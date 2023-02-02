https://sputniknews.com.tr/20230202/son-14-yilin-en-yuksek-seviyesi-ingiltere-merkez-bankasi-faiz-oranini-yuzde-4e-cikardi-1066489179.html

Son 14 yılın en yüksek seviyesi: İngiltere Merkez Bankası faiz oranını yüzde 4'e çıkardı

Son 14 yılın en yüksek seviyesi: İngiltere Merkez Bankası faiz oranını yüzde 4'e çıkardı

İngiltere Merkez Bankası, yükselen enflasyonla mücadele amacıyla politika faizi oranında son 14 yılın en yüksek artışına gitti. Banka, oranı 50 baz puan... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T15:09+0300

2023-02-02T15:09+0300

2023-02-02T15:14+0300

ingiltere

faiz

ekonomi

faiz artırımı

grev

ingiltere merkez bankası

enflasyon

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Son dönemde ücret artışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yakın tarihin en geniş çaplı grevlerine tanık olan İngiltere'de Merkez Bankası (BoE), enflasyonla mücdele amacıyla politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4 seviyesine çıkardı.Bu, son 14 yılın en yüksek oranı.Piyasalarda beklenti de BoE'nin politika faizini 50 baz puan artırması yönündeydi.BoE, bir önceki toplantıda politika faizini 50 baz puan artırmış ve yüzde 3.50 seviyesine çıkarmıştı.Geçen günlerde İngiltere'de kamu işçilerinin de aralarında bulunduğu yarım milyon kişi, iyileştirilmiş çalışma şartları için greve gitmişti. Yüz binlerce çalışan, ücretlerine enflasyonun üzerinde artış yapılmasını talep etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230201/ingiltere-son-yillarin-en-buyuk-greviyle-karsi-karsiya-500-bin-kamu-calisani-is-birakti-1066453981.html

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ingiltere, faiz, faiz artırımı, grev, ingiltere merkez bankası, enflasyon