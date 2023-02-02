https://sputniknews.com.tr/20230202/kargo-devi-fedex-yonetici-ekibinin-yuzde-10undan-fazlasini-isten-cikaracak-1066475399.html

Kargo devi FedEx, yönetici ekibinin yüzde 10'undan fazlasını işten çıkaracak

Kargo devi FedEx, yönetici ekibinin yüzde 10'undan fazlasını işten çıkaracak

Amerikan kargo devlerinden FedEx, 'daha verimli' bir şirket olmak için memur ve yönetim pozisyonlarındaki çalışanlarının sayısını yüzde 10'un üzerinde... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T05:14+0300

2023-02-02T05:14+0300

2023-02-02T05:14+0300

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FedEx'in Üst Yöneticisi (CEO) Raj Subramaniam, çalışanlarına gönderdiği notta, esnek, verimli ve akıllı tedarik zincirini oluşturmak için bir dönüşüm çalışması başlattıklarını anımsatarak şirketin rekabetçi kalmasını temin etmek amacıyla bazı kararlar alındığını bildirdi.Bazı ekiplerin ve fonksiyonlarının birleştirildiğinin bilgisini veren Subramaniam, memur ve yönetici ekibinin yüzde 10'dan fazla küçültüldüğünü kaydetti.Subramaniam, çalışan sayılarını azaltmanın 'daha verimli ve çevik' bir organizasyon olmak için gerekli bir eylem olduğunun altını çizdi.

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fedex, çalışan, abd, kargo, işten çıkarma