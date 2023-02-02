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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230202/norvec-ukraynaya-yardim-icin-petrol-fonundan-para-tahsis-edecek-1066508059.html
Norveç, Ukrayna’ya yardım için petrol fonundan para tahsis edecek
Norveç, Ukrayna’ya yardım için petrol fonundan para tahsis edecek
Norveç Başbakanı Støre, refah fonunun (petrol fonu) önümüzdeki yıllarda Ukrayna’ya askeri ve insani yardım için harcamalarını artıracağını belirtti. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T22:11+0300
2023-02-02T22:11+0300
ukrayna krizi
norveç
ukrayna
yardım
petrol
fon
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Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, parlamentoda yaptığı konuşmada, “Bu, egemen servet fonundan yapılan harcamalarda geçici bir artışa yol açacak” ifadesini kullandı.Ukrayna’ya yardıma ayrılacak paranın miktarını açıklamayan Gahr Støre, sadece bu miktarın Norveç ekonomisi üzerinde hiçbir etkiye sahip olmayacağını kaydetti.Dünyanın en büyük devlet yatırım fonu olan Norveç Refah Fonu, dünyadaki toplam hisse senetlerinin yaklaşık yüzde 1.5’ini elinde tutuyor. Fonun değeri, 2022 sonunda, 1 trilyon 240 milyar dolar olarak gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20230202/politico-abd-ucuncu-ulkelerin-f-16-savas-ucaklarini-ukraynaya-teslim-etmesine-izin-verebilir-1066490746.html
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norveç, ukrayna, yardım, petrol, fon
norveç, ukrayna, yardım, petrol, fon

Norveç, Ukrayna’ya yardım için petrol fonundan para tahsis edecek

22:11 02.02.2023
© REUTERS / Ints KalninsNorveç, bayrak
Norveç, bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© REUTERS / Ints Kalnins
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Norveç Başbakanı Støre, refah fonunun (petrol fonu) önümüzdeki yıllarda Ukrayna’ya askeri ve insani yardım için harcamalarını artıracağını belirtti.
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, parlamentoda yaptığı konuşmada, “Bu, egemen servet fonundan yapılan harcamalarda geçici bir artışa yol açacak” ifadesini kullandı.
Ukrayna’ya yardıma ayrılacak paranın miktarını açıklamayan Gahr Støre, sadece bu miktarın Norveç ekonomisi üzerinde hiçbir etkiye sahip olmayacağını kaydetti.
Dünyanın en büyük devlet yatırım fonu olan Norveç Refah Fonu, dünyadaki toplam hisse senetlerinin yaklaşık yüzde 1.5’ini elinde tutuyor. Fonun değeri, 2022 sonunda, 1 trilyon 240 milyar dolar olarak gerçekleşti.
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