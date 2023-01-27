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11 öğrenciyi taciz eden okul müdürüne 24 yıl hapis
11 öğrenciyi taciz eden okul müdürüne 24 yıl hapis
Eskişehir'de 11 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan okul müdürü iyi hal indirimli 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçlamaları... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T11:09+0300
2023-01-27T11:09+0300
türkiye
taciz
cinsel taciz
okul
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Eskişehir’in Alpu ilçesinde 11 kız öğrenciyi taciz ettiği ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Ortaokul Müdürü Mustafa K. 24 yıl 2 ay 16 gün hapis cezasına çarptırıldı.Eskişehir’in Alpu ilçesinde Alpu Ortaokulu ve Alpu Ertuğrulgazi İmam Hatip Ortaokulu’nda müdürlük görevini yürüten Mustafa K. hakkında, kız öğrencileri sözlü ve elle taciz ettiğine yönelik iddialar üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şubat ayında soruşturma başlatılmıştı. 10 ayrı kız öğrenciye yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli Mustafa K. şikâyetler üzerine gözaltına alınmıştı. Okul müdürü Mustafa K. çıkarıldığı Beylikova Sulh Ceza Mahkemesince ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ ve ‘cinsel istismar’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyle şüpheli hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’, ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlamalarıyla kamu davası açılmıştı.Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar celsesinde tutuklu sanık Mustafa K. duruşma salonunda hazır edildi. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. İddia makamı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanık avukatının mütalaaya karşı beyanda bulunmasının ardından sanığa söz hakkı verildi.'Tüm öğrencilerimi kendi evlatlarım gibi gördüm'Mütalaaya karşı beyanda bulunan ve karardan önce son sözlerini söyleyen sanık Mustafa K., “Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben uzun süre öğretmenlik ve idarecilik yaptım. 2 çocuk sahibiyim. Okuldaki tüm öğrencilerimi kendi evlatlarım gibi gördüm. Hiçbir mağdura karşı iddia edilen eylemleri işlemedim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” dedi.24 yıl 2 ay 16 gün hapisMahkeme heyeti, sanık Mustafa K.’yı 4 mağdur çocuğa karşı ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘cinsel taciz’ suçlarından 24 yıl 2 ay 16 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Okul Müdürü Mustafa K.’nin diğer çocuklara karşı işlediği iddia edilen ‘cinsel istismar’, ‘cinsel taciz’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarının işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle sanığın beraatine hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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taciz, cinsel taciz, okul
taciz, cinsel taciz, okul

11 öğrenciyi taciz eden okul müdürüne 24 yıl hapis

11:09 27.01.2023
© İHA / ABDULLAH GÜÇLÜ11 öğrenciyi taciz eden okul müdürüne 24 yıl hapis
11 öğrenciyi taciz eden okul müdürüne 24 yıl hapis - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© İHA / ABDULLAH GÜÇLÜ
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Eskişehir'de 11 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan okul müdürü iyi hal indirimli 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık, ''Okuldaki tüm öğrencilerimi kendi evlatlarım gibi gördüm'' dedi.
Eskişehir’in Alpu ilçesinde 11 kız öğrenciyi taciz ettiği ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Ortaokul Müdürü Mustafa K. 24 yıl 2 ay 16 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir’in Alpu ilçesinde Alpu Ortaokulu ve Alpu Ertuğrulgazi İmam Hatip Ortaokulu’nda müdürlük görevini yürüten Mustafa K. hakkında, kız öğrencileri sözlü ve elle taciz ettiğine yönelik iddialar üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şubat ayında soruşturma başlatılmıştı. 10 ayrı kız öğrenciye yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli Mustafa K. şikâyetler üzerine gözaltına alınmıştı. Okul müdürü Mustafa K. çıkarıldığı Beylikova Sulh Ceza Mahkemesince ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ ve ‘cinsel istismar’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyle şüpheli hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’, ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlamalarıyla kamu davası açılmıştı.
Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar celsesinde tutuklu sanık Mustafa K. duruşma salonunda hazır edildi. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. İddia makamı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanık avukatının mütalaaya karşı beyanda bulunmasının ardından sanığa söz hakkı verildi.

'Tüm öğrencilerimi kendi evlatlarım gibi gördüm'

Mütalaaya karşı beyanda bulunan ve karardan önce son sözlerini söyleyen sanık Mustafa K., “Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben uzun süre öğretmenlik ve idarecilik yaptım. 2 çocuk sahibiyim. Okuldaki tüm öğrencilerimi kendi evlatlarım gibi gördüm. Hiçbir mağdura karşı iddia edilen eylemleri işlemedim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” dedi.

24 yıl 2 ay 16 gün hapis

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa K.’yı 4 mağdur çocuğa karşı ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘cinsel taciz’ suçlarından 24 yıl 2 ay 16 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Okul Müdürü Mustafa K.’nin diğer çocuklara karşı işlediği iddia edilen ‘cinsel istismar’, ‘cinsel taciz’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarının işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle sanığın beraatine hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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