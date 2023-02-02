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https://sputniknews.com.tr/20230202/selvi-muhalefet-anayasaya-destek-vermezse-erdogan-lgbtden-girer-basortusu-dusmanligindan-cikar-1066479975.html
Selvi: Muhalefet Anayasa'ya destek vermezse Erdoğan LGBT’den girer, başörtüsü düşmanlığından çıkar
Selvi: Muhalefet Anayasa'ya destek vermezse Erdoğan LGBT’den girer, başörtüsü düşmanlığından çıkar
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Başörtüsüyle ilgili oylama muhalefet açısından son bir fırsat. Eğer destek vermezlerle Erdoğan seçimlerde onlara meydanı dar... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T10:08+0300
2023-02-02T10:09+0300
politika
türkiye
recep tayyip erdoğan
politika
anayasa
başörtüsü
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, başörtüsü ve aile düzenlemesini içeren anayasa teklifi hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın milletvekillerine yaptığı çağrıyı hatırlattı ve "Başörtüsüyle ilgili oylama muhalefet açısından son bir fırsat. Eğer destek vermezlerle Erdoğan seçimlerde onlara meydanı dar eder. LGBT’den girer, başörtüsü düşmanlığında çıkar. Bu millette de karşılık bulur. CHP’yi bilmem ama fatura İYİ Parti’ye kesilir. İYİ Parti de bunun farkında, Erdoğan da. Erdoğan, başörtüsü oylamasında Millet İttifakı’nı çatlatmayı hedefliyor" yorumunu yaptı.Selvi bugün kaleme aldığı yazısında, Erdoğan'ın Kur'an yakma eylemi üzerinden İsveç'e gösterdiği tepkiye işaret ederek, "Güçlü liderlik, erdemli siyaset ve akıllı diploması budur işte. Göreceğiz, İsveç diz çökecek ve özür dileyecek" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230124/basortusu-teklifinin-1-maddesi-tbmm-anayasa-komisyonunda-kabul-edildi-1066127294.html
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türkiye, recep tayyip erdoğan, politika, anayasa, başörtüsü
türkiye, recep tayyip erdoğan, politika, anayasa, başörtüsü

Selvi: Muhalefet Anayasa'ya destek vermezse Erdoğan LGBT’den girer, başörtüsü düşmanlığından çıkar

10:08 02.02.2023 (güncellendi: 10:09 02.02.2023)
© İHA / MURAT YALÇIN - UĞUR ESER-Muğla'nın Fethiye ilçesinde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Muğla'nın Fethiye ilçesinde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© İHA / MURAT YALÇIN - UĞUR ESER-
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Başörtüsüyle ilgili oylama muhalefet açısından son bir fırsat. Eğer destek vermezlerle Erdoğan seçimlerde onlara meydanı dar eder. LGBT’den girer, başörtüsü düşmanlığında çıkar" yorumunu yaptı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, başörtüsü ve aile düzenlemesini içeren anayasa teklifi hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın milletvekillerine yaptığı çağrıyı hatırlattı ve "Başörtüsüyle ilgili oylama muhalefet açısından son bir fırsat. Eğer destek vermezlerle Erdoğan seçimlerde onlara meydanı dar eder. LGBT’den girer, başörtüsü düşmanlığında çıkar. Bu millette de karşılık bulur. CHP’yi bilmem ama fatura İYİ Parti’ye kesilir. İYİ Parti de bunun farkında, Erdoğan da. Erdoğan, başörtüsü oylamasında Millet İttifakı’nı çatlatmayı hedefliyor" yorumunu yaptı.
Selvi bugün kaleme aldığı yazısında, Erdoğan'ın Kur'an yakma eylemi üzerinden İsveç'e gösterdiği tepkiye işaret ederek, "Güçlü liderlik, erdemli siyaset ve akıllı diploması budur işte. Göreceğiz, İsveç diz çökecek ve özür dileyecek" dedi.
TBMM Genel Kurulu, TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
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Başörtüsü teklifi TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi
24 Ocak, 19:12
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