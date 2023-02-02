https://sputniknews.com.tr/20230202/peruda-erken-secim-talebi-kongre-tarafindan-bir-kez-daha-reddedildi-1066473925.html

Peru'da erken seçim talebi Kongre tarafından bir kez daha reddedildi

Peru'da erken seçim talebi Kongre tarafından bir kez daha reddedildi

Peru'da Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin erken seçim çağrısı Ulusal Kongre'de yapılan oylamada bir kez daha kabul görmedi. 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T03:18+0300

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Peru'da seçimlerin Aralık 2023'te yapılması önerisinin Anayasa Komisyon Başkan Yardımcısı Hernando Guerra Garcia tarafından Kongre'ye sunulduğu bildirildi.Oylamada, 54 lehte, 68 aleyhte ve 2 çekimser oy ile 'erken seçim talebi' üst üste ikinci kez reddedildi.Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) açıklamasında, Perulu yetkililere seslenerek, ülkede seçimlerin yakın zamanda adil, özgür ve şeffaf şekilde yapılması çağrısında bulundu.Öte yandan hükümet karşıtı gösterilerin devam ettiği ülkede, binlerce kişi başta başkent Lima olmak üzere birçok kentte eylemler düzenledi ve polisle çatıştı.Boluarte'nin erken seçim çağrısı Ulusal Kongre'de yapılan oylamada 28 Ocak'ta kabul görmemişti.Peru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevden alınması üzerine başlamıştı.Protestolarda 64 kişi öldüGöstericiler, Cumhurbaşkanı Boluarte'nin istifa etmesini, erken seçime gidilmesini ve gözaltında bulunan eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun serbest bırakılmasını istiyor.Boluarte, göstericilere en son 24 Ocak'ta bir kez daha diyalog çağrısında bulunmuş, eylemlerin son bulmasını istemişti.Peru basınına göre, 11 Aralık 2022'den bu yana gösterilerde 64 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı 1700'ü aştı.

https://sputniknews.com.tr/20230128/peru-devlet-baskani-boluartenin-erken-secim-talebi-kongre-tarafindan-reddedildi-1066310932.html

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