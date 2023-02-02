https://sputniknews.com.tr/20230202/kargo-devi-fedex-yonetici-ekibinin-yuzde-10undan-fazlasini-isten-cikaracak-1066475399.html
Kargo devi FedEx, yönetici ekibinin yüzde 10'undan fazlasını işten çıkaracak
Kargo devi FedEx, yönetici ekibinin yüzde 10'undan fazlasını işten çıkaracak
Amerikan kargo devlerinden FedEx, 'daha verimli' bir şirket olmak için memur ve yönetim pozisyonlarındaki çalışanlarının sayısını yüzde 10'un üzerinde... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T05:14+0300
2023-02-02T05:14+0300
2023-02-02T05:14+0300
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fedex
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abd
kargo
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FedEx'in Üst Yöneticisi (CEO) Raj Subramaniam, çalışanlarına gönderdiği notta, esnek, verimli ve akıllı tedarik zincirini oluşturmak için bir dönüşüm çalışması başlattıklarını anımsatarak şirketin rekabetçi kalmasını temin etmek amacıyla bazı kararlar alındığını bildirdi.Bazı ekiplerin ve fonksiyonlarının birleştirildiğinin bilgisini veren Subramaniam, memur ve yönetici ekibinin yüzde 10'dan fazla küçültüldüğünü kaydetti.Subramaniam, çalışan sayılarını azaltmanın 'daha verimli ve çevik' bir organizasyon olmak için gerekli bir eylem olduğunun altını çizdi.
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fedex, çalışan, abd, kargo, işten çıkarma
fedex, çalışan, abd, kargo, işten çıkarma
Kargo devi FedEx, yönetici ekibinin yüzde 10'undan fazlasını işten çıkaracak
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Amerikan kargo devlerinden FedEx, 'daha verimli' bir şirket olmak için memur ve yönetim pozisyonlarındaki çalışanlarının sayısını yüzde 10'un üzerinde azaltacağını açıkladı.
FedEx'in Üst Yöneticisi (CEO) Raj Subramaniam, çalışanlarına gönderdiği notta, esnek, verimli ve akıllı tedarik zincirini oluşturmak için bir dönüşüm çalışması başlattıklarını anımsatarak şirketin rekabetçi kalmasını temin etmek amacıyla bazı kararlar alındığını bildirdi.
Bazı ekiplerin ve fonksiyonlarının birleştirildiğinin bilgisini veren Subramaniam, memur ve yönetici ekibinin yüzde 10'dan fazla küçültüldüğünü kaydetti.
Subramaniam, çalışan sayılarını azaltmanın 'daha verimli ve çevik' bir organizasyon olmak için gerekli bir eylem olduğunun altını çizdi.