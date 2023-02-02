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Mehmet Ali Erbil geri adım attı, Çağla Şikel'den özür diledi
Mehmet Ali Erbil geri adım attı, Çağla Şikel'den özür diledi
Çağla Şikel'i 'vefasızlıkla' suçlayan ve "Stelyo Pipis ile sevgili olup hosteslik yaptı. Kulisimden çıkmazdı" diyen Mehmet Ali Erbil ünlü mankenden özür... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T09:54+0300
2023-02-02T09:57+0300
yaşam
mehmet ali erbil
magazin
kadına yönelik taciz
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Şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz gün telefonla bağlandığı programda Çağla Şıkel'i 'vefasızlıkla' suçlamıştı.Şıkel için "Şimdi bir kanalda sunuculuk yapıyor diye eski günlerini unuttu. Programına gittim, para aldım. O dönem Çarkıfelek'te hostes olmak için kapımda yatarlardı. Stelyo Pipis ile sevgili olup hosteslik yaptı. Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın" diyen Mehmet Ali Erbil geri adım attı ve özür diledi.Mehmet Ali Erbil Instagram sayfasında yaptığı açıklamada "Yaşadığım onca hastalığa ver Çağla'm" dedi.İşte Erbil'in o açıklaması:
https://sputniknews.com.tr/20230130/hakan-peker-480-ayri-hesap-acarak-kendisini-taciz-eden-kisiden-sikayetci-oldu-1066339194.html
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mehmet ali erbil , magazin, kadına yönelik taciz
mehmet ali erbil , magazin, kadına yönelik taciz

Mehmet Ali Erbil geri adım attı, Çağla Şikel'den özür diledi

09:54 02.02.2023 (güncellendi: 09:57 02.02.2023)
© YouTube/Kanal DMehmet Ali Erbil
Mehmet Ali Erbil - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© YouTube/Kanal D
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Çağla Şikel'i 'vefasızlıkla' suçlayan ve "Stelyo Pipis ile sevgili olup hosteslik yaptı. Kulisimden çıkmazdı" diyen Mehmet Ali Erbil ünlü mankenden özür diledi.
Şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz gün telefonla bağlandığı programda Çağla Şıkel'i 'vefasızlıkla' suçlamıştı.
Şıkel için "Şimdi bir kanalda sunuculuk yapıyor diye eski günlerini unuttu. Programına gittim, para aldım. O dönem Çarkıfelek'te hostes olmak için kapımda yatarlardı. Stelyo Pipis ile sevgili olup hosteslik yaptı. Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın" diyen Mehmet Ali Erbil geri adım attı ve özür diledi.
Mehmet Ali Erbil Instagram sayfasında yaptığı açıklamada "Yaşadığım onca hastalığa ver Çağla'm" dedi.
İşte Erbil'in o açıklaması:
"Sabahın erken saatinde aniden bağlandığım canlı yayında aslında çok kırıldığımı ifade etmek isterken amacını aşan, kontrolsüz, istemsiz sözler söylemişim. Yayının tekrarını izlediğimde fark ettim durumun vahametini. Çağla benim dünya ahiret kardeşimdir. Ben duygusal bir adamım. Beni herkes tanır. Çağla bu kadar kıymetli olmasa benim için bu derece kırılmazdım zaten. Ben onun başarılarıyla gurur duyarken onun mesleğinin ilk adımlarında yanında olduğumu unutmuş gibi davranmasıydı beni üzen. Ama ne kadar üzüldüysem de bugünkü sözleri sarfetmeme sebep olmamalıydı. Hepinizin huzurunda özür diliyorum kendisinden. Yayına çıkmak için para aldım bile demişim; oysa ki bu da doğru değil. Yurt dışındaydım, uçak biletini biz karşılayalım gel dediler gittim; hepsi bu. Yaşadığım onca hastalığıma ver Çağla'm"
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