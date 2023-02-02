https://sputniknews.com.tr/20230202/washington-post-abd-ukraynaya-gonderilen-yardimin-hesabinin-sorulacagi-konusunda-kievi-uyardi-1066511268.html
Washington Post: ABD, Ukrayna’ya gönderilen yardımın hesabının sorulacağı konusunda Kiev’i uyardı
Washington Post: ABD, Ukrayna’ya gönderilen yardımın hesabının sorulacağı konusunda Kiev’i uyardı
Washington Post'un (WP) aktardığına göre ABD'li yetkililer, ABD'nin Ukrayna’ya sağladığı tüm yardımların hesabının sorulacağı konusunda Kiev'i uyardı. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T23:28+0300
2023-02-02T23:28+0300
2023-02-02T23:31+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
abd
pentagon
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ABD'li yetkililerin Ukrayna’ya gönderilen yardımın hesabının sorulacağı konusunda Kiev yönetimini uyardığı belirtildi.Washington Post'un haberine göre, kısa bir süre önce Ukrayna ziyaretini tamamlayan Pentagon, Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Kalkınma Ajansı'ndan üst düzey yetkililer, Washington'un Kiev’e yardımına ilişkin Ukraynalı yetkililere ‘tuhaf’ bir uyarıda bulundu.Haberde, “Geçen hafta yaptıkları gezi sırasında, her üç kurumun genel müfettişliklerinin başkanları, şu şekilde tercüme edilebilecek bir mesaj yayınladı; size sağladığımız her şey için hesap vermeye hazır olun. Ve yolsuzlukla mücadeleye devam edin” ifadelerine yer verildi.Gazete, bu uyarının Amerikan halkının Ukrayna'ya verdiği desteğin azaldığı bir zamana denk geldiğine dikkat çekti.Daha önce, Pew Araştırma Merkezi sosyoloji servisi tarafından yapılan bir anket, Ukrayna'ya yapılan yardımı aşırı bulan Amerikalıların sayısının arttığını ortaya koymuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230202/rusya-kramatorsk-yakinlarinda-ukrayna-ordusunun-cok-namlulu-roketatar-sistemleri-imha-edildi-1066507507.html
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ukrayna, ukrayna krizi, abd, pentagon, dışişleri bakanlığı
ukrayna, ukrayna krizi, abd, pentagon, dışişleri bakanlığı
Washington Post: ABD, Ukrayna’ya gönderilen yardımın hesabının sorulacağı konusunda Kiev’i uyardı
23:28 02.02.2023 (güncellendi: 23:31 02.02.2023) Abone ol
Washington Post'un (WP) aktardığına göre ABD'li yetkililer, ABD'nin Ukrayna’ya sağladığı tüm yardımların hesabının sorulacağı konusunda Kiev'i uyardı.
ABD'li yetkililerin Ukrayna’ya gönderilen yardımın hesabının sorulacağı konusunda Kiev yönetimini uyardığı belirtildi.
Washington Post'un haberine göre, kısa bir süre önce Ukrayna ziyaretini tamamlayan Pentagon, Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Kalkınma Ajansı'ndan üst düzey yetkililer, Washington'un Kiev’e yardımına ilişkin Ukraynalı yetkililere ‘tuhaf’ bir uyarıda bulundu.
Haberde, “Geçen hafta yaptıkları gezi sırasında, her üç kurumun genel müfettişliklerinin başkanları, şu şekilde tercüme edilebilecek bir mesaj yayınladı; size sağladığımız her şey için hesap vermeye hazır olun. Ve yolsuzlukla mücadeleye devam edin” ifadelerine yer verildi.
Gazete, bu uyarının Amerikan halkının Ukrayna'ya verdiği desteğin azaldığı bir zamana denk geldiğine dikkat çekti.
Daha önce, Pew Araştırma Merkezi sosyoloji servisi tarafından yapılan bir anket, Ukrayna'ya yapılan yardımı aşırı bulan Amerikalıların sayısının arttığını ortaya koymuştu.