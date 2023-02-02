https://sputniknews.com.tr/20230202/vucic-putine-saygi-duyuyorum-ama-sadece-sirbistana-hizmet-ediyorum-1066509533.html
Vucic: Putin’e saygı duyuyorum ama sadece Sırbistan’a hizmet ediyorum
Vucic: Putin’e saygı duyuyorum ama sadece Sırbistan’a hizmet ediyorum
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, şahsen Rus mevkidaşı Vladimir Putin’e saygı duyduğunu fakat sadece tek vatanı olan Sırbistan’a hizmet ettiğini... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T22:41+0300
2023-02-02T22:41+0300
2023-02-02T22:45+0300
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sırbistan
aleksandr vucic
vladimir putin
rusya
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, bugün ülke parlamentosunda Kosova’yla müzakerelerin ele alındığı oturuma katıldı. Gerilimin yükseldiği oturum sırasında, bir grup sağcı milletvekili, Vucic’in de bulunduğu başkanlık divanına doğru yürüdü. Bunun üzerine verilen aradan sonra konuşmalar devam etti.Söz alan Vucic, milletvekillerine hitaben, “Bana Rusya’yla ilişkileri soruyorsunuz, ama Vladimir Putin sizi tanımıyor bile. Aleksandr Nevskiy Nişanı’nı size değil bana verdi. Bağımsız ülkeler olarak birbirimize saygı duyduğumuz için verdi bana. Benim işim, Sırbistan’a hizmet etmek, başka hiç kimseye değil. Başkan Putin’e saygım devam edecek ama tek bir vatanım var, o da Sırbistan” diye konuştu.Muhaliflerin eleştirisine cevap veren Vucic, “Rusya, sizin gibilerin arkasında durmak için son derece ciddi bir ülke. Böyle bir dünya gücü size güveniyor olsa bu tam bir başarısızlığın işareti olurdu” diye kaydetti.‘Rusya’ya yaptırım uygulamadan ayakta durmaya çalışacağız’Özgürlük ve Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Marinika Tepic’in, 'Rusya’ya, en azından karar veren kişilere karşı, en azından bir yaptırım paketini' uygulama çağrısına cevap veren Vucic, “Yaptırımlar olmadan dayanabildiğimiz sürece, yaptırımlar olmadan dayanmanın adil olacağını düşünüyorum” dedi.Sırbistan’ın, yaptırım uygulamayı reddederek büyük bedel ödemeye devam ettiğinin altını çizen ülke lideri, bunun duruş ve itibar meselesi olduğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230126/baba-djokovic-avustralya-acikta-putinli-rus-bayragi-acan-taraftarlarla-fotograf-cektirdi-1066219052.html
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sırbistan, aleksandr vucic, vladimir putin, rusya
Vucic: Putin’e saygı duyuyorum ama sadece Sırbistan’a hizmet ediyorum
22:41 02.02.2023 (güncellendi: 22:45 02.02.2023) Abone ol
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, şahsen Rus mevkidaşı Vladimir Putin’e saygı duyduğunu fakat sadece tek vatanı olan Sırbistan’a hizmet ettiğini belirtti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, bugün ülke parlamentosunda Kosova’yla müzakerelerin ele alındığı oturuma katıldı.
Gerilimin yükseldiği oturum sırasında, bir grup sağcı milletvekili, Vucic’in de bulunduğu başkanlık divanına doğru yürüdü. Bunun üzerine verilen aradan sonra konuşmalar devam etti.
Söz alan Vucic, milletvekillerine hitaben, “Bana Rusya’yla ilişkileri soruyorsunuz, ama Vladimir Putin sizi tanımıyor bile. Aleksandr Nevskiy Nişanı’nı size değil bana verdi. Bağımsız ülkeler olarak birbirimize saygı duyduğumuz için verdi bana. Benim işim, Sırbistan’a hizmet etmek, başka hiç kimseye değil. Başkan Putin’e saygım devam edecek ama tek bir vatanım var, o da Sırbistan” diye konuştu.
Muhaliflerin eleştirisine cevap veren Vucic, “Rusya, sizin gibilerin arkasında durmak için son derece ciddi bir ülke. Böyle bir dünya gücü size güveniyor olsa bu tam bir başarısızlığın işareti olurdu” diye kaydetti.
‘Rusya’ya yaptırım uygulamadan ayakta durmaya çalışacağız’
Özgürlük ve Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Marinika Tepic’in, 'Rusya’ya, en azından karar veren kişilere karşı, en azından bir yaptırım paketini' uygulama çağrısına cevap veren Vucic, “Yaptırımlar olmadan dayanabildiğimiz sürece, yaptırımlar olmadan dayanmanın adil olacağını düşünüyorum” dedi.
Sırbistan’ın, yaptırım uygulamayı reddederek büyük bedel ödemeye devam ettiğinin altını çizen ülke lideri, bunun duruş ve itibar meselesi olduğunu söyledi.