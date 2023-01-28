https://sputniknews.com.tr/20230128/peru-devlet-baskani-boluartenin-erken-secim-talebi-kongre-tarafindan-reddedildi-1066310932.html

Peru Devlet Başkanı Boluarte'nin erken seçim talebi Kongre tarafından reddedildi

Peru Devlet Başkanı Boluarte'nin erken seçim talebi Kongre tarafından reddedildi

Peru'da Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin erken seçim çağrısı Ulusal Kongre'de yapılan oylamada kabul görmedi. 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T23:06+0300

2023-01-28T23:06+0300

2023-01-28T23:06+0300

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peru

protesto

dina boluarte

erken seçim

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Oylamada, 45 lehte, 65 aleyhte ve 2 çekimser oy ile 'erken seçim talebi' reddedildi.Kongre Başkanı Jose Williams açıklamasında erken seçim önerisinin Kongre tarafından 30 Ocak'ta yeniden değerlendirilebileceğini bildirdi.Peru yasalarına göre bu kararın alınabilmesi için 130 Kongre üyesinden 87'sinin oyuna ihtiyaç var.Hükümetten konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kongrenin ret kararından üzüntü duyulduğu ifade edildi.Ülkede devam eden hükümet karşıtı protestolarda ise askerlerin kapatılan otoyolları açmaya başladığı belirtildi.Öte yandan ünlü turistik bölge Machu Picchu'nun, yoğun gösteriler nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana süresiz kapatılmasının Peru ekonomisine zararının günlük 5.7 milyon euro olduğu kaydedildi.Boluarte, dün Ulusal Kongreden ülkede erken seçimlerin yapılmasını talep etmişti.Peru'da protestolar, eski Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevden alınması üzerine başlamıştı.Göstericiler, Devlet Başkanı Boluarte'nin istifa etmesini, erken seçime gidilmesini ve gözaltında bulunan eski Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun serbest bırakılmasını istiyor.Devlet Başkanı Boluarte, göstericilere 10 Ocak'ta bir kez daha diyalog çağrısında bulunmuş, eylemlerin son bulmasını istemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230125/peru-lideri-boluarteden-protestoculara-ulusal-ateskes-cagrisi-1066139642.html

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