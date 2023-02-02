https://sputniknews.com.tr/20230202/meksikada-halk-belediye-baskanini-kacirdi-1066475637.html
Meksika’da halk belediye başkanını kaçırdı
Meksika’da halk belediye başkanını kaçırdı
Meksika’da yerel yönetimi protesto eden halk, belediye başkanı ile birlikte bazı yerel yöneticileri kaçırdı. Belediye Başkanı ve diğer yetkililerin istifasını... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T05:19+0300
2023-02-02T05:19+0300
2023-02-02T05:19+0300
dünya
meksika
puebla
halk
belediye başkanı
kaçırma
güney amerika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103989/48/1039894899_0:277:3148:2048_1920x0_80_0_0_b2f4bf569f5bfc6892d31e59ccf43acb.jpg
Meksika’nın Puebla eyaletinde yer alan Tepeyahualco şehrinde bölgede çıkan orman yangınına belediye yetkililerinin yeteri kadar müdahale etmedikleri gerekçesiyle yaklaşık 100 kişilik bir grup protesto düzenledi. Belediye binası önünde toplanan protestocular, bölgede büyük bir alanda tahribata neden olan yangına uzun süre müdahale edilmediğini ifade ederek, yetkililerden açıklama talep etti. Saatler sonra Tepeyahualco Belediye Başkanı Monica Martinez ile bazı belediye meclis üyeleri belediye binasına gelerek protestocularla buluştu. Yetkililerin halkla yaptığı görüşmede anlaşma sağlanamayınca protestocular arasından 30 kişilik bir grup Belediye Başkanı Monica Martinez ile belediye meclis üyelerini kaçırdı.Belediye Başkanı ve diğer yetkililerin istifasını talep eden protestocular, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde yetkilileri yakarak öldürmekle tehdit etti. Puebla Eyaleti İçişleri Bakanı Julio Roberto Gomez yaptığı açıklamada, Puebla eyalet polisinin Tepeyahualco şehrine bir operasyon düzenleyeceğini ve kaçırılan yetkililerin kurtarılacağını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230103/mbaye-diagnenin-soforu-otomobilini-kacirdi-diagne-firina-sigindi-1065323634.html
meksika
puebla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103989/48/1039894899_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_0d59f71978e50ab00a67e9b2f3e0cd56.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meksika, puebla, halk, belediye başkanı, kaçırma, güney amerika
meksika, puebla, halk, belediye başkanı, kaçırma, güney amerika
Meksika’da halk belediye başkanını kaçırdı
Abone ol
Meksika’da yerel yönetimi protesto eden halk, belediye başkanı ile birlikte bazı yerel yöneticileri kaçırdı. Belediye Başkanı ve diğer yetkililerin istifasını talep eden protestocular, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde yetkilileri yakarak öldürmekle tehdit etti.
Meksika’nın Puebla eyaletinde yer alan Tepeyahualco şehrinde bölgede çıkan orman yangınına belediye yetkililerinin yeteri kadar müdahale etmedikleri gerekçesiyle yaklaşık 100 kişilik bir grup protesto düzenledi.
Belediye binası önünde toplanan protestocular, bölgede büyük bir alanda tahribata neden olan yangına uzun süre müdahale edilmediğini ifade ederek, yetkililerden açıklama talep etti. Saatler sonra Tepeyahualco Belediye Başkanı Monica Martinez ile bazı belediye meclis üyeleri belediye binasına gelerek protestocularla buluştu.
Yetkililerin halkla yaptığı görüşmede anlaşma sağlanamayınca protestocular arasından 30 kişilik bir grup Belediye Başkanı Monica Martinez ile belediye meclis üyelerini kaçırdı.
Belediye Başkanı ve diğer yetkililerin istifasını talep eden protestocular, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde yetkilileri yakarak öldürmekle tehdit etti.
Puebla Eyaleti İçişleri Bakanı Julio Roberto Gomez yaptığı açıklamada, Puebla eyalet polisinin Tepeyahualco şehrine bir operasyon düzenleyeceğini ve kaçırılan yetkililerin kurtarılacağını ifade etti.