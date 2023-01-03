https://sputniknews.com.tr/20230103/mbaye-diagnenin-soforu-otomobilini-kacirdi-diagne-firina-sigindi-1065323634.html
Şoförü otomobilini kaçırdı, Mbaye Diagne fırına sığındı
Şoförü otomobilini kaçırdı, Mbaye Diagne fırına sığındı
Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne, eğlenmek için Ataşehir’de bir mekana gitti. Golcü futbolcu, mekandan uzun süre çıkmayınca duruma sinirlenen... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T12:31+0300
2023-01-03T12:31+0300
2023-01-03T12:45+0300
yaşam
mbaye diagne
mbaya diagne
şoför
araba
kaçırma
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Bir dönem Galatasaray forması da giyen, Fatih Karagümrük'ün futbolcusu Mbaye Diagne, önceki akşam ilginç bir olay yaşadı.Diagne, eğlenmek için lüks otomobiliyle geldiği Ataşehir’de bir mekana girdi. Diagne mekana girerken şoförüne de beklemesini söyledi. Ancak iddiaya göre saatler geçmesine rağmen Diagne dönmeyince duruma sinirlenen şoförü araçla birlikte kayıplara karıştı.Uzun süre sonra mekandan çıkan futbolcu, otomobilini göremeyince şoförünü aradıysa da ulaşamadı. Araçla birlikte özel eşyaları da giden Diagne, yakınlarda bulunan bir ekmek fırınına sığındı. Burada saatlerce oturup şoförüne ulaşmaya çalışan futbolcunun yardımına polisler ve olaya tanık olan vatandaşlar koştu. Bir süre sonra Diagne’in otomobili bulundu.Diagne, Ümraniye’de kendisine ilgi gösteren vatandaşla bir süre sohbet ettikten sonra otomobiline binerek oradan uzaklaştı. Öte yandan Diagne’nin şoföründen şikayetçi olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220718/mbaye-diagne-resmen-fatih-karagumrukte-1058853004.html
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Şoförü otomobilini kaçırdı, Mbaye Diagne fırına sığındı
Şoförü otomobilini kaçırdı, Mbaye Diagne fırına sığındı
2023-01-03T12:31+0300
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Sputnik Türkiye
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mbaye diagne, mbaya diagne, şoför, araba, kaçırma
mbaye diagne, mbaya diagne, şoför, araba, kaçırma
Şoförü otomobilini kaçırdı, Mbaye Diagne fırına sığındı
12:31 03.01.2023 (güncellendi: 12:45 03.01.2023) Abone ol
Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne, eğlenmek için Ataşehir’de bir mekana gitti. Golcü futbolcu, mekandan uzun süre çıkmayınca duruma sinirlenen şoförü, Diagne’nin otomobiliyle birlikte kayıplara karıştı. Otomobilsiz kalınca bir fırına sığınan Diagne’ye polis yardım etti.
Bir dönem Galatasaray forması da giyen, Fatih Karagümrük'ün futbolcusu Mbaye Diagne, önceki akşam ilginç bir olay yaşadı.
Diagne, eğlenmek için lüks otomobiliyle geldiği Ataşehir’de bir mekana girdi. Diagne mekana girerken şoförüne de beklemesini söyledi. Ancak iddiaya göre saatler geçmesine rağmen Diagne dönmeyince duruma sinirlenen şoförü araçla birlikte kayıplara karıştı.
Uzun süre sonra mekandan çıkan futbolcu, otomobilini göremeyince şoförünü aradıysa da ulaşamadı. Araçla birlikte özel eşyaları da giden Diagne, yakınlarda bulunan bir ekmek fırınına sığındı. Burada saatlerce oturup şoförüne ulaşmaya çalışan futbolcunun yardımına polisler ve olaya tanık olan vatandaşlar koştu. Bir süre sonra Diagne’in otomobili bulundu.
Diagne, Ümraniye’de kendisine ilgi gösteren vatandaşla bir süre sohbet ettikten sonra otomobiline binerek oradan uzaklaştı. Öte yandan Diagne’nin şoföründen şikayetçi olduğu öğrenildi.