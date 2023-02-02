https://sputniknews.com.tr/20230202/meksikada-halk-belediye-baskanini-kacirdi-1066475637.html

Meksika’da halk belediye başkanını kaçırdı

Meksika’da halk belediye başkanını kaçırdı

Meksika’da yerel yönetimi protesto eden halk, belediye başkanı ile birlikte bazı yerel yöneticileri kaçırdı. Belediye Başkanı ve diğer yetkililerin istifasını... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T05:19+0300

2023-02-02T05:19+0300

2023-02-02T05:19+0300

dünya

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halk

belediye başkanı

kaçırma

güney amerika

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Meksika’nın Puebla eyaletinde yer alan Tepeyahualco şehrinde bölgede çıkan orman yangınına belediye yetkililerinin yeteri kadar müdahale etmedikleri gerekçesiyle yaklaşık 100 kişilik bir grup protesto düzenledi. Belediye binası önünde toplanan protestocular, bölgede büyük bir alanda tahribata neden olan yangına uzun süre müdahale edilmediğini ifade ederek, yetkililerden açıklama talep etti. Saatler sonra Tepeyahualco Belediye Başkanı Monica Martinez ile bazı belediye meclis üyeleri belediye binasına gelerek protestocularla buluştu. Yetkililerin halkla yaptığı görüşmede anlaşma sağlanamayınca protestocular arasından 30 kişilik bir grup Belediye Başkanı Monica Martinez ile belediye meclis üyelerini kaçırdı.Belediye Başkanı ve diğer yetkililerin istifasını talep eden protestocular, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde yetkilileri yakarak öldürmekle tehdit etti. Puebla Eyaleti İçişleri Bakanı Julio Roberto Gomez yaptığı açıklamada, Puebla eyalet polisinin Tepeyahualco şehrine bir operasyon düzenleyeceğini ve kaçırılan yetkililerin kurtarılacağını ifade etti.

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meksika, puebla, halk, belediye başkanı, kaçırma, güney amerika