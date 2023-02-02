https://sputniknews.com.tr/20230202/isvicrenin-istanbul-baskonsoloslugu-guvenlik-gerekcesiyle-kapatildi-1066490322.html
İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu 'güvenlik' gerekçesiyle kapatıldı
İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu 'güvenlik' gerekçesiyle kapatıldı
Almanya, İngiltere, Hollanda ve Fransa'nın ardından İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu da geçici olarak kapatıldı. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T15:47+0300
2023-02-02T15:47+0300
2023-02-02T15:49+0300
türkiye
isviçre
istanbul
başkonsolos
başkonsolosluk
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İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada, "Güvenlik sebebiyle, İsviçre Başkonsolosluğu ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacaktır. Vize ve pasaport işlemleri için randevular iptal edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı. Ankara'da katıldığı bir programda 'terör saldırısı uyarıları ve konsolosluk kapatma kararlarını' yönelik konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Türkiye'ye bir psikolojik harp yürütülmektedir'' demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230201/almanyanin-istanbul-baskonsoloslugu-guvenlik-gerekcesiyle-kapatildi-1066440020.html
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isviçre, istanbul, başkonsolos, başkonsolosluk
isviçre, istanbul, başkonsolos, başkonsolosluk
İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu 'güvenlik' gerekçesiyle kapatıldı
15:47 02.02.2023 (güncellendi: 15:49 02.02.2023) Abone ol
Almanya, İngiltere, Hollanda ve Fransa'nın ardından İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu da geçici olarak kapatıldı.
İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada
, "Güvenlik sebebiyle, İsviçre Başkonsolosluğu ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacaktır. Vize ve pasaport işlemleri için randevular iptal edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz"
ifadeleri yer aldı.
Ankara'da katıldığı bir programda 'terör saldırısı uyarıları ve konsolosluk kapatma kararlarını' yönelik konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Türkiye'ye bir psikolojik harp yürütülmektedir'' demişti.