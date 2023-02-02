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https://sputniknews.com.tr/20230202/son-14-yilin-en-yuksek-seviyesi-ingiltere-merkez-bankasi-faiz-oranini-yuzde-4e-cikardi-1066489179.html
Son 14 yılın en yüksek seviyesi: İngiltere Merkez Bankası faiz oranını yüzde 4'e çıkardı
Son 14 yılın en yüksek seviyesi: İngiltere Merkez Bankası faiz oranını yüzde 4'e çıkardı
İngiltere Merkez Bankası, yükselen enflasyonla mücadele amacıyla politika faizi oranında son 14 yılın en yüksek artışına gitti. Banka, oranı 50 baz puan... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
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ingiltere
faiz
ekonomi
faiz artırımı
grev
ingiltere merkez bankası
enflasyon
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Son dönemde ücret artışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yakın tarihin en geniş çaplı grevlerine tanık olan İngiltere'de Merkez Bankası (BoE), enflasyonla mücdele amacıyla politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4 seviyesine çıkardı.Bu, son 14 yılın en yüksek oranı.Piyasalarda beklenti de BoE'nin politika faizini 50 baz puan artırması yönündeydi.BoE, bir önceki toplantıda politika faizini 50 baz puan artırmış ve yüzde 3.50 seviyesine çıkarmıştı.Geçen günlerde İngiltere'de kamu işçilerinin de aralarında bulunduğu yarım milyon kişi, iyileştirilmiş çalışma şartları için greve gitmişti. Yüz binlerce çalışan, ücretlerine enflasyonun üzerinde artış yapılmasını talep etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230201/ingiltere-son-yillarin-en-buyuk-greviyle-karsi-karsiya-500-bin-kamu-calisani-is-birakti-1066453981.html
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ingiltere, faiz, faiz artırımı, grev, ingiltere merkez bankası, enflasyon
ingiltere, faiz, faiz artırımı, grev, ingiltere merkez bankası, enflasyon

Son 14 yılın en yüksek seviyesi: İngiltere Merkez Bankası faiz oranını yüzde 4'e çıkardı

15:09 02.02.2023 (güncellendi: 15:14 02.02.2023)
© AFP 2023İngiltere Merkez Bankası
İngiltere Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© AFP 2023
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İngiltere Merkez Bankası, yükselen enflasyonla mücadele amacıyla politika faizi oranında son 14 yılın en yüksek artışına gitti. Banka, oranı 50 baz puan artırarak yüzde 4'e yükseltti.
Son dönemde ücret artışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yakın tarihin en geniş çaplı grevlerine tanık olan İngiltere'de Merkez Bankası (BoE), enflasyonla mücdele amacıyla politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4 seviyesine çıkardı.
Bu, son 14 yılın en yüksek oranı.
Piyasalarda beklenti de BoE'nin politika faizini 50 baz puan artırması yönündeydi.
BoE, bir önceki toplantıda politika faizini 50 baz puan artırmış ve yüzde 3.50 seviyesine çıkarmıştı.
Geçen günlerde İngiltere'de kamu işçilerinin de aralarında bulunduğu yarım milyon kişi, iyileştirilmiş çalışma şartları için greve gitmişti. Yüz binlerce çalışan, ücretlerine enflasyonun üzerinde artış yapılmasını talep etmişti.
İngiltere genelinde hemşireler, enflasyon ve hayat pahalılığını protesto etmek için iş bıraktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
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İngiltere son yılların en büyük greviyle karşı karşıya: 500 bin kamu çalışanı iş bıraktı
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