https://sputniknews.com.tr/20230202/ingiltere-lig-kupasinda-finalin-adi-belli-oldu-newcastle-united-manchester-united-1066472928.html

İngiltere Lig Kupası'nda finalin adı belli oldu: Newcastle United-Manchester United

İngiltere Lig Kupası'nda finalin adı belli oldu: Newcastle United-Manchester United

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında Manchester United, konuk ettiği Nottingham Forest'ı 2-0 yenerek finale yükseldi ve Newcastle United'ın rakibi oldu. 02.02.2023, Sputnik Türkiye

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spor

manchester united

newcastle united

final

efl cup (ingiltere lig kupası)

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İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Manchester United, Nottingham Forest'ı bu kez Old Trafford Stadı'nda ağırladı.İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Manchester ekibi, 73. dakikada Anthony Martial ve 76. dakikada Fred'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti ve finalde Newcastle United'ın rakibi oldu.Newcastle United ile Manchester United arasındaki final karşılaşması, 26 Şubat'ta oynanacak.

https://sputniknews.com.tr/20230201/gozlemci-gonderen-manchester-citynin-arda-guler-raporu-superstar-olma-potansiyeli-tasiyor-1066454750.html

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manchester united, newcastle united, final, efl cup (ingiltere lig kupası)