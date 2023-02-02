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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230202/rusya-kramatorsk-yakinlarinda-ukrayna-ordusunun-cok-namlulu-roketatar-sistemleri-imha-edildi-1066507507.html
Rusya: Kramatorsk yakınlarında Ukrayna ordusunun çok namlulu roketatar sistemleri imha edildi
Rusya: Kramatorsk yakınlarında Ukrayna ordusunun çok namlulu roketatar sistemleri imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askerlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait HIMARS ve MLRS çok namlulu... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T21:48+0300
2023-02-02T21:53+0300
kramatorsk
ukrayna krizi
igor konaşenkov
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Rus komutan, “Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kramatorsk kenti yakınlarında ABD yapımı M-142 HIMARS ve M-270 MLRS fırlatma rampaları imha edildi” diye konuştu.DHC ve Zaporojye Bölgesi’nde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin üç füze ve topçu mühimmat deposunun vurulduğu bilgisini paylaşan Konaşenkov, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri uçakları, Zaporojye Bölgesi’nin Maloyekaterinovka yerleşimi yakınlarında alçak irtifa hedeflerini tespit etmeye yönelik 35D6 radar istasyonu, ayrıca topçu mücadelesine yönelik ABD yapımı AN/TPQ-37 radar istasyonu imha edildi” vurgusunu yaptı.Tümgeneral Konaşenkov, “Rusya Silahlı Kuvvetleri ordu gruplarının taktik ve saldırı uçakları, füze ve topçu kuvvetleri atışları ile düşmanın atış mevzilerindeki 78 topçu birliği, ayrıca 105 bölgedeki insan gücü ve askeri araçları vuruldu” diyen Konaşenkov, Rus hava savunma kuvvetlerinin ise bir günde HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen dört füzeyi ve Ukrayna’ya ait beş insansız hava aracını vurduklarını dile getirdi.Düşman güçlerinin verdiği kayıplar ile ilgili güncel bilgileri de paylaşan Konaşenkov, “Özel askeri harekatın başından bu yana toplam 381 uçak, 206 helikopter, 3.001 insansız hava aracı, 402 uçaksavar füze sistemi, 7 bin 719 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 1.003 çok namlulu roketatar sistemi, 3 bin 981 sahra ve havan topu ile 8 bin 249 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.
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kramatorsk, ukrayna krizi, igor konaşenkov
kramatorsk, ukrayna krizi, igor konaşenkov

Rusya: Kramatorsk yakınlarında Ukrayna ordusunun çok namlulu roketatar sistemleri imha edildi

21:48 02.02.2023 (güncellendi: 21:53 02.02.2023)
© Sputnik / Igor RussakGrad isimli çoklu roketatar sistemi.
Grad isimli çoklu roketatar sistemi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© Sputnik / Igor Russak
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askerlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait HIMARS ve MLRS çok namlulu roketatar sistemleri fırlatıcılarını imha ettiklerini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Rus komutan, “Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kramatorsk kenti yakınlarında ABD yapımı M-142 HIMARS ve M-270 MLRS fırlatma rampaları imha edildi” diye konuştu.
DHC ve Zaporojye Bölgesi’nde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin üç füze ve topçu mühimmat deposunun vurulduğu bilgisini paylaşan Konaşenkov, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri uçakları, Zaporojye Bölgesi’nin Maloyekaterinovka yerleşimi yakınlarında alçak irtifa hedeflerini tespit etmeye yönelik 35D6 radar istasyonu, ayrıca topçu mücadelesine yönelik ABD yapımı AN/TPQ-37 radar istasyonu imha edildi” vurgusunu yaptı.
Tümgeneral Konaşenkov, “Rusya Silahlı Kuvvetleri ordu gruplarının taktik ve saldırı uçakları, füze ve topçu kuvvetleri atışları ile düşmanın atış mevzilerindeki 78 topçu birliği, ayrıca 105 bölgedeki insan gücü ve askeri araçları vuruldu” diyen Konaşenkov, Rus hava savunma kuvvetlerinin ise bir günde HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen dört füzeyi ve Ukrayna’ya ait beş insansız hava aracını vurduklarını dile getirdi.
Düşman güçlerinin verdiği kayıplar ile ilgili güncel bilgileri de paylaşan Konaşenkov, “Özel askeri harekatın başından bu yana toplam 381 uçak, 206 helikopter, 3.001 insansız hava aracı, 402 uçaksavar füze sistemi, 7 bin 719 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 1.003 çok namlulu roketatar sistemi, 3 bin 981 sahra ve havan topu ile 8 bin 249 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.
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