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https://sputniknews.com.tr/20230202/meksikada-halk-belediye-baskanini-kacirdi-1066475637.html
Meksika’da halk belediye başkanını kaçırdı
Meksika’da halk belediye başkanını kaçırdı
Meksika’da yerel yönetimi protesto eden halk, belediye başkanı ile birlikte bazı yerel yöneticileri kaçırdı. Belediye Başkanı ve diğer yetkililerin istifasını... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T05:19+0300
2023-02-02T05:19+0300
dünya
meksika
puebla
halk
belediye başkanı
kaçırma
güney amerika
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Meksika’nın Puebla eyaletinde yer alan Tepeyahualco şehrinde bölgede çıkan orman yangınına belediye yetkililerinin yeteri kadar müdahale etmedikleri gerekçesiyle yaklaşık 100 kişilik bir grup protesto düzenledi. Belediye binası önünde toplanan protestocular, bölgede büyük bir alanda tahribata neden olan yangına uzun süre müdahale edilmediğini ifade ederek, yetkililerden açıklama talep etti. Saatler sonra Tepeyahualco Belediye Başkanı Monica Martinez ile bazı belediye meclis üyeleri belediye binasına gelerek protestocularla buluştu. Yetkililerin halkla yaptığı görüşmede anlaşma sağlanamayınca protestocular arasından 30 kişilik bir grup Belediye Başkanı Monica Martinez ile belediye meclis üyelerini kaçırdı.Belediye Başkanı ve diğer yetkililerin istifasını talep eden protestocular, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde yetkilileri yakarak öldürmekle tehdit etti. Puebla Eyaleti İçişleri Bakanı Julio Roberto Gomez yaptığı açıklamada, Puebla eyalet polisinin Tepeyahualco şehrine bir operasyon düzenleyeceğini ve kaçırılan yetkililerin kurtarılacağını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230103/mbaye-diagnenin-soforu-otomobilini-kacirdi-diagne-firina-sigindi-1065323634.html
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meksika, puebla, halk, belediye başkanı, kaçırma, güney amerika
meksika, puebla, halk, belediye başkanı, kaçırma, güney amerika

Meksika’da halk belediye başkanını kaçırdı

05:19 02.02.2023
© AFP 2023 / Elizabeth RuizMeksika, polis
Meksika, polis - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© AFP 2023 / Elizabeth Ruiz
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Meksika’da yerel yönetimi protesto eden halk, belediye başkanı ile birlikte bazı yerel yöneticileri kaçırdı. Belediye Başkanı ve diğer yetkililerin istifasını talep eden protestocular, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde yetkilileri yakarak öldürmekle tehdit etti.
Meksika’nın Puebla eyaletinde yer alan Tepeyahualco şehrinde bölgede çıkan orman yangınına belediye yetkililerinin yeteri kadar müdahale etmedikleri gerekçesiyle yaklaşık 100 kişilik bir grup protesto düzenledi.
Belediye binası önünde toplanan protestocular, bölgede büyük bir alanda tahribata neden olan yangına uzun süre müdahale edilmediğini ifade ederek, yetkililerden açıklama talep etti. Saatler sonra Tepeyahualco Belediye Başkanı Monica Martinez ile bazı belediye meclis üyeleri belediye binasına gelerek protestocularla buluştu.
Yetkililerin halkla yaptığı görüşmede anlaşma sağlanamayınca protestocular arasından 30 kişilik bir grup Belediye Başkanı Monica Martinez ile belediye meclis üyelerini kaçırdı.
Belediye Başkanı ve diğer yetkililerin istifasını talep eden protestocular, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde yetkilileri yakarak öldürmekle tehdit etti.
Puebla Eyaleti İçişleri Bakanı Julio Roberto Gomez yaptığı açıklamada, Puebla eyalet polisinin Tepeyahualco şehrine bir operasyon düzenleyeceğini ve kaçırılan yetkililerin kurtarılacağını ifade etti.
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