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İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu 'güvenlik' gerekçesiyle kapatıldı
İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu 'güvenlik' gerekçesiyle kapatıldı
Almanya, İngiltere, Hollanda ve Fransa'nın ardından İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu da geçici olarak kapatıldı. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T15:47+0300
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türkiye
isviçre
istanbul
başkonsolos
başkonsolosluk
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İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada, "Güvenlik sebebiyle, İsviçre Başkonsolosluğu ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacaktır. Vize ve pasaport işlemleri için randevular iptal edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı. Ankara'da katıldığı bir programda 'terör saldırısı uyarıları ve konsolosluk kapatma kararlarını' yönelik konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Türkiye'ye bir psikolojik harp yürütülmektedir'' demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230201/almanyanin-istanbul-baskonsoloslugu-guvenlik-gerekcesiyle-kapatildi-1066440020.html
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isviçre
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isviçre, istanbul, başkonsolos, başkonsolosluk
isviçre, istanbul, başkonsolos, başkonsolosluk

İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu 'güvenlik' gerekçesiyle kapatıldı

15:47 02.02.2023 (güncellendi: 15:49 02.02.2023)
© AFP 2023 / Fabrice COFFRINIİsviçre bayrağı
İsviçre bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© AFP 2023 / Fabrice COFFRINI
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Almanya, İngiltere, Hollanda ve Fransa'nın ardından İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu da geçici olarak kapatıldı.
İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada, "Güvenlik sebebiyle, İsviçre Başkonsolosluğu ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacaktır. Vize ve pasaport işlemleri için randevular iptal edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.
Ankara'da katıldığı bir programda 'terör saldırısı uyarıları ve konsolosluk kapatma kararlarını' yönelik konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Türkiye'ye bir psikolojik harp yürütülmektedir'' demişti.
Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
TÜRKİYE
Almanya, Hollanda ve İngiltere, başkonsolosluklarını geçici olarak kapattı
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