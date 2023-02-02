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İngiltere Lig Kupası'nda finalin adı belli oldu: Newcastle United-Manchester United
İngiltere Lig Kupası'nda finalin adı belli oldu: Newcastle United-Manchester United
İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında Manchester United, konuk ettiği Nottingham Forest'ı 2-0 yenerek finale yükseldi ve Newcastle United'ın rakibi oldu. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T02:14+0300
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spor
manchester united
newcastle united
final
efl cup (ingiltere lig kupası)
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İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Manchester United, Nottingham Forest'ı bu kez Old Trafford Stadı'nda ağırladı.İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Manchester ekibi, 73. dakikada Anthony Martial ve 76. dakikada Fred'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti ve finalde Newcastle United'ın rakibi oldu.Newcastle United ile Manchester United arasındaki final karşılaşması, 26 Şubat'ta oynanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230201/gozlemci-gonderen-manchester-citynin-arda-guler-raporu-superstar-olma-potansiyeli-tasiyor-1066454750.html
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manchester united, newcastle united, final, efl cup (ingiltere lig kupası)
manchester united, newcastle united, final, efl cup (ingiltere lig kupası)

İngiltere Lig Kupası'nda finalin adı belli oldu: Newcastle United-Manchester United

02:14 02.02.2023
© AP Photo / Dave Thompsonİngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında Manchester United, konuk ettiği Nottingham Forest'ı 2-0 yenerek finale yükseldi ve Newcastle United'ın rakibi oldu.
İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında Manchester United, konuk ettiği Nottingham Forest'ı 2-0 yenerek finale yükseldi ve Newcastle United'ın rakibi oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Dave Thompson
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İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında Manchester United, konuk ettiği Nottingham Forest'ı 2-0 yenerek finale yükseldi ve Newcastle United'ın rakibi oldu.
İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Manchester United, Nottingham Forest'ı bu kez Old Trafford Stadı'nda ağırladı.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Manchester ekibi, 73. dakikada Anthony Martial ve 76. dakikada Fred'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti ve finalde Newcastle United'ın rakibi oldu.
Newcastle United ile Manchester United arasındaki final karşılaşması, 26 Şubat'ta oynanacak.
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