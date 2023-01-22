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https://sputniknews.com.tr/20230122/tinder-ayda-500-dolar-olan-abonelik-hizmetini-test-ediyor-1066035874.html
Tinder ayda 500 dolar olan abonelik hizmetini test ediyor
Tinder ayda 500 dolar olan abonelik hizmetini test ediyor
Online flört uygulaması Tinder’ın ayda 500 dolar olacak bir abonelik sistemi üzerinde çalıştığı belirtildi. 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T10:53+0300
2023-01-22T11:04+0300
tinder
abonelik
yaşam
ücret
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Bloomberg, Tinder’ın aylık 500 dolar olan bir abonelik hizmetini test ettiğini aktardı.T24'ün aktardığına göre, Tinder’ın yanı sıra Match’e ait Hinge isimli online flört uygulamasının da aylık 60 dolar olacak bir premium üyelik sistemi üzerinde çalıştığı belirtildi.Hinge’de aylık 60 dolara varan premium üyelikten faydalanan kullanıcıların 'beğenileri daha hızlı görmek' gibi ekstra özelliklerden faydalanacağı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20220208/tinder-avcisi-icin-karar-verildi-tum-hesaplari-kalici-olarak-kaldirildi-1053613274.html
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tinder, abonelik, ücret
tinder, abonelik, ücret

Tinder ayda 500 dolar olan abonelik hizmetini test ediyor

10:53 22.01.2023 (güncellendi: 11:04 22.01.2023)
© REUTERS / Akhtar SoomroTinder - logo
Tinder - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
© REUTERS / Akhtar Soomro
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Online flört uygulaması Tinder’ın ayda 500 dolar olacak bir abonelik sistemi üzerinde çalıştığı belirtildi.
Bloomberg, Tinder’ın aylık 500 dolar olan bir abonelik hizmetini test ettiğini aktardı.
T24'ün aktardığına göre, Tinder’ın yanı sıra Match’e ait Hinge isimli online flört uygulamasının da aylık 60 dolar olacak bir premium üyelik sistemi üzerinde çalıştığı belirtildi.
Hinge’de aylık 60 dolara varan premium üyelikten faydalanan kullanıcıların 'beğenileri daha hızlı görmek' gibi ekstra özelliklerden faydalanacağı belirtildi.
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