https://sputniknews.com.tr/20230202/metin-uca-istanbul-havalimaninda-gozaltina-alindi-1066486218.html
Metin Uca, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı
Metin Uca, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı
Televizyoncu Metin Uca, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Uca'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T13:25+0300
2023-02-02T13:25+0300
2023-02-02T13:25+0300
türkiye
metin uca
gözaltı
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Televizyon programcısı Metin Uca, Ankara'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları (THY) iç hat CIP Lounge geldi.Habertürk'ün aktardığı haberde, bilet işlemlerini yaptıran Uca'nın kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı. Metin Uca polis tarafından gözaltına alındı.Uca'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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metin uca, gözaltı
Metin Uca, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı
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Televizyoncu Metin Uca, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Uca'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Televizyon programcısı Metin Uca, Ankara'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları (THY) iç hat CIP Lounge geldi.
Habertürk'ün aktardığı haberde, bilet işlemlerini yaptıran Uca'nın kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı. Metin Uca polis tarafından gözaltına alındı.
Uca'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.