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https://sputniknews.com.tr/20230125/peru-lideri-boluarteden-protestoculara-ulusal-ateskes-cagrisi-1066139642.html
Peru lideri Boluarte'den protestoculara ulusal ateşkes çağrısı
Peru lideri Boluarte'den protestoculara ulusal ateşkes çağrısı
Peru'da Devlet Başkanı Dina Boluarte, kendisini haftalardır protesto eden göstericilere 'ulusal ateşkes' çağrısında bulundu. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T01:10+0300
2023-01-25T01:10+0300
dünya
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Basın mensuplarına açıklama yapan Boluarte, ülkedeki sosyal krizin aşılması için göstericilerle diyaloğa hazır olduğunu belirtti.Boluarte, "Diyalog masalarını harekete geçirebilmek ve her bölgenin gündemini konuşabilmek için sevgili vatanıma ulusal ateşkes çağrısı yapıyorum" ifadelerini kullandı.Protestolarda orantısız güç kullanıldığı suçlamalarını kabul etmeyen Boluarte, güvenlik güçlerinin Peruluları korumak için yasalar çerçevesinde hareket ettiğini bildirdi.Boluarte, olağanüstü hal ilanı kapsamında ordunun polise destek verdiğini ancak protestocularla teması olmadığını söyledi.'Bu tehditler karşısında ne yapacağız?'Ülkenin güneydoğusundaki Andahuaylas kentinin belediye başkanının eylemciler tarafından tehdit edildiğini belirten Boluarte, "Protestoya gitmezlerse evlerini yakmak veya zarar vermekle korkutuyorlar. Bu tehditler karşısında ne yapacağız? Puno'daki polis gibi diri diri yaksınlar mı? Lima'da olduğu gibi yakmaya devam mı etsinler?" diye konuştu.Boluarte, hükümetinin şiddete yol açmadığını savunarak, görevlerinin 33 milyon Peruluyu korumak olduğunu kaydetti.Eylemlerde 62 kişi hayatını kaybettiPeru'da protestolar, eski Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevden alınması üzerine başlamıştı.Hükümet karşıtı protestolarda dün 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle 11 Aralık'tan bu yana ölenlerin sayısı 62'ye yükselmişti.Göstericiler, Devlet Başkanı Boluarte'nin istifa etmesini, erken seçime gidilmesini ve gözaltında bulunan eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun serbest bırakılmasını istiyor.Devlet Başkanı Boluarte, göstericilere 10 Ocak'ta bir kez daha diyalog çağrısında bulunmuş, eylemlerin son bulmasını istemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230122/peruda-hukumet-karsiti-gosterilerde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-60a-cikti-1066032163.html
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peru, protesto
peru, protesto

Peru lideri Boluarte'den protestoculara ulusal ateşkes çağrısı

01:10 25.01.2023
© AFP 2023 / ERNESTO BENAVIDESPeru - protesto
Peru - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© AFP 2023 / ERNESTO BENAVIDES
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Peru'da Devlet Başkanı Dina Boluarte, kendisini haftalardır protesto eden göstericilere 'ulusal ateşkes' çağrısında bulundu.
Basın mensuplarına açıklama yapan Boluarte, ülkedeki sosyal krizin aşılması için göstericilerle diyaloğa hazır olduğunu belirtti.
Boluarte, "Diyalog masalarını harekete geçirebilmek ve her bölgenin gündemini konuşabilmek için sevgili vatanıma ulusal ateşkes çağrısı yapıyorum" ifadelerini kullandı.
Protestolarda orantısız güç kullanıldığı suçlamalarını kabul etmeyen Boluarte, güvenlik güçlerinin Peruluları korumak için yasalar çerçevesinde hareket ettiğini bildirdi.
Boluarte, olağanüstü hal ilanı kapsamında ordunun polise destek verdiğini ancak protestocularla teması olmadığını söyledi.

'Bu tehditler karşısında ne yapacağız?'

Ülkenin güneydoğusundaki Andahuaylas kentinin belediye başkanının eylemciler tarafından tehdit edildiğini belirten Boluarte, "Protestoya gitmezlerse evlerini yakmak veya zarar vermekle korkutuyorlar. Bu tehditler karşısında ne yapacağız? Puno'daki polis gibi diri diri yaksınlar mı? Lima'da olduğu gibi yakmaya devam mı etsinler?" diye konuştu.
Boluarte, hükümetinin şiddete yol açmadığını savunarak, görevlerinin 33 milyon Peruluyu korumak olduğunu kaydetti.

Eylemlerde 62 kişi hayatını kaybetti

Peru'da protestolar, eski Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevden alınması üzerine başlamıştı.
Hükümet karşıtı protestolarda dün 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle 11 Aralık'tan bu yana ölenlerin sayısı 62'ye yükselmişti.
Göstericiler, Devlet Başkanı Boluarte'nin istifa etmesini, erken seçime gidilmesini ve gözaltında bulunan eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun serbest bırakılmasını istiyor.
Devlet Başkanı Boluarte, göstericilere 10 Ocak'ta bir kez daha diyalog çağrısında bulunmuş, eylemlerin son bulmasını istemişti.
Peru’da devam eden hükümet karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
DÜNYA
Peru'da hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıktı
22 Ocak, 05:33
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