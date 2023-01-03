https://sputniknews.com.tr/20230103/mbaye-diagnenin-soforu-otomobilini-kacirdi-diagne-firina-sigindi-1065323634.html

Şoförü otomobilini kaçırdı, Mbaye Diagne fırına sığındı

Şoförü otomobilini kaçırdı, Mbaye Diagne fırına sığındı

Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne, eğlenmek için Ataşehir’de bir mekana gitti. Golcü futbolcu, mekandan uzun süre çıkmayınca duruma sinirlenen... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

mbaye diagne

mbaya diagne

şoför

araba

kaçırma

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Bir dönem Galatasaray forması da giyen, Fatih Karagümrük'ün futbolcusu Mbaye Diagne, önceki akşam ilginç bir olay yaşadı.Diagne, eğlenmek için lüks otomobiliyle geldiği Ataşehir’de bir mekana girdi. Diagne mekana girerken şoförüne de beklemesini söyledi. Ancak iddiaya göre saatler geçmesine rağmen Diagne dönmeyince duruma sinirlenen şoförü araçla birlikte kayıplara karıştı.Uzun süre sonra mekandan çıkan futbolcu, otomobilini göremeyince şoförünü aradıysa da ulaşamadı. Araçla birlikte özel eşyaları da giden Diagne, yakınlarda bulunan bir ekmek fırınına sığındı. Burada saatlerce oturup şoförüne ulaşmaya çalışan futbolcunun yardımına polisler ve olaya tanık olan vatandaşlar koştu. Bir süre sonra Diagne’in otomobili bulundu.Diagne, Ümraniye’de kendisine ilgi gösteren vatandaşla bir süre sohbet ettikten sonra otomobiline binerek oradan uzaklaştı. Öte yandan Diagne’nin şoföründen şikayetçi olduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20220718/mbaye-diagne-resmen-fatih-karagumrukte-1058853004.html

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Şoförü otomobilini kaçırdı, Mbaye Diagne fırına sığındı Şoförü otomobilini kaçırdı, Mbaye Diagne fırına sığındı 2023-01-03T12:31+0300 true PT0M33S

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mbaye diagne, mbaya diagne, şoför, araba, kaçırma