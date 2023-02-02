https://sputniknews.com.tr/20230202/isvicrenin-istanbul-baskonsoloslugu-guvenlik-gerekcesiyle-kapatildi-1066490322.html

İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu 'güvenlik' gerekçesiyle kapatıldı

İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu 'güvenlik' gerekçesiyle kapatıldı

Almanya, İngiltere, Hollanda ve Fransa'nın ardından İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu da geçici olarak kapatıldı. 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T15:47+0300

2023-02-02T15:47+0300

2023-02-02T15:49+0300

türkiye

isviçre

istanbul

başkonsolos

başkonsolosluk

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İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada, "Güvenlik sebebiyle, İsviçre Başkonsolosluğu ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacaktır. Vize ve pasaport işlemleri için randevular iptal edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı. Ankara'da katıldığı bir programda 'terör saldırısı uyarıları ve konsolosluk kapatma kararlarını' yönelik konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Türkiye'ye bir psikolojik harp yürütülmektedir'' demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230201/almanyanin-istanbul-baskonsoloslugu-guvenlik-gerekcesiyle-kapatildi-1066440020.html

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