Nebati: Darphanemiz, Türkiye Yüzyılı kapsamında ekonominin kalkınmasına katkı sunmaya devam edecek
18:06 02.02.2023 (güncellendi: 18:29 02.02.2023)
© Fotoğraf : Twitter/Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin NebatiBakan Nebati, Darphane'yi ziyaret etti
© Fotoğraf : Twitter/Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Darphane'yi ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Tam 555 yıllık tarihi birikimle ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan Darphanemiz, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz kapsamında ülke ekonomisinin kalkınmasına güçlü katkılar sunmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde yaptığı incelemelere ilişkin paylaşımda bulundu.
Küresel çip krizine rağmen Türkiye'nin, yerli ve milli pasaportunu üretebilen bir ülke konumuna geldiğini vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:
"Bu çalışmaların mutfağı olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğümüzde kurmayı başardığımız altyapıyı tekrar yerinde inceledik. Daha etkin ve güvenlikli üretim yöntemleri sayesinde önemli başarılara imza atan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde görev yapan kıymetli tüm mesai arkadaşlarımıza, göstermiş oldukları özverili çalışmalardan ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum. Tam 555 yıllık tarihi birikimle ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan Darphanemiz, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz kapsamında ülke ekonomisinin kalkınmasına güçlü katkılar sunmaya devam edecektir."
Daha etkin ve güvenlikli üretim yöntemleri sayesinde önemli başarılara imza atan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde görev yapan kıymetli tüm mesai arkadaşlarımıza göstermiş oldukları özverili çalışmalardan ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/bETFbBRXBV— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) February 2, 2023