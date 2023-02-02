https://sputniknews.com.tr/20230202/kilicdaroglundan-spkye-cok-ofkeliyim-vallahi-de-gorusecegiz-1066472244.html

Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ye: Çok öfkeliyim, vallahi de görüşeceğiz

Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ye: Çok öfkeliyim, vallahi de görüşeceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, SPK'ye uyarılarını dinlemediği için 'çok öfkeli' olduğunu söyleyerek "Görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz" dedi. 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T01:46+0300

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2023-02-02T01:46+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

spk

sermaye piyasası kurulu (spk)

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bir kez daha Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) küçük yatırımcıları koruma çağrısında bulundu.Kılıçdaroğlu, 5 Ocak'taki "Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim. Adalet yok, ahlak yok! Unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder. Küçük yatırımcıyı korumayan kurumları da haksız zenginleşen çeteler de bedelini öder. Asla yanlarına bırakmayız!" paylaşımını alıntılayarak, şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230120/kilicdaroglundan-spkya-nihayet-bir-yasam-belirtisi-geldi-yeni-adimlari-da-duymak-istiyorum-1065991155.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), spk, sermaye piyasası kurulu (spk)