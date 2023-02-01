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Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı
Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı
Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu bugün güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
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2023-02-01T12:17+0300
almanya
türkiye
güvenlik
istanbul başkonsolosluğu
kapanma
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Almanya İstanbul Başkonsolosluğu'nun resmi Instagram adresi gk.istanbul'dan yapılan açıklamada, konsolosluğun 'güvenlik' gerekçesiyle 1 Şubat için kapalı kalacağı, vize ve pasaport işlemlerinin iptal edildiği kaydedildi.Taksim Gümüşsuyu'ndaki konsolosluğun girişine de "Konsolosluk bugün kapalıdır. Tüm randevular iptal edilmiştir. Güncel gelişmelere internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz" yazısı asıldı.Konsolosluk önünde güvenlik önlemleri alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230130/abdden-turkiyedeki-vatandaslarina-bir-uyari-daha--1066340224.html
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almanya, güvenlik, istanbul başkonsolosluğu, kapanma
almanya, güvenlik, istanbul başkonsolosluğu, kapanma

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı

12:08 01.02.2023 (güncellendi: 12:17 01.02.2023)
© AAAlmanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu
Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© AA
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Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu bugün güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.
Almanya İstanbul Başkonsolosluğu'nun resmi Instagram adresi gk.istanbul'dan yapılan açıklamada, konsolosluğun 'güvenlik' gerekçesiyle 1 Şubat için kapalı kalacağı, vize ve pasaport işlemlerinin iptal edildiği kaydedildi.
Taksim Gümüşsuyu'ndaki konsolosluğun girişine de "Konsolosluk bugün kapalıdır. Tüm randevular iptal edilmiştir. Güncel gelişmelere internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz" yazısı asıldı.
Konsolosluk önünde güvenlik önlemleri alındı.
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