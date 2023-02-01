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Gözlemci gönderen Manchester City'den Arda Güler raporu: 'Süperstar olma potansiyeli taşıyor'
Gözlemci gönderen Manchester City'den Arda Güler raporu: 'Süperstar olma potansiyeli taşıyor'
Premier Lig ekibi Manchester City, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i izlemesi için gözlemci gönderdi. 17 yaşındaki oyuncu için hazırlanan raporun... 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T16:52+0300
2023-02-01T16:53+0300
manchester city
spor
arda güler
gözlem
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Manchester City, Arda Güler'in izlenmesi adına kupadaki Rizespor ve ligdeki Kasımpaşa maçlarına gözlemci gönderdi.Fanatik'in haberine göre, Arda Güler’i izleyen Manchester City scoutu, genç oyuncu için övgü dolu sözlerde bulundu.Arda Güler ile ilgili hazırlanan raporun İngiltere'ye gönderilmesinin ardından Manchester City'nin rapor doğrutulsunda ilerleyen zamanlarda Fenerbahçe'nin kapısını çalmasına kesin gözüyle bakılıyor.Raporda, Arda Güler’in süperstar olma potansiyeli taşıdığı belirtildi. Oyuncunun henüz 17 yaşında olmasına rağmen sahada kendisine güvenli bir şekilde yer aldığı ve sorumluluk üstlenmekten kaçınmadığı vurgulandı.Ayrıca Arda’nın oyunu okuma ve hızlı düşünme konusundaki başarısı ile yüksek teknik kapasitesine dikkat çekilerek, “Gelişime son derece açık bir oyuncu” denildi. Manchester City’li gözlemci, 17 yaşındaki futbolcunun fiziken güçlenmesi ve oyun içinde temposunun artması gerektiğini de belirtti.PSG’nin de 17 yaşındaki oyuncu için çok istekli olması, pazarlığın kızışmasını sağlayabilir.
https://sputniknews.com.tr/20230130/jorge-jesus-arda-guler-yavas-yavas-performansini-yukari-cekiyor-1066335415.html
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manchester city, arda güler, gözlem
manchester city, arda güler, gözlem

Gözlemci gönderen Manchester City'den Arda Güler raporu: 'Süperstar olma potansiyeli taşıyor'

16:52 01.02.2023 (güncellendi: 16:53 01.02.2023)
© AAArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© AA
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Premier Lig ekibi Manchester City, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i izlemesi için gözlemci gönderdi. 17 yaşındaki oyuncu için hazırlanan raporun ayrıntıları belli oldu.
Manchester City, Arda Güler'in izlenmesi adına kupadaki Rizespor ve ligdeki Kasımpaşa maçlarına gözlemci gönderdi.
Fanatik'in haberine göre, Arda Güler’i izleyen Manchester City scoutu, genç oyuncu için övgü dolu sözlerde bulundu.
Arda Güler ile ilgili hazırlanan raporun İngiltere'ye gönderilmesinin ardından Manchester City'nin rapor doğrutulsunda ilerleyen zamanlarda Fenerbahçe'nin kapısını çalmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Raporda, Arda Güler’in süperstar olma potansiyeli taşıdığı belirtildi. Oyuncunun henüz 17 yaşında olmasına rağmen sahada kendisine güvenli bir şekilde yer aldığı ve sorumluluk üstlenmekten kaçınmadığı vurgulandı.
Ayrıca Arda’nın oyunu okuma ve hızlı düşünme konusundaki başarısı ile yüksek teknik kapasitesine dikkat çekilerek, “Gelişime son derece açık bir oyuncu” denildi. Manchester City’li gözlemci, 17 yaşındaki futbolcunun fiziken güçlenmesi ve oyun içinde temposunun artması gerektiğini de belirtti.
PSG’nin de 17 yaşındaki oyuncu için çok istekli olması, pazarlığın kızışmasını sağlayabilir.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
SPOR
Jorge Jesus: Arda Güler, yavaş yavaş performansını yukarı çekiyor
30 Ocak, 06:53
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