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Kılıçdaroğlu'ndan ziraat mühendislerine atama sözü
Kılıçdaroğlu'ndan ziraat mühendislerine atama sözü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, atama bekleyen ziraat mühendislerine kadro sözü verdi. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T02:26+0300
2023-02-02T02:26+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
atama
twitter
ziraat
ziraat mühendisleri odası
mühendis
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ziraat mühendisi atamalarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Atama bekleyen ziraat mühendislerine sözümdür. İktidara geliyoruz, çiftçimizle birlikte çalışacağınız kadroları hızla sağlayacağız. Saray düzeninin çökerttiği ülke tarımını hep birlikte ayağa kaldırmaya ve dünyayla rekabet etmeye hazırlanın."
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, atama, twitter , ziraat, ziraat mühendisleri odası, mühendis
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, atama, twitter , ziraat, ziraat mühendisleri odası, mühendis

Kılıçdaroğlu'ndan ziraat mühendislerine atama sözü

02:26 02.02.2023
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİ
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, atama bekleyen ziraat mühendislerine kadro sözü verdi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ziraat mühendisi atamalarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Atama bekleyen ziraat mühendislerine sözümdür. İktidara geliyoruz, çiftçimizle birlikte çalışacağınız kadroları hızla sağlayacağız. Saray düzeninin çökerttiği ülke tarımını hep birlikte ayağa kaldırmaya ve dünyayla rekabet etmeye hazırlanın."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
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