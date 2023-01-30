https://sputniknews.com.tr/20230130/hakan-peker-480-ayri-hesap-acarak-kendisini-taciz-eden-kisiden-sikayetci-oldu-1066339194.html

Hakan Peker, 480 ayrı hesap açarak kendisini taciz eden kişiden şikayetçi oldu

Hakan Peker, 480 ayrı hesap açarak kendisini taciz eden kişiden şikayetçi oldu

Şarkıcı Hakan Peker, sosyal medyadan kendisine aşk mesajları atan, karşılık alamadığında küfür ve hakaret içerikli yorumlar yapan takipçisinden şikâyetçi oldu... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T09:33+0300

2023-01-30T09:33+0300

2023-01-30T09:33+0300

yaşam

şarkıcı

türkiye

taciz

mahkeme

hakan peker

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Dava kapsamında sanığın "Karam" parçasının çıkmasının ardından yıllarca Peker'e aşk beslediği, 480 ayrı hesap açarak şarkıcıya ısrarlı mesajlar attığı belirlenmişti. Sabah’ın haberine göre, İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Hakan Peker'in avukatı katılırken, Peker'e platonik aşk besleyen Tuğba B. katılmadı.Mahkeme hakimi sanık Tuğba B.'nin ifadesinin alınması için ikametinin bulunduğu Kocaeli’deki mahkemeye yazı yazıldığını ancak sanığın davanın esas mahkemesinde ifade vereceğini söylediğini belirtti.Şarkıcı Peker'in avukatı sanık hakkında şikayetlerinin devam ettiğini kaydederek, "Hakkında zorla getirme kararı verilsin. Dava açıldıktan sonra da benzer eylemlerde bulunduğu için yeni soruşturmalar da açıldı. Aile mahkemesinden uzaklaştırma kararı da almıştık ve ihlal ettiği için cezalandırıldı" dedi.Mahkeme, sanığın bir sonraki celse mazeretsiz şekilde duruşmaya katılmazsa hakkında yakalama kararı çıkarılarak duruşmaya getirileceğini belirtti. Duruşma ertelendi.

https://sputniknews.com.tr/20230127/11-ogrenciyi-taciz-eden-okul-mudurune-24-yil-hapis-1066252473.html

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şarkıcı, türkiye, taciz, mahkeme, hakan peker