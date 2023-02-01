https://sputniknews.com.tr/20230201/almanyanin-istanbul-baskonsoloslugu-guvenlik-gerekcesiyle-kapatildi-1066440020.html

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu bugün güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T12:08+0300

2023-02-01T12:08+0300

2023-02-01T12:17+0300

almanya

türkiye

güvenlik

istanbul başkonsolosluğu

kapanma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066440091_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ebe9d4cf5dd88b77e3f9946e1d09e691.jpg

Almanya İstanbul Başkonsolosluğu'nun resmi Instagram adresi gk.istanbul'dan yapılan açıklamada, konsolosluğun 'güvenlik' gerekçesiyle 1 Şubat için kapalı kalacağı, vize ve pasaport işlemlerinin iptal edildiği kaydedildi.Taksim Gümüşsuyu'ndaki konsolosluğun girişine de "Konsolosluk bugün kapalıdır. Tüm randevular iptal edilmiştir. Güncel gelişmelere internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz" yazısı asıldı.Konsolosluk önünde güvenlik önlemleri alındı.

https://sputniknews.com.tr/20230130/abdden-turkiyedeki-vatandaslarina-bir-uyari-daha--1066340224.html

almanya

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, güvenlik, istanbul başkonsolosluğu, kapanma