis Ford Coppola'nın yaptığı ünlü "Baba" filminin bir posterini bulması oldu.
Diğer yandan, Denaro'yu yakalandığı gün kendisini kliniğe getiren şoför, tedavisini yapan doktorlar ve yakalandığı sırada kimliğini kullandığı Andrea Bonafede'nin sorgusunun sürdüğü basına yansıdı.
Uzun yıllardır aranan 60 yaşındaki mafya lideriMatteo Messina Denaro, 16 Ocak Pazartesi sabahı tedavisi için gittiği Palermo'daki özel bir klinikte güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalanmıştı.
İşlediği ve azmettirdiği pek çok cinayet sebebiyle hakkında kesinleşmiş çok sayıda mahkumiyet kararı bulunan Denaro, mafya ile mücadele eden yargıçlar Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino'nun öldürüldüğü 1992 bombalı saldırılarının yanı sıra 1993'te yine mafyanın gerçekleştirdiği Milano, Floransa ve Roma'daki saldırılarının sorumluları arasında gösteriliyor.
30 yıldır aranan mafya babasının evinden lüks kıyafet ve parfümler çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
DÜNYA
30 yıldır aranan mafya babasının evinden lüks kıyafet ve parfümler çıktı
17 Ocak, 15:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала