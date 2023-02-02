https://sputniknews.com.tr/20230202/washington-post-abd-ukraynaya-gonderilen-yardimin-hesabinin-sorulacagi-konusunda-kievi-uyardi-1066511268.html

Washington Post: ABD, Ukrayna’ya gönderilen yardımın hesabının sorulacağı konusunda Kiev’i uyardı

Washington Post: ABD, Ukrayna’ya gönderilen yardımın hesabının sorulacağı konusunda Kiev’i uyardı

Washington Post'un (WP) aktardığına göre ABD'li yetkililer, ABD'nin Ukrayna’ya sağladığı tüm yardımların hesabının sorulacağı konusunda Kiev'i uyardı. 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T23:28+0300

2023-02-02T23:28+0300

2023-02-02T23:31+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

abd

pentagon

dışişleri bakanlığı

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ABD'li yetkililerin Ukrayna’ya gönderilen yardımın hesabının sorulacağı konusunda Kiev yönetimini uyardığı belirtildi.Washington Post'un haberine göre, kısa bir süre önce Ukrayna ziyaretini tamamlayan Pentagon, Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Kalkınma Ajansı'ndan üst düzey yetkililer, Washington'un Kiev’e yardımına ilişkin Ukraynalı yetkililere ‘tuhaf’ bir uyarıda bulundu.Haberde, “Geçen hafta yaptıkları gezi sırasında, her üç kurumun genel müfettişliklerinin başkanları, şu şekilde tercüme edilebilecek bir mesaj yayınladı; size sağladığımız her şey için hesap vermeye hazır olun. Ve yolsuzlukla mücadeleye devam edin” ifadelerine yer verildi.Gazete, bu uyarının Amerikan halkının Ukrayna'ya verdiği desteğin azaldığı bir zamana denk geldiğine dikkat çekti.Daha önce, Pew Araştırma Merkezi sosyoloji servisi tarafından yapılan bir anket, Ukrayna'ya yapılan yardımı aşırı bulan Amerikalıların sayısının arttığını ortaya koymuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230202/rusya-kramatorsk-yakinlarinda-ukrayna-ordusunun-cok-namlulu-roketatar-sistemleri-imha-edildi-1066507507.html

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