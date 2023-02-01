Tinder'ın sahibi Match Group, çalışanlarının yüzde 8'ini işten çıkartıyor
23:41 01.02.2023 (güncellendi: 23:47 01.02.2023)
© AP Photo / Tsering TopgyalTinder
© AP Photo / Tsering Topgyal
Tinder, OkCupid, Hinge, Meetic ve PlentyOfFish gibi online çöpçatanlık uygulamalarının sahibi Match Group, küresel çapta istihdam ettiği çalışanların yüzde 8'inin işine son vereceğini açıkladı.
Dünyada milyonlarca kişinin kullandığı online çöpçatanlık uygulamalarının sahibi Match Group da teknoloji sektöründeki işten çıkartma furyasına katılan son şirket oldu.
Bloomberg'te yer alan habere göre Match Group'un Finans Direktörü Gary Swidler, salı günü yaptığı açıklamada şirket çalışanlarının yüzde 8'inin işten çıkartılacağını söyledi. İşten çıkarmalara gerekçe olarak yılın ilk çeyreğindeki gelirlerin şirket analistlerinin tahminden düşük çıkmasını gösterdi.
Merkezi ABD Dallas'ta bulunan Match Group'un halihazırda ABD'de işten çıkartmalara başladığını söyleten Swidler, diğer ülkelerdeki çalışanlarının da dahil edileceğini söyledi.
İşten çıkarmalarla birlikte 6 milyon dolarlık kıdem tazminatı ve benzeri masraflarla karşılaşmayı beklediklerini söyleyen Match Group, maliyetleri büyük oranda düşürmeye yönelik aldıkları kararın yılın ikinci yarısında marjları iyileştirmeye yardımcı olacağını söyledi.
Bloomberg'te yer alan habere göre Match Group'un Finans Direktörü Gary Swidler, salı günü yaptığı açıklamada şirket çalışanlarının yüzde 8'inin işten çıkartılacağını söyledi. İşten çıkarmalara gerekçe olarak yılın ilk çeyreğindeki gelirlerin şirket analistlerinin tahminden düşük çıkmasını gösterdi.
Merkezi ABD Dallas'ta bulunan Match Group'un halihazırda ABD'de işten çıkartmalara başladığını söyleten Swidler, diğer ülkelerdeki çalışanlarının da dahil edileceğini söyledi.
İşten çıkarmalarla birlikte 6 milyon dolarlık kıdem tazminatı ve benzeri masraflarla karşılaşmayı beklediklerini söyleyen Match Group, maliyetleri büyük oranda düşürmeye yönelik aldıkları kararın yılın ikinci yarısında marjları iyileştirmeye yardımcı olacağını söyledi.