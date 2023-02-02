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Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ye: Çok öfkeliyim, vallahi de görüşeceğiz
Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ye: Çok öfkeliyim, vallahi de görüşeceğiz
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, SPK'ye uyarılarını dinlemediği için 'çok öfkeli' olduğunu söyleyerek "Görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz" dedi. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
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2023-02-02T01:46+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
spk
sermaye piyasası kurulu (spk)
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bir kez daha Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) küçük yatırımcıları koruma çağrısında bulundu.Kılıçdaroğlu, 5 Ocak'taki "Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim. Adalet yok, ahlak yok! Unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder. Küçük yatırımcıyı korumayan kurumları da haksız zenginleşen çeteler de bedelini öder. Asla yanlarına bırakmayız!" paylaşımını alıntılayarak, şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230120/kilicdaroglundan-spkya-nihayet-bir-yasam-belirtisi-geldi-yeni-adimlari-da-duymak-istiyorum-1065991155.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), spk, sermaye piyasası kurulu (spk)
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), spk, sermaye piyasası kurulu (spk)

Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ye: Çok öfkeliyim, vallahi de görüşeceğiz

01:46 02.02.2023
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİ
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, SPK'ye uyarılarını dinlemediği için 'çok öfkeli' olduğunu söyleyerek "Görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bir kez daha Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) küçük yatırımcıları koruma çağrısında bulundu.
Kılıçdaroğlu, 5 Ocak'taki "Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim. Adalet yok, ahlak yok! Unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder. Küçük yatırımcıyı korumayan kurumları da haksız zenginleşen çeteler de bedelini öder. Asla yanlarına bırakmayız!" paylaşımını alıntılayarak, şu ifadelere yer verdi:
"Defalarca uyardım seni SPK, gerekeni yapmadın, küçük yatırımcının soyulmasına göz yumdun. Çok öfkeliyim. Görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz."
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anglosfer Ülkeleri Büyükelçileri ile Ankara’da öğle yemeğinde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya: Nihayet bir yaşam belirtisi geldi, yeni adımları da duymak istiyorum
20 Ocak, 20:36
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