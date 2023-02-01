https://sputniknews.com.tr/20230201/tinder-ve-okcupidin-sahibi-match-group-calisanlarinin-yuzde-8ini-isten-cikartiyor--1066466560.html

Tinder'ın sahibi Match Group, çalışanlarının yüzde 8'ini işten çıkartıyor

Tinder'ın sahibi Match Group, çalışanlarının yüzde 8'ini işten çıkartıyor

Tinder, OkCupid, Hinge, Meetic ve PlentyOfFish gibi online çöpçatanlık uygulamalarının sahibi Match Group, küresel çapta istihdam ettiği çalışanların yüzde... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T23:41+0300

2023-02-01T23:41+0300

2023-02-01T23:47+0300

ekonomi

tinder

match.com

çöpçatanlık

çöpçatanlık siteleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066467428_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_12428cb3e69e1a85c8e31906a78ac8e4.jpg

Dünyada milyonlarca kişinin kullandığı online çöpçatanlık uygulamalarının sahibi Match Group da teknoloji sektöründeki işten çıkartma furyasına katılan son şirket oldu. Bloomberg'te yer alan habere göre Match Group'un Finans Direktörü Gary Swidler, salı günü yaptığı açıklamada şirket çalışanlarının yüzde 8'inin işten çıkartılacağını söyledi. İşten çıkarmalara gerekçe olarak yılın ilk çeyreğindeki gelirlerin şirket analistlerinin tahminden düşük çıkmasını gösterdi. Merkezi ABD Dallas'ta bulunan Match Group'un halihazırda ABD'de işten çıkartmalara başladığını söyleten Swidler, diğer ülkelerdeki çalışanlarının da dahil edileceğini söyledi. İşten çıkarmalarla birlikte 6 milyon dolarlık kıdem tazminatı ve benzeri masraflarla karşılaşmayı beklediklerini söyleyen Match Group, maliyetleri büyük oranda düşürmeye yönelik aldıkları kararın yılın ikinci yarısında marjları iyileştirmeye yardımcı olacağını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230122/tinder-ayda-500-dolar-olan-abonelik-hizmetini-test-ediyor-1066035874.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tinder, match.com, çöpçatanlık, çöpçatanlık siteleri