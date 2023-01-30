https://sputniknews.com.tr/20230130/hakan-peker-480-ayri-hesap-acarak-kendisini-taciz-eden-kisiden-sikayetci-oldu-1066339194.html
Hakan Peker, 480 ayrı hesap açarak kendisini taciz eden kişiden şikayetçi oldu
Hakan Peker, 480 ayrı hesap açarak kendisini taciz eden kişiden şikayetçi oldu
Şarkıcı Hakan Peker, sosyal medyadan kendisine aşk mesajları atan, karşılık alamadığında küfür ve hakaret içerikli yorumlar yapan takipçisinden şikâyetçi oldu... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T09:33+0300
2023-01-30T09:33+0300
2023-01-30T09:33+0300
yaşam
şarkıcı
türkiye
taciz
mahkeme
hakan peker
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Dava kapsamında sanığın "Karam" parçasının çıkmasının ardından yıllarca Peker'e aşk beslediği, 480 ayrı hesap açarak şarkıcıya ısrarlı mesajlar attığı belirlenmişti. Sabah’ın haberine göre, İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Hakan Peker'in avukatı katılırken, Peker'e platonik aşk besleyen Tuğba B. katılmadı.Mahkeme hakimi sanık Tuğba B.'nin ifadesinin alınması için ikametinin bulunduğu Kocaeli’deki mahkemeye yazı yazıldığını ancak sanığın davanın esas mahkemesinde ifade vereceğini söylediğini belirtti.Şarkıcı Peker'in avukatı sanık hakkında şikayetlerinin devam ettiğini kaydederek, "Hakkında zorla getirme kararı verilsin. Dava açıldıktan sonra da benzer eylemlerde bulunduğu için yeni soruşturmalar da açıldı. Aile mahkemesinden uzaklaştırma kararı da almıştık ve ihlal ettiği için cezalandırıldı" dedi.Mahkeme, sanığın bir sonraki celse mazeretsiz şekilde duruşmaya katılmazsa hakkında yakalama kararı çıkarılarak duruşmaya getirileceğini belirtti. Duruşma ertelendi.
https://sputniknews.com.tr/20230127/11-ogrenciyi-taciz-eden-okul-mudurune-24-yil-hapis-1066252473.html
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şarkıcı, türkiye, taciz, mahkeme, hakan peker
şarkıcı, türkiye, taciz, mahkeme, hakan peker
Hakan Peker, 480 ayrı hesap açarak kendisini taciz eden kişiden şikayetçi oldu
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Şarkıcı Hakan Peker, sosyal medyadan kendisine aşk mesajları atan, karşılık alamadığında küfür ve hakaret içerikli yorumlar yapan takipçisinden şikâyetçi oldu. 34 yaşındaki platonik aşık Tuğba B. hakkında 13 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Dava kapsamında sanığın "Karam"
parçasının çıkmasının ardından yıllarca Peker'e aşk beslediği, 480 ayrı hesap açarak şarkıcıya ısrarlı mesajlar attığı belirlenmişti. Sabah’ın haberine
göre, İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Hakan Peker'in avukatı katılırken, Peker'e platonik aşk besleyen Tuğba B. katılmadı.
Mahkeme hakimi sanık Tuğba B.'nin ifadesinin alınması için ikametinin bulunduğu Kocaeli’deki mahkemeye yazı yazıldığını ancak sanığın davanın esas mahkemesinde ifade vereceğini söylediğini belirtti.
Şarkıcı Peker'in avukatı sanık hakkında şikayetlerinin devam ettiğini kaydederek, "Hakkında zorla getirme kararı verilsin. Dava açıldıktan sonra da benzer eylemlerde bulunduğu için yeni soruşturmalar da açıldı. Aile mahkemesinden uzaklaştırma kararı da almıştık ve ihlal ettiği için cezalandırıldı" dedi.
Mahkeme, sanığın bir sonraki celse mazeretsiz şekilde duruşmaya katılmazsa hakkında yakalama kararı çıkarılarak duruşmaya getirileceğini belirtti. Duruşma ertelendi.