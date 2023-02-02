Mehmet Ali Erbil geri adım attı, Çağla Şikel'den özür diledi

"Sabahın erken saatinde aniden bağlandığım canlı yayında aslında çok kırıldığımı ifade etmek isterken amacını aşan, kontrolsüz, istemsiz sözler söylemişim. Yayının tekrarını izlediğimde fark ettim durumun vahametini. Çağla benim dünya ahiret kardeşimdir. Ben duygusal bir adamım. Beni herkes tanır. Çağla bu kadar kıymetli olmasa benim için bu derece kırılmazdım zaten. Ben onun başarılarıyla gurur duyarken onun mesleğinin ilk adımlarında yanında olduğumu unutmuş gibi davranmasıydı beni üzen. Ama ne kadar üzüldüysem de bugünkü sözleri sarfetmeme sebep olmamalıydı. Hepinizin huzurunda özür diliyorum kendisinden. Yayına çıkmak için para aldım bile demişim; oysa ki bu da doğru değil. Yurt dışındaydım, uçak biletini biz karşılayalım gel dediler gittim; hepsi bu. Yaşadığım onca hastalığıma ver Çağla'm"