https://sputniknews.com.tr/20230201/almanyanin-istanbul-baskonsoloslugu-guvenlik-gerekcesiyle-kapatildi-1066440020.html
Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı
Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı
Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu bugün güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T12:08+0300
2023-02-01T12:08+0300
2023-02-01T12:17+0300
almanya
türkiye
güvenlik
istanbul başkonsolosluğu
kapanma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066440091_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ebe9d4cf5dd88b77e3f9946e1d09e691.jpg
Almanya İstanbul Başkonsolosluğu'nun resmi Instagram adresi gk.istanbul'dan yapılan açıklamada, konsolosluğun 'güvenlik' gerekçesiyle 1 Şubat için kapalı kalacağı, vize ve pasaport işlemlerinin iptal edildiği kaydedildi.Taksim Gümüşsuyu'ndaki konsolosluğun girişine de "Konsolosluk bugün kapalıdır. Tüm randevular iptal edilmiştir. Güncel gelişmelere internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz" yazısı asıldı.Konsolosluk önünde güvenlik önlemleri alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230130/abdden-turkiyedeki-vatandaslarina-bir-uyari-daha--1066340224.html
almanya
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066440091_11:0:659:486_1920x0_80_0_0_1d049d91be4270582fa925cc09ce6bbe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, güvenlik, istanbul başkonsolosluğu, kapanma
almanya, güvenlik, istanbul başkonsolosluğu, kapanma
Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı
12:08 01.02.2023 (güncellendi: 12:17 01.02.2023) Abone ol
Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu bugün güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.
Almanya İstanbul Başkonsolosluğu'nun resmi Instagram adresi gk.istanbul'dan yapılan açıklamada, konsolosluğun 'güvenlik' gerekçesiyle 1 Şubat için kapalı kalacağı, vize ve pasaport işlemlerinin iptal edildiği kaydedildi.
Taksim Gümüşsuyu'ndaki konsolosluğun girişine de "Konsolosluk bugün kapalıdır. Tüm randevular iptal edilmiştir. Güncel gelişmelere internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz" yazısı asıldı.
Konsolosluk önünde güvenlik önlemleri alındı.