Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230202/washington-post-abd-ukraynaya-gonderilen-yardimin-hesabinin-sorulacagi-konusunda-kievi-uyardi-1066511268.html
Washington Post: ABD, Ukrayna’ya gönderilen yardımın hesabının sorulacağı konusunda Kiev’i uyardı
Washington Post: ABD, Ukrayna’ya gönderilen yardımın hesabının sorulacağı konusunda Kiev’i uyardı
Washington Post'un (WP) aktardığına göre ABD'li yetkililer, ABD'nin Ukrayna’ya sağladığı tüm yardımların hesabının sorulacağı konusunda Kiev'i uyardı. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T23:28+0300
2023-02-02T23:31+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
abd
pentagon
dışişleri bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0c/1065687767_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e405eb63b6dcd61ab20a67fff862fefa.jpg
ABD'li yetkililerin Ukrayna’ya gönderilen yardımın hesabının sorulacağı konusunda Kiev yönetimini uyardığı belirtildi.Washington Post'un haberine göre, kısa bir süre önce Ukrayna ziyaretini tamamlayan Pentagon, Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Kalkınma Ajansı'ndan üst düzey yetkililer, Washington'un Kiev’e yardımına ilişkin Ukraynalı yetkililere ‘tuhaf’ bir uyarıda bulundu.Haberde, “Geçen hafta yaptıkları gezi sırasında, her üç kurumun genel müfettişliklerinin başkanları, şu şekilde tercüme edilebilecek bir mesaj yayınladı; size sağladığımız her şey için hesap vermeye hazır olun. Ve yolsuzlukla mücadeleye devam edin” ifadelerine yer verildi.Gazete, bu uyarının Amerikan halkının Ukrayna'ya verdiği desteğin azaldığı bir zamana denk geldiğine dikkat çekti.Daha önce, Pew Araştırma Merkezi sosyoloji servisi tarafından yapılan bir anket, Ukrayna'ya yapılan yardımı aşırı bulan Amerikalıların sayısının arttığını ortaya koymuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230202/rusya-kramatorsk-yakinlarinda-ukrayna-ordusunun-cok-namlulu-roketatar-sistemleri-imha-edildi-1066507507.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0c/1065687767_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_77253dd383c4dc1e417fe4c216a5c291.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna krizi, abd, pentagon, dışişleri bakanlığı
ukrayna, ukrayna krizi, abd, pentagon, dışişleri bakanlığı

Washington Post: ABD, Ukrayna’ya gönderilen yardımın hesabının sorulacağı konusunda Kiev’i uyardı

23:28 02.02.2023 (güncellendi: 23:31 02.02.2023)
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkraynalı askerler, Ukrayna ordusu - Ukrayna
Ukraynalı askerler, Ukrayna ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
Abone olTelegram
Washington Post'un (WP) aktardığına göre ABD'li yetkililer, ABD'nin Ukrayna’ya sağladığı tüm yardımların hesabının sorulacağı konusunda Kiev'i uyardı.
ABD'li yetkililerin Ukrayna’ya gönderilen yardımın hesabının sorulacağı konusunda Kiev yönetimini uyardığı belirtildi.
Washington Post'un haberine göre, kısa bir süre önce Ukrayna ziyaretini tamamlayan Pentagon, Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Kalkınma Ajansı'ndan üst düzey yetkililer, Washington'un Kiev’e yardımına ilişkin Ukraynalı yetkililere ‘tuhaf’ bir uyarıda bulundu.
Haberde, “Geçen hafta yaptıkları gezi sırasında, her üç kurumun genel müfettişliklerinin başkanları, şu şekilde tercüme edilebilecek bir mesaj yayınladı; size sağladığımız her şey için hesap vermeye hazır olun. Ve yolsuzlukla mücadeleye devam edin” ifadelerine yer verildi.
Gazete, bu uyarının Amerikan halkının Ukrayna'ya verdiği desteğin azaldığı bir zamana denk geldiğine dikkat çekti.
Daha önce, Pew Araştırma Merkezi sosyoloji servisi tarafından yapılan bir anket, Ukrayna'ya yapılan yardımı aşırı bulan Amerikalıların sayısının arttığını ortaya koymuştu.
Grad isimli çoklu roketatar sistemi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
Ukrayna krizi
Rusya: Kramatorsk yakınlarında Ukrayna ordusunun çok namlulu roketatar sistemleri imha edildi
Dün, 21:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала