https://sputniknews.com.tr/20230122/tinder-ayda-500-dolar-olan-abonelik-hizmetini-test-ediyor-1066035874.html

Tinder ayda 500 dolar olan abonelik hizmetini test ediyor

Tinder ayda 500 dolar olan abonelik hizmetini test ediyor

Online flört uygulaması Tinder’ın ayda 500 dolar olacak bir abonelik sistemi üzerinde çalıştığı belirtildi. 22.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-22T10:53+0300

2023-01-22T10:53+0300

2023-01-22T11:04+0300

tinder

abonelik

yaşam

ücret

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Bloomberg, Tinder’ın aylık 500 dolar olan bir abonelik hizmetini test ettiğini aktardı.T24'ün aktardığına göre, Tinder’ın yanı sıra Match’e ait Hinge isimli online flört uygulamasının da aylık 60 dolar olacak bir premium üyelik sistemi üzerinde çalıştığı belirtildi.Hinge’de aylık 60 dolara varan premium üyelikten faydalanan kullanıcıların 'beğenileri daha hızlı görmek' gibi ekstra özelliklerden faydalanacağı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20220208/tinder-avcisi-icin-karar-verildi-tum-hesaplari-kalici-olarak-kaldirildi-1053613274.html

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tinder, abonelik, ücret