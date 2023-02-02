https://sputniknews.com.tr/20230202/kilicdaroglundan-spkye-cok-ofkeliyim-vallahi-de-gorusecegiz-1066472244.html
Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ye: Çok öfkeliyim, vallahi de görüşeceğiz
Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ye: Çok öfkeliyim, vallahi de görüşeceğiz
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, SPK'ye uyarılarını dinlemediği için 'çok öfkeli' olduğunu söyleyerek "Görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz" dedi. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T01:46+0300
2023-02-02T01:46+0300
2023-02-02T01:46+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
spk
sermaye piyasası kurulu (spk)
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bir kez daha Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) küçük yatırımcıları koruma çağrısında bulundu.Kılıçdaroğlu, 5 Ocak'taki "Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim. Adalet yok, ahlak yok! Unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder. Küçük yatırımcıyı korumayan kurumları da haksız zenginleşen çeteler de bedelini öder. Asla yanlarına bırakmayız!" paylaşımını alıntılayarak, şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230120/kilicdaroglundan-spkya-nihayet-bir-yasam-belirtisi-geldi-yeni-adimlari-da-duymak-istiyorum-1065991155.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), spk, sermaye piyasası kurulu (spk)
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), spk, sermaye piyasası kurulu (spk)
Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ye: Çok öfkeliyim, vallahi de görüşeceğiz
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, SPK'ye uyarılarını dinlemediği için 'çok öfkeli' olduğunu söyleyerek "Görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bir kez daha Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) küçük yatırımcıları koruma çağrısında bulundu.
Kılıçdaroğlu, 5 Ocak'taki "Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim. Adalet yok, ahlak yok! Unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder. Küçük yatırımcıyı korumayan kurumları da haksız zenginleşen çeteler de bedelini öder. Asla yanlarına bırakmayız!" paylaşımını alıntılayarak, şu ifadelere yer verdi:
"Defalarca uyardım seni SPK, gerekeni yapmadın, küçük yatırımcının soyulmasına göz yumdun. Çok öfkeliyim. Görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz."