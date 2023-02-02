https://sputniknews.com.tr/20230202/politico-abd-ucuncu-ulkelerin-f-16-savas-ucaklarini-ukraynaya-teslim-etmesine-izin-verebilir-1066490746.html

Politico: ABD, üçüncü ülkelerin F-16 savaş uçaklarını Ukrayna'ya teslim etmesine izin verebilir

Politico: ABD, üçüncü ülkelerin F-16 savaş uçaklarını Ukrayna'ya teslim etmesine izin verebilir

Politico dergisi, bu yakınlarda ABD Başkanı Joe Baden’ın duyurduğu üzere Washington’un Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları sağlamayı reddetmesinin kesin bir ‘hayır’... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T16:09+0300

2023-02-02T16:09+0300

2023-02-02T16:09+0300

ukrayna krizi

abd

f-16

savaş uçağı

ukrayna

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Derginin ABD Savunma Bakanlığı’ndaki (Pentagon) kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Washington’un Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları sağlamayı reddetmesinin kesin bir ‘hayır’ olarak kabul edilmeyebileceği, ABD’nin bu konuya daha sonra dönebileceği, ancak şu anda Ukrayna’ya taarruza yönelik silahları sağlamaya odaklanmayı tercih ettiği belirtildi.Pentagon yetkililerinin yeni savaş jetlerinin ilkbaharda gerçekleşmesi beklenen çatışmalarda çok büyük bir rol oynamasını beklemedikleri, ayrıca Ukraynalı pilotlara eğitim verilmesi için de neredeyse hiç zaman kalmayacağını düşündükleri ifade edildi.Ancak ABD’li yetkililerin diğer ülkelere F-16 savaş jetlerini teslim etme izni verilmesi olasılığını dışlamadıklarına dikkat çekilen haberde, Polonya, Hollanda ve Fransa’nın şimdiden bu konuyu incelemeye hazır olduklarını ifade ettikleri vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20230201/svr-direktoru-nariskin-bati-kieve-sagladigi-saldiri-silahlarinin-cesit-yelpazesini-genisletiyor-1066432770.html

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abd, f-16, savaş uçağı, ukrayna