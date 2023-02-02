https://sputniknews.com.tr/20230202/metin-uca-istanbul-havalimaninda-gozaltina-alindi-1066486218.html

Metin Uca, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı

Metin Uca, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı

Televizyoncu Metin Uca, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Uca'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T13:25+0300

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türkiye

metin uca

gözaltı

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Televizyon programcısı Metin Uca, Ankara'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları (THY) iç hat CIP Lounge geldi.Habertürk'ün aktardığı haberde, bilet işlemlerini yaptıran Uca'nın kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı. Metin Uca polis tarafından gözaltına alındı.Uca'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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metin uca, gözaltı