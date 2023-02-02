https://sputniknews.com.tr/20230202/kilicdaroglundan-ziraat-muhendislerine-atama-sozu-1066473245.html

Kılıçdaroğlu'ndan ziraat mühendislerine atama sözü

Kılıçdaroğlu'ndan ziraat mühendislerine atama sözü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, atama bekleyen ziraat mühendislerine kadro sözü verdi. 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T02:26+0300

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mühendis

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ziraat mühendisi atamalarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Atama bekleyen ziraat mühendislerine sözümdür. İktidara geliyoruz, çiftçimizle birlikte çalışacağınız kadroları hızla sağlayacağız. Saray düzeninin çökerttiği ülke tarımını hep birlikte ayağa kaldırmaya ve dünyayla rekabet etmeye hazırlanın."

https://sputniknews.com.tr/20230202/kilicdaroglundan-spkye-cok-ofkeliyim-vallahi-de-gorusecegiz-1066472244.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, atama, twitter , ziraat, ziraat mühendisleri odası, mühendis